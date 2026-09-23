Como se tornar pet sitter? 10 dicas para começar a trabalhar cuidando de animais 

Pet sitter é um termo em inglês que, em tradução livre, significa algo como “cuidador de pet” ou “babá de pet”. Na prática, é o profissional que vai até a casa do tutor para oferecer cuidados, alimentação, atenção e companhia ao animal durante determinado período. Diferentemente de uma creche ou hospedagem, o serviço permite que o bichinho permaneça no ambiente em que já vive, ajudando a preservar sua rotina e a reduzir o estresse provocado por mudanças.

O serviço costuma ser bastante procurado por tutores de gatos, mas também pode atender cães, aves, roedores e até répteis, desde que o profissional tenha conhecimento e experiência para cuidar dessas espécies. E gostar de animais, embora seja importante, não é suficiente para exercer a atividade com segurança. Tornar-se pet sitter exige preparação, responsabilidade, organização e capacidade para lidar tanto com as necessidades dos bichinhos quanto com as expectativas dos tutores.

Abaixo, veja o que é necessário para se tornar um bom pet sitter!

1. Busque conhecimento sobre comportamento animal

Um dos primeiros passos para se tornar pet sitter é aprender a interpretar o comportamento dos animais que pretende atender. Cães e gatos, por exemplo, demonstram medo, desconforto, ansiedade e satisfação por meio da postura corporal, das expressões e das vocalizações. Saber identificar esses sinais ajuda o profissional a respeitar os limites do pet e a perceber quando determinada interação deve ser interrompida. Esse conhecimento também reduz o risco de acidentes, como mordidas e arranhões. Por isso, cursos sobre comportamento, manejo e bem-estar animal são importantes para quem deseja se profissionalizar.

2. Faça cursos de capacitação

Embora a experiência prática seja valiosa, investir em capacitação permite desenvolver conhecimentos específicos para a rotina profissional. Existem cursos voltados para cuidados com cães e gatos, higiene, comportamento, segurança, prevenção de doenças e preparação para emergências. Além disso, estudar continuamente ajuda o pet sitter a atualizar seus conhecimentos e aprimorar o atendimento.

3. Aprenda primeiros socorros para pets

Um animal pode passar mal ou sofrer um acidente enquanto está sob os cuidados do pet sitter. Por isso, conhecimentos de primeiros socorros e ressuscitação cardiopulmonar voltados para animais são especialmente importantes. A capacitação ajuda o profissional a reconhecer sinais de emergência e a agir de maneira adequada até que o bichinho receba atendimento veterinário. Isso não significa substituir o médico-veterinário ou realizar procedimentos para os quais não se tem qualificação. O objetivo é saber como reagir, evitar atitudes que agravem o quadro e buscar assistência profissional rapidamente.

4. Conheça bem o pet antes do primeiro atendimento

Antes de assumir os cuidados, marque um encontro com o tutor e o animal, preferencialmente na residência em que o serviço será realizado. Esse contato permite observar como o pet reage à presença de uma pessoa nova e conhecer detalhes da rotina. Pergunte sobre alimentação, horários, passeios, brincadeiras, medicamentos, doenças, alergias, locais onde o bichinho costuma se esconder e possíveis problemas comportamentais.

5. Tenha um plano para emergência

Mesmo com todos os cuidados, imprevistos podem acontecer. Antes de iniciar cada serviço, tenha os contatos atualizados do tutor, de uma pessoa de confiança indicada por ele e do médico-veterinário responsável pelo animal. Também é recomendável saber qual clínica veterinária de emergência poderá ser procurada caso seja necessário atendimento imediato. Combine previamente como proceder diante de problemas de saúde, acidentes ou dificuldades para entrar na residência.

O pet sitter deve respeitar os horários dos pets e seguir as orientações fornecidas pelo tutor (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Aprenda a seguir a rotina de cada animal

Uma das principais responsabilidades do pet sitter é manter, dentro do possível, os hábitos que o animal já possui. Por isso, horários e quantidades de comida, troca de água, limpeza dos recipientes, passeios, brincadeiras, descanso e higienização do ambiente devem seguir as orientações fornecidas pelo tutor. No caso de gatos, também pode ser necessário limpar a caixa de areia e observar alterações nas eliminações.

7. Organize o serviço de maneira profissional

Trabalhar como pet sitter também envolve tarefas administrativas. Defina quais serviços serão oferecidos, a duração das visitas, os valores cobrados, as formas de pagamento, a área de atendimento e as regras para cancelamentos. É recomendável ainda utilizar um contrato ou termo de prestação de serviço que registre as responsabilidades das partes e os cuidados combinados.

8. Cuide da segurança e da privacidade do tutor

O pet sitter recebe acesso à residência e, muitas vezes, às chaves, senhas de portões ou outras informações particulares do cliente. Portanto, discrição e responsabilidade são indispensáveis. Nunca compartilhe dados, imagens da casa ou informações sobre a ausência do tutor sem autorização. As chaves e códigos de acesso também devem ser armazenados de maneira segura. Durante as visitas, mantenha portas, janelas e portões conforme as orientações recebidas para impedir fugas. Também é importante não levar outras pessoas à residência sem consentimento prévio, preservando a segurança do animal, do imóvel e do cliente.

9. Mantenha uma boa comunicação com o tutor

Quem deixa um animal aos cuidados de outra pessoa deseja saber se ele está bem. Por isso, combine previamente como serão enviados os relatos das visitas. Fotos, vídeos e pequenas mensagens podem mostrar se o bichinho se alimentou, bebeu água, brincou, passeou ou apresentou alguma mudança de comportamento. Além de tranquilizar o tutor, esse registro ajuda a acompanhar a rotina do pet durante o período de ausência.

10. Construa uma reputação de confiança

Para conquistar clientes, o pet sitter precisa demonstrar responsabilidade desde os primeiros atendimentos. Ser pontual, cumprir os horários combinados, respeitar as orientações do tutor, manter o ambiente organizado e tratar os animais de forma gentil são atitudes que ajudam a fortalecer a reputação profissional. Referências de clientes anteriores e avaliações positivas também podem transmitir mais segurança para quem ainda não conhece o serviço.