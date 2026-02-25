Como reduzir a gordura abdominal com escolhas inteligentes na alimentação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A alimentação exerce um papel fundamental na saúde e no bem-estar geral, influenciando diretamente a composição corporal e o funcionamento do organismo. Entre os principais fatores de risco para doenças crônicas, a gordura abdominal merece destaque, pois está associada ao maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão e alterações metabólicas.

O acúmulo de gordura na região da barriga, especialmente a gordura visceral, pode desencadear processos inflamatórios e prejudicar o equilíbrio hormonal. Por isso, manter atenção aos hábitos alimentares é uma medida importante para prevenir o aumento da gordura abdominal e promover mais qualidade de vida.

Alimentos que favorecem o acúmulo de gordura

Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. Segundo Alice Amaral, médica com especialização em nutrologia, outras comidas e bebidas que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.

Opções mais saudáveis

Algumas substituições simples na alimentação podem ajudar a evitar as indesejáveis gordurinhas localizadas. “Troque sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada; fique muito atento ao rótulo dos alimentos e veja a presença de gordura saturada ou trans; troque farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras”, indica Regina Moraes Teixeira, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia em nutrição e nutrição gestacional.

Optar por alimentos frescos é sempre mais saudável (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

Fique longe desses alimentos

Para combater a gordura abdominal, conforme Alice Amaral, alguns alimentos devem ser evitados na rotina alimentar. “Enlatados, processados, açúcares, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores”, cita. A profissional também sugere uma troca por alimentos mais naturais e orgânicos, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.

Preste atenção aos rótulos dos alimentos

Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos consumidos. “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, alerta a nutricionista Regina Moraes Teixeira.

Por isso, a profissional recomenda se atentar aos rótulos dos alimentos. “Saiba que o ingrediente que vem em primeiro lugar é sempre o que tem maior quantidade. Cuidado com letras e números contidos; muitas vezes, são corantes, conservantes e acidulantes que são aditivos químicos, nocivos ao organismo”, finaliza.