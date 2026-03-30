Como preparar bacalhau na Páscoa: 10 receitas fáceis e saborosas

Ao longo dos anos, as tradições alimentares da Páscoa passaram por mudanças, mas o bacalhau seguiu firme como um dos pratos preferidos dessa época. Mesmo com a modernização das práticas religiosas e dos costumes familiares, esse peixe ainda marca presença nas mesas de muitas pessoas. Versátil e saboroso, ele foi adaptado a diferentes receitas e pode ser servido de diversas formas, agradando a diferentes paladares.
Abaixo, confira maneiras de preparar bacalhau para a Páscoa!
1. Bacalhau com batata ao murro
Ingredientes
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 6 batatas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio
- Floretes de 1 brócolis cozido
- Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitona preta a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.
Em uma assadeira untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas, os ovos cozidos e o brócolis. Sirva em seguida.
2. Bacalhau gomes de sá
Ingredientes
- 600 g de bacalhau em lascas dessalgado
- 500 g de batata descascada, cozida e cortada em rodelas
- 1 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 dente de alho descascado e cortado em lâminas
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio
- 5 xícaras de chá de leite quente
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeitona preta e salsa picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite quente e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau e coloque o peixe na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com a azeitona e os ovos cozidos. Sirva em seguida.
3. Bacalhau com natas
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos pequenos
- 2 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 2 folhas de louro
- Azeite, sal e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva e sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o leite, o bacalhau desfiado e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e passe o bacalhau em uma peneira. Descarte as folhas de louro e reserve o leite e o bacalhau.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Desligue o fogo e disponha em um refratário. Adicione o bacalhau e as batatas e misture. Reserve.
Na mesma panela em que refogou a cebola e o alho, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Acrescente o leite reservado e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o creme de leite e a noz-moscada e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o bacalhau e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
4. Escondidinho de bacalhau
Ingredientes
- 600 g de bacalhau
- 2 cebolas descascadas e raladas
- 250 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 kg de mandioca descascada
- 340 g de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- Sal, molho de pimenta, azeite e cheiro-verde picado a gosto
- Queijo ralado para polvilhar
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Escorra a água, coloque o peixe em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e desfie o peixe. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o bacalhau e refogue por 8 minutos. Em seguida, junte o tomate, o cheiro-verde, o molho de tomate, o molho de pimenta e a água e ferva. Reserve.
Em outra panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira a mandioca para um recipiente, amasse com a ajuda de um garfo e misture com o creme de leite. Reserve.
Unte uma assadeira com azeite. Faça uma camada com o purê de mandioca, disponha o bacalhau sobre ele e cubra com o restante do purê. Por último, coloque os pedaços de manteiga sobre o purê, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
5. Lasanha de bacalhau
Ingredientes
- 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de extrato de tomate
- 400 g de massa para lasanha pré-cozida
- 350 g de queijo muçarela fatiado
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o bacalhau e refogue por 10 minutos. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até formar um molho espesso. Tempere com sal e reserve.
Em um refratário, faça uma camada de molho, disponha a massa sobre ele e cubra com o queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
6. Bacalhau com requeijão e batata-palha
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 tomates sem sementes e picados
- 200 g de requeijão cremoso
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para cobrir
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e mexa por alguns minutos. Coloque os tomates e a azeitona. Refogue até o tomate começar a desmanchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Acrescente o requeijão e o creme de leite ao refogado e mexa bem até formar um creme uniforme e saboroso. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Despeje a mistura em um refratário untado com azeite e cubra com batata-palha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, apenas para aquecer e dourar levemente. Sirva em seguida.
7. Bacalhoada
Ingredientes
- 1 kg de batata descascada
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de azeitona preta
- Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Água para cozinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as postas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água e deixe o bacalhau esfriar um pouco. Quando o peixe estiver morno, retire as espinhas e as peles. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, descasque os ovos e corte em rodelas. Reserve.
Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Arrume o bacalhau sobre as batatas, seguido dos ovos, do tomate, da cebola, da azeitona e dos pimentões. Regue com azeite, polvilhe com sal e pimenta-do-reino e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno e sirva com cheiro-verde.
8. Moqueca de bacalhau
Ingredientes
- 600 g de bacalhau
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 400 ml de leite de coco
- Suco de 1 limão
- Coentro picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água. Tempere o bacalhau com suco de limão. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates e refogue até começarem a se desmanchar. Acrescente os pimentões e continue cozinhando.
Adicione o bacalhau reservado, misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, despeje o leite de coco, mexa para incorporar os ingredientes e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, coentro picado e pimenta-do-reino. Mantenha no fogo até que o bacalhau esteja completamente cozido e o caldo mais concentrado. Sirva em seguida.
9. Arroz de bacalhau ao forno
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e mexa bem por 5 minutos. Junte o tomate e os pimentões ao refogado. Cozinhe até que fiquem levemente macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione a azeitona e o cheiro-verde. Misture bem. Transfira tudo para um refratário untado com azeite. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
10. Bacalhau espiritual
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 2 cenouras raladas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 pães franceses amanhecidos sem casca
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, corte o pão em pedaços e cubra com o leite. Deixe absorver bem e depois esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o bacalhau e refogue por alguns minutos. Adicione a cenoura, misture bem e desligue o fogo. Reserve.
Em outra panela, derreta a manteiga, acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre até formar um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Misture o pão embebido no refogado de bacalhau. Em seguida, incorpore o molho branco, mexendo até ficar bem cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.