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Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/04/26 15h06
Virgem ama nos detalhes, constrói nas diferenças e encontra nas combinações o equilíbrio entre razão, afeto e profundidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

O signo de Virgem pode até parecer mais racional e discreto à primeira vista, mas, no amor, se entrega com cuidado, lealdade e muita dedicação. Regido por Mercúrio, valoriza o diálogo, a estabilidade e relações que façam sentido no dia a dia. Para conquistar (e manter) um virginiano por perto, é preciso entender que esse signo ama nos detalhes — e espera o mesmo em troca. A seguir, conheça as melhores combinações amorosas para Virgem!

Virgem + Touro

Dois corações de feltro vermelho pendurados por prendedores de roupa em um varal de corda natural, com um fundo de madeira rústica em tons de cinza e marrom. O coração à esquerda contém o símbolo zodiacal de Virgem e o da direita contém o símbolo de Touro, ambos feitos de feltro branco em relevo.
Touro e Virgem formam uma conexão estável e consistente (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)

Essa é uma das combinações mais sólidas do zodíaco. Ambos valorizam estabilidade, segurança e constroem o relacionamento com calma e consistência. Touro traz mais sensualidade e prazer para a relação, enquanto Virgem oferece organização e cuidado. É um encontro de duas energias que gostam de construir algo duradouro — sem pressa, mas com muita firmeza.

Virgem + Capricórnio

Dois corações de feltro vermelho presos por prendedores em um varal de corda. À esquerda, o símbolo de Virgem em branco; à direita, o símbolo de Capricórnio. O fundo é composto por tábuas de madeira acinzentadas.
Virgem e Capricórnio formam uma parceria sólida e madura, guiada por objetivos em comum (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)

Aqui, o amor encontra propósito e sentido. Virgem e Capricórnio formam um casal focado, maduro e com objetivos em comum. Existe admiração mútua, respeito e uma parceria muito forte para crescer juntos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Não é uma relação explosiva, mas é extremamente consistente — e difícil de abalar.

Virgem + Câncer

Dois corações de feltro vermelho pendurados em um varal de corda. O coração da esquerda apresenta o símbolo de Virgem e o da direita apresenta o símbolo de Câncer (os dois "69" horizontais), ambos em relevo branco sobre o feltro.
Câncer e Virgem formam uma combinação equilibrada (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)

Uma combinação que une razão e emoção na medida certa. Câncer traz acolhimento, afeto e sensibilidade, ajudando Virgem a se abrir emocionalmente. Já Virgem oferece segurança, cuidado e praticidade, equilibrando o lado mais sensível do canceriano. É uma relação de troca genuína, em que ambos se sentem cuidados.

Virgem + Peixes

Dois corações de feltro vermelho pendurados por prendedores de madeira em um varal de corda, contra um fundo de madeira rústica. O coração da esquerda exibe o símbolo de Virgem e o da direita exibe o símbolo de Peixes (duas linhas curvas verticais conectadas por uma barra horizontal), ambos em relevo branco.
Virgem e Peixes se complementam na diferença, unindo razão e emoção em uma conexão sensível e transformadora (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)

Opostos que se complementam e se transformam. Enquanto Virgem é mais racional, Peixes é pura intuição e emoção. Essa diferença pode gerar aprendizados profundos: Virgem ajuda Peixes a colocar os pés no chão, e Peixes ensina Virgem a sentir mais e controlar menos. Quando há equilíbrio, é uma conexão sensível, espiritual e muito envolvente.

Virgem + Escorpião

Dois corações de feltro vermelho pendurados em um varal de corda natural sobre um fundo de madeira. O coração à esquerda mostra o símbolo de Virgem e o coração à direita mostra o símbolo de Escorpião.
Escorpião e Virgem formam uma conexão intensa e reservada, marcada por lealdade e profundidade emocional (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)

Escorpião traz paixão e intensidade emocional, enquanto Virgem entra com estabilidade e presença. Juntos, constroem uma relação profunda, leal e com muita conexão emocional — ainda que mais reservada. É aquele tipo de casal que não expõe tudo, mas vive intensamente cada sentimento no íntimo da relação.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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