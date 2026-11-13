Como tirar manchas das roupas? Veja dicas para facilitar a limpeza

Uma mancha na roupa não precisa significar o fim da vida útil da peça. Embora algumas marcas pareçam difíceis de remover, existem técnicas que ajudam a recuperar o aspecto original dos tecidos sem a necessidade de recorrer a produtos agressivos. Com alguns cuidados antes e durante a lavagem, é possível eliminar diferentes tipos de sujeira, preservar as cores e evitar danos às fibras.

A seguir, confira algumas dicas para tirar manchas das roupas de maneira prática e segura.

1. Remova a mancha o mais rápido possível

Quanto mais tempo uma mancha permanece na roupa, maiores são as chances de ela se fixar nas fibras do tecido. Por isso, o ideal é agir assim que o acidente acontecer. Se algum líquido cair sobre a peça, utilize um pano limpo ou papel-toalha para absorver o excesso, pressionando delicadamente a região, sem esfregar. No caso de resíduos sólidos, retire-os cuidadosamente com uma colher, evitando espalhar a sujeira. Depois, se o tecido permitir, enxágue a área com água fria ou em temperatura ambiente.

2. Identifique o tipo de mancha antes de lavar

Nem todas as manchas podem ser removidas da mesma maneira. Resíduos de gordura, por exemplo, exigem cuidados diferentes daqueles utilizados para eliminar marcas de frutas, café ou sangue. Por isso, antes de aplicar qualquer produto, procure identificar a origem da sujeira e verificar as orientações presentes na etiqueta da roupa.

Tecidos delicados, como seda e lã, podem ser danificados por substâncias que funcionam bem em peças de algodão. Também é importante testar o produto em uma parte escondida da roupa para observar possíveis alterações na cor ou na textura.

3. Utilize detergente neutro para remover gordura

Manchas de óleo, manteiga e outros alimentos gordurosos podem ser difíceis de eliminar apenas com água, pois a gordura não se dissolve facilmente nesse líquido. Para facilitar a limpeza, comece retirando o excesso com papel-toalha, sem espalhar o resíduo. Em tecidos resistentes e laváveis, aplique uma pequena quantidade de detergente líquido neutro sobre a área afetada e espalhe delicadamente com os dedos. Deixe agir por alguns minutos e enxágue conforme as orientações da etiqueta. Depois, lave a peça normalmente com sabão para roupas.

4. Utilize água fria para retirar manchas de sangue

As manchas de sangue exigem atenção especial, principalmente em relação à temperatura da água. Isso porque o sangue contém proteínas que podem se fixar mais facilmente nas fibras quando expostas ao calor. Assim, o primeiro passo é enxaguar a região com água fria, preferencialmente pelo avesso do tecido, para ajudar a expulsar o resíduo.

Em seguida, aplique um pouco de sabão líquido para roupas e esfregue delicadamente com os dedos. Se a marca persistir, deixe a peça de molho em água fria com um produto adequado ao tecido, seguindo as instruções do fabricante. Depois, lave normalmente.

Água fria e sabão líquido para roupas podem ajudar a tratar manchas de café e chá antes da lavagem (Imagem: White bear studio | Shutterstock)

5. Trate manchas de café e chá antes da lavagem

Café e chá contêm compostos que podem deixar marcas persistentes nos tecidos, especialmente quando o líquido seca antes da limpeza. Para remover essas manchas, comece absorvendo o excesso da bebida com um pano limpo, sem esfregar. Depois, enxágue a região com água fria, preferencialmente pelo lado contrário ao da mancha. Aplique uma pequena quantidade de sabão líquido para roupas, espalhe suavemente e deixe agir por alguns minutos. Depois, lave a peça normalmente.

6. Retire manchas de vinho com cuidado

O vinho tinto pode deixar marcas bastante visíveis nas roupas, principalmente nas peças claras. Quando a bebida cair sobre o tecido, utilize papel-toalha ou um pano limpo para absorver o excesso, sem esfregar a região. Em seguida, enxágue a mancha com água fria para retirar parte dos pigmentos. Se necessário, deixe a área de molho em água fria por aproximadamente 30 minutos e aplique um tira-manchas apropriado para o tecido. Depois, lave a roupa conforme as orientações da etiqueta.

7. Trate manchas de suor e desodorante antes de lavar

As regiões das axilas costumam acumular resíduos de suor, desodorante e oleosidade corporal, que podem provocar manchas amareladas ou esbranquiçadas. Para removê-las, umedeça a área afetada e aplique uma pequena quantidade de sabão líquido para roupas, espalhando delicadamente. Deixe agir por alguns minutos, conforme as instruções do produto, antes de realizar a lavagem.

Caso as manchas sejam persistentes, um tira-manchas à base de oxigênio ativo pode ajudar, desde que seja adequado ao tecido e à cor da peça. Também é importante evitar o uso excessivo de produtos e enxaguar bem as roupas para impedir o acúmulo de resíduos. Algumas alterações permanentes na cor, porém, podem não desaparecer completamente.

8. Evite misturar produtos e utilizar calor excessivo

Na tentativa de eliminar manchas difíceis, algumas pessoas recorrem à mistura de diferentes produtos de limpeza ou ao uso de água muito quente. Entretanto, essas práticas podem danificar os tecidos, provocar desbotamento e até oferecer riscos à saúde. A água sanitária, por exemplo, nunca deve ser misturada com vinagre, amônia ou outros produtos de limpeza, pois determinadas combinações liberam gases tóxicos.

Além disso, nem todas as roupas suportam alvejantes ou temperaturas elevadas. Por isso, é importante seguir as orientações das etiquetas e dos fabricantes dos produtos. Após a lavagem, confira se a mancha desapareceu antes de utilizar ferro de passar ou secadora, já que o calor pode fixar ainda mais os resíduos.