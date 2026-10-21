Como preparar acelga chinesa? Veja 3 ideias para um jantar leve e saudável

Crocante, suave e versátil, a acelga chinesa, também conhecida como bok choy ou pak choi, é uma ótima aliada de quem busca refeições leves e nutritivas. Rica em água, fibras e vitaminas, ela cozinha em poucos minutos e combina com vários complementos. Abaixo, confira receitas para transformar esse vegetal no protagonista do jantar!
1. Acelga chinesa refogada com camarão
Ingredientes
- 1 maço de acelga chinesa cortado em pedaços
- 300 g de camarão limpo
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo alto e refogue o alho e o gengibre por 1 minuto. Acrescente o camarão e salteie por cerca de 3 minutos, até ficar rosado. Retire e reserve. Depois, na panela em que o camarão foi salteado, coloque a acelga chinesa e refogue por 5 minutos, mantendo os talos levemente crocantes. Volte com os camarões para a frigideira, regue com o suco de limão e acerte o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
2. Frango assado glaceado com acelga chinesa
Ingredientes
- 6 coxas e sobrecoxas de frango sem pele
- 2 maços de acelga chinesa cortados ao meio
- 2 colheres de sopa de mel
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de sopa de mostarda
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- Água para cozinhar no vapor
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o mel, o suco de laranja, a mostarda, o alho, o gengibre, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino para formar o glaze. Tempere o frango com essa mistura e deixe marinar por 15 minutos. Disponha o frango em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, pincelando com o glaze de vez em quando, até dourar e caramelizar levemente. Enquanto isso, cozinhe a acelga chinesa no vapor por 4 minutos, mantendo-a firme. Sirva o frango sobre a acelga e finalize com a cebolinha picada.
3. Acelga chinesa refogada com cogumelo ao molho de amendoim
Ingredientes
Refogado
- 1 maço de acelga chinesa cortado em pedaços
- 2 xícaras de chá de cogumelo paris cortado em fatias
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de gergelim
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho de amendoim
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
- 3 colheres de sopa de água morna
- 1 dente de alho amassado
Modo de preparo
Molho de amendoim
Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o suco de limão, o mel, o alho amassado e a água morna até formar um molho liso e cremoso. Se preferir mais fluido, acrescente um pouco mais de água. Reserve.
Refogado
Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio-alto e refogue o alho e o gengibre por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e salteie por cerca de 5 minutos, até dourar. Junte a acelga chinesa e refogue rapidamente, mantendo os talos crocantes. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Transfira para um prato, regue com o molho de amendoim e finalize com o gergelim e a cebolinha picada. Sirva em seguida.