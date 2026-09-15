Concursos públicos: como se preparar diante de novos editais e oportunidades? Veja 5 dicas

O segundo semestre de 2026 reúne diferentes oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. E com concursos em diferentes áreas e níveis de escolaridade, previstos ou em andamento, organizar os estudos se torna uma etapa importante. Entre as seleções em destaque com inscrições abertas estão: Trindade (GO), São Miguel do Araguaia e Câmara de Rio Verde, além do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

A Câmara dos Deputados também está entre as oportunidades de grande interesse, com previsão de mais de 150 vagas de nível superior para analista legislativo, distribuídas em 11 especialidades, incluindo Comunicação Social, Engenharia, Documentação e Informação Legislativa, Museologia e Registro e Redação. O edital está previsto para setembro e as provas terão aplicação em todo o país.

Para Marlon Andrade, especialista da Tutory, o cenário exige estratégia para definir prioridades e aproveitar melhor o período de preparação. “A preparação para concurso exige constância e estratégia. O candidato precisa entender o que é mais relevante para aquela prova, organizar uma rotina possível de ser cumprida e acompanhar quais conteúdos ainda precisam de mais atenção”, explica.

A seguir, o profissional orienta como organizar os estudos e manter uma rotina consistente. Confira:

1. Monte uma rotina possível

A definição de horários também pode ajudar a manter uma rotina sustentável. Em vez de estabelecer uma carga de estudos difícil de cumprir, o candidato pode distribuir as atividades de acordo com a própria disponibilidade e reservar períodos específicos para teoria, exercícios e revisão.

2. Priorize uma boa rotina de sono

Outro ponto importante é o sono. Manter horários regulares de descanso contribui para a concentração e a disposição durante os estudos. Para quem concilia preparação com trabalho ou outras atividades, respeitar os momentos de descanso pode ajudar a manter a constância ao longo do processo.

Resolver questões desde o início permite identificar dificuldades e perceber quais conteúdos precisam ser retomados (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

3. Resolva questões desde o início

A resolução de questões também deve fazer parte da preparação. Além de aproximar o candidato do formato da prova, a prática permite identificar dificuldades e perceber quais conteúdos precisam ser retomados. Priorizar os conteúdos previstos no edital ou, antes dele, as matérias básicas da área escolhida, também ajuda.

“As questões ajudam o candidato a entender onde estão suas principais dificuldades e a direcionar melhor o tempo de estudo. É importante não deixar essa etapa apenas para o período próximo à prova”, orienta Marlon Andrade.

4. Faça revisões frequentes

As revisões completam o planejamento. Retomar os conteúdos estudados em intervalos regulares ajuda a reforçar assuntos já vistos e evita que o candidato concentre todo o esforço apenas em conteúdos novos.

5. Acompanhe os editais

Outro cuidado é acompanhar os editais e os cronogramas das seleções. Mudanças de datas, conteúdos cobrados e etapas da prova podem exigir ajustes no planejamento. Por isso, acompanhar as informações oficiais permite adaptar a rotina de acordo com as exigências de cada concurso.

Por Beatriz Bezerra

