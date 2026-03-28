Conexão com Iansã: 4 rituais para movimentar a sua vida

Se você sente que a sua vida está parada, travada ou sem direção, talvez esteja faltando movimento — e é exatamente isso que a energia de Iansã traz. Conhecida como a Orixá dos ventos, das tempestades e das mudanças, ela é aquela força que chega para mexer em tudo que está estagnado… mas com um propósito: fazer a vida fluir novamente. Ela não pede licença, ela transforma. Conectar-se com essa energia é abrir caminhos, ganhar coragem para agir e deixar para trás tudo aquilo que não faz mais sentido.

A seguir, aprenda rituais simples e poderosos para ativar essa força na sua vida e a conexão com Iansã!

1. Ritual do vento para destravar caminhos

Esse ritual é ideal quando você sente que tudo está parado — seja no amor, no trabalho ou nas decisões. Para fazê-lo, escolha um dia de vento ou vá a um local aberto, fique em pé, de frente para o vento, com os braços abertos, feche os olhos e diga mentalmente: “Iansã, leve com o vento tudo que me prende e traga movimento para a minha vida”. Permaneça alguns minutos ali, sentindo o vento tocar o seu corpo. Esse é um ritual simples, mas extremamente potente. O vento simboliza limpeza, renovação e abertura de caminhos.

2. Ritual da vela para coragem e ação

Iansã também rege o fogo — e essa energia ativa sua coragem e iniciativa.

Materiais

1 vela vermelha

1 copo com água

Como fazer

Acenda a vela com intenção, olhe para a chama e mentalize aquilo que você precisa colocar em movimento. Faça seu pedido com firmeza, como se já estivesse acontecendo. Aqui vai um ponto importante: Iansã trabalha com atitude. Não adianta pedir mudança sem estar disposta(o) a agir.

Ritual com folhas de louro e pétalas de rosas vermelhas é perfeito para liberar energias paradas (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)

3. Banho energético para renovação

Perfeito para liberar energias paradas e renovar seu campo emocional.

Materiais

Pétalas de rosa-vermelha

Folhas de louro

Canela

Água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione os ingredientes. Deixe amornar e, após o seu banho normal, jogue a água do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize: “Eu libero o que me prende e abro espaço para o novo.” Esse banho ajuda a trazer movimento emocional, mais confiança e clareza nas decisões.

4. Ritual do desapego (o mais importante de todos)

Iansã não atua onde existe apego. Para o novo entrar, algo precisa sair.

Materiais

Papel

Caneta

Como fazer

Escreva no papel tudo aquilo que você precisa deixar para trás, pode ser um medo, uma pessoa ou uma situação, e rasgue ou queime com cuidado. Enquanto faz isso, diga: “Eu libero e permito que a vida se mova.” Esse é um dos rituais mais transformadores porque trabalha diretamente com o desapego e a liberação de padrões.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.