Mesmo no auge da carreira executiva, após alcançar cargos de alta gestão e posições de visibilidade, muitos profissionais se veem reféns de reações automáticas e decisões paralisantes. A explicação para que executivos experientes continuem reproduzindo comportamentos rígidos pode não estar necessariamente na falta de capacidade técnica, mas também em padrões invisíveis estruturados décadas antes. Em suas análises sobre comportamento humano e cultura organizacional, o psicólogo, executivo e autor do livro “Fragmentos de uma vida sem crachá”, Joca Correia, aborda como os compulsores inconscientes desenvolvidos na infância podem continuar influenciando os rumos das empresas.

Mapeados pela Análise Transacional, os chamados compulsores funcionam como regras internas que podem ser assimiladas nos primeiros anos de vida. Na busca por aprovação ou afeto, a criança aprende regras de conduta que passam a operar como mandatos internos. Na vida adulta, essas vozes tendem a acompanhar o profissional até as reuniões de diretoria, atuando de maneira veloz e silenciosa antes que a razão consiga intervir.

Os cinco mandatos invisíveis que podem bloquear a alta gestão

A Análise Transacional organiza esses padrões em cinco perfis principais:

Ser perfeito: o comando para ser perfeito instala a crença de que nada do que é feito resulta suficiente, favorecendo comportamentos de centralização e medo do erro;

o comando para ser perfeito instala a crença de que nada do que é feito resulta suficiente, favorecendo do erro; Ser forte: o mandato para ser forte prega que demonstrar vulnerabilidade é uma falha fatal, o que pode contribuir para o isolamento do gestor;

o mandato para ser forte prega que demonstrar vulnerabilidade é uma falha fatal, o que pode contribuir para o isolamento do gestor; Agradar a todos: a necessidade de agradar a todos pode paralisar o líder no momento de tomar decisões difíceis ou comunicar avaliações necessárias;

a necessidade de agradar a todos pode paralisar o líder no momento de tomar decisões difíceis ou comunicar avaliações necessárias; Esforçar-se mais: a ordem para se esforçar mais transforma o sacrifício em métrica de valor, frequentemente associando o descanso à culpa;

a ordem para se esforçar mais transforma o sacrifício em métrica de valor, frequentemente associando o descanso à culpa; Fazer tudo rápido: a urgência para fazer tudo rápido tende a criar a sensação constante de que desacelerar significa fracassar.

Um dos grandes gargalos corporativos pode ocorrer quando o executivo conduz sua equipe impulsionado por esse roteiro antigo. “O problema é que muitos líderes chegam ao topo ainda obedecendo a essas vozes de criança”, declara Joca Correia. “A voz que diz para não demonstrar fraqueza impede a vulnerabilidade que constrói confiança. A voz que exige agradar a todos paralisa decisões que precisam ser tomadas, mesmo que desagradem. E a voz que manda se esforçar mais transforma o descanso em culpa e a pausa em fracasso”, explica o especialista.

O autoconhecimento ajuda a romper padrões inconscientes e transformar a liderança (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

A autoconsciência como ferramenta estratégica contra a paralisia

Essas respostas emocionais automáticas tendem a ocorrer de forma tão rápida que, antes mesmo de identificar a origem do incômodo, o executivo já pode ter centralizado tarefas ou evitado conflitos necessários. Nesses cenários, a hesitação em tomar decisões estratégicas também representa uma defesa inconsciente contra a sensação de inadequação.

Um dos caminhos para romper esse ciclo está no desenvolvimento de uma profunda autoconsciência. Para Joca Correia, mapear esses gatilhos é o passo decisivo para transformar a liderança. “O autoconhecimento não é um luxo, é a habilidade estratégica de retomar o controle”, afirma. “Quando você entende o que te move sob a superfície, deixa de ser pilotado pelo automático e começa a liderar com intenção. Ninguém é totalmente livre enquanto ainda obedece a uma voz que nunca escolheu seguir”, conclui o psicólogo.

Por Eduardo Souza