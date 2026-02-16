Variedades

Como preparar rabada: 5 receitas simples para o dia a dia

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 16/02/26 19h06
Rabada tradicional (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Rabada tradicional (Imagem: flanovais | Shutterstock)

A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e dificilmente não agrada no quesito aroma. Isso porque a combinação entre os temperos torna o cheiro dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.

A seguir, confira 5 receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca! 

1. Rabada tradicional

Ingredientes 

  • 2 kg de rabada limpa
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 ramos de alecrim
  • 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 maço de coentro picado
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 500 ml de cerveja preta
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes, exceto a água, e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

2. Rabada com molho de tomate

Ingredientes 

  • 2 kg de rabada fresca
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Rabada com polenta

Ingredientes 

Rabada

  • 1,5 kg de rabada limpa e cortada em pedaços
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cenoura picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 folha de louro
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água suficiente para cozinhar

Polenta

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Queijo ralado a gosto

Modo de preparo

Rabada

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Depois acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a folha de louro e cubra com água. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 30 a 35 minutos, até a carne ficar macia.

Polenta

Enquanto a rabada cozinha, prepare a polenta. Em uma panela, leve a água ao fogo médio com o sal e, quando ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, adicione a manteiga e o queijo ralado e misture bem. Sirva a rabada bem quente sobre a polenta cremosa, salpicando cheiro-verde.

Rabada em uma panela preta com agrião
Rabada com agrião (Imagem: renata colell | Shutterstock)

4. Rabada com agrião

Ingredientes 

  • 1 kg de rabada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimenta vermelha picada
  • 1 folha de louro
  • 1 dose de pinga
  • 3 tomates sem sementes e picados
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 maço de agrião
  • Suco de 2 limões
  • Sal e óleo a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Rabada com mandioca

Ingredientes 

  • 1,5 kg de rabada limpa e cortada em pedaços
  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cenoura picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 folha de louro
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Água suficiente para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o louro, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a mandioca e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão, até a carne e a mandioca ficarem macias. Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente, abra a panela e acrescente o cheiro-verde. Sirva imediatamente.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google