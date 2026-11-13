Como proteger o fígado? Conheça 4 hábitos que você deve evitar

O fígado é um dos órgãos que mais trabalham no corpo humano e desempenha funções vitais, como processar nutrientes, filtrar o sangue, metabolizar medicamentos, produzir proteínas essenciais e armazenar energia. Apesar de sua resistência e capacidade de regeneração — sendo o único órgão sólido do corpo humano com essa característica —, ele não é indestrutível e pode desenvolver doenças que passam despercebidas por muito tempo.

Segundo o Dr. Lucas Nacif, cirurgião do aparelho digestivo e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), a saúde do órgão está diretamente ligada ao estilo de vida. “O fígado é o principal órgão metabolizador do organismo. Para que ele funcione adequadamente, é importante manter hábitos saudáveis de forma contínua e integrada”, explica.

A seguir, conheça hábitos que prejudicam a saúde do fígado e podem aumentar o risco de doenças hepáticas.

1. Alimentação inadequada

Consumo frequente de fast food, embutidos, enlatados, ultraprocessados e produtos industrializados, ricos em gorduras, sódio, açúcar e conservantes, favorecem o acúmulo de gordura no fígado.

2. Sedentarismo

A falta de atividade física aumenta o risco de obesidade e síndrome metabólica, favorecendo inflamações e danos progressivos ao fígado.

O consumo frequente de álcool pode inflamar o fígado e favorecer doenças como fibrose, cirrose e câncer hepático (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Consumo excessivo de álcool

A ingestão frequente de bebidas alcoólicas pode provocar inflamação nas células hepáticas e evoluir para fibrose, cirrose e até câncer de fígado.

4. Automedicação

O uso indiscriminado de analgésicos, anti-inflamatórios e suplementos, sem orientação médica, pode sobrecarregar o órgão e provocar lesões hepáticas.

Gordura no fígado também merece atenção

Nos últimos anos, médicos têm observado um crescimento expressivo dos casos de doença hepática esteatótica (anteriormente chamada de doença hepática gordurosa) associada à síndrome metabólica, quadro ligado à obesidade, diabetes, colesterol alto e triglicerídeos alterados. Hoje, a condição afeta cerca de 1,7 bilhão de pessoas no mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) apontam que aproximadamente 20% dos brasileiros convivem com a doença. Embora muitas vezes silenciosa, a esteatose hepática pode evoluir para esteato-hepatite, uma inflamação mais grave no fígado, e avançar para fibrose, cirrose e até hepatocarcinoma, um tipo de câncer hepático.

“O controle do diabetes, da obesidade, do colesterol e dos triglicerídeos é essencial para evitar que o fígado evolua para doenças mais graves”, destaca o Dr. Lucas Nacif. Apesar do cenário, o especialista reforça que o fígado tem grande capacidade de recuperação quando os hábitos mudam a tempo. Alimentação equilibrada, atividade física regular, redução do álcool e acompanhamento médico fazem diferença direta na saúde hepática e na prevenção de complicações futuras.

Por Ana Carolina Batista