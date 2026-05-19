Como harmonizar a energia do quarto do casal: 4 dicas de decoração

A convivência a dois requer períodos que envolvam amor, prazer, serenidade, intimidade e conversas sinceras para fortalecer a parceria, e não há melhor lugar para viver e compartilhar momentos como esse do que o quarto do casal.

Conforme os princípios do Feng Shui, uma antiga técnica chinesa, a energia da casa desempenha um papel relevante na vida do casal, influenciando diversos aspectos, como relacionamento, comunicação e harmonia.

Uma casa com energia equilibrada e positiva cria um ambiente propício para o crescimento conjunto e uma profunda conexão entre os parceiros. Por outro lado, um ambiente desequilibrado, repleto de conflitos, pode ter um impacto negativo na relação.

Atenção aos elementos decorativos

De acordo com Kelly Curcialeiro, arquiteta energética e terapeuta dos ambientes, energias negativas que afetam a vida do casal podem estar presentes em objetos que parecem inofensivos, mas que, se fixados no ambiente de intimidade a dois, podem gerar desequilíbrio na relação.

“Alguns elementos podem impactar negativamente a trajetória de vida do casal, incluindo a desordem, conflitos não resolvidos, excesso de estresse, falta de privacidade e de comunicação. Além disso, objetos que trazem memórias negativas ou que representam separação, como espelhos quebrados, folhas secas, objetos religiosos, fotos antigas de relacionamentos passados, fotos de pessoas falecidas ou, até mesmo, dos filhos, também podem influenciar de maneira desfavorável”, explica.

Ambientes em equilíbrio

A arquiteta energética explica que, para equilibrar a energia da casa e ajudar a vida do casal, é importante considerar a harmonização de todos os espaços, não apenas o quarto. “Mantenha todos os ambientes da casa limpos e organizados, evitando acúmulo de objetos e desordem, para que as energias equilibradas consigam circular livremente”, recomenda.

Ela destaca ainda que, no quarto, alguns elementos podem fortalecer a conexão afetiva. “Já especificamente no quarto, é indicado ter objetos sempre em pares (representando você e seu parceiro), além de cristais como quartzo rosa e jaspe vermelho, essenciais para o firmamento no relacionamento, pois exalam a energia do amor e da conexão amorosa”, recomenda.

Harmonizando a energia do quarto do casal

Para auxiliar quem deseja atrair boas energias para o quarto do casal e melhorar o relacionamento a dois, Kelly Curcialeiro elenca algumas dicas. Confira!

1. Utilize plantas

As plantas são capazes de renovar e melhorar as energias, por conta de seu caráter terapêutico. As espécies mais indicadas para o quarto de casal são zamioculcas ou lírio-da-paz, pois são ideais para proporcionar equilíbrio em relacionamentos, podendo ser utilizadas para melhorar ou atrair boas sensações às pessoas e ao local em que forem instaladas, emitindo os prazeres do amor, alegria, espontaneidade, socialização e percepção de paz.

Utilizar cores claras no quarto ajuda a manter a harmonia entre o casal (Imagem: All About Space | Shutterstock)

2. Invista em cores que harmonizem o ambiente

Recomenda-se utilizar cores suaves e neutras, com tons mais claros, como azul, verde, rosa e lilás, pois ajudam a criar uma atmosfera tranquila e relaxante. Ademais, elas podem trazer sensações benéficas necessárias para manter o melhor desenvolvimento da harmonia do casal, além de serem as peças-chave para transbordar amor pelo espaço.

3. Utilize materiais naturais

Para manter o equilíbrio das energias no quarto, os moradores devem utilizar materiais naturais como linho ou algodão e até mesmo cultivar a presença de elementos que contenham água, madeira, terra, fogo e metal, já que possuem o poder de proporcionar boas vibrações, leveza ao ambiente e conectar com as essências naturais. Assim, o casal ficará propício para conversas tranquilas e uma união estável.

4. Posicione os móveis corretamente

A disposição dos móveis deve favorecer a circulação do chi, a energia vital do ambiente. Uma das principais orientações é evitar posicionar a cama diretamente em frente à porta, mantendo-a sempre apoiada em uma parede. O guarda-roupa também deve ter uma parede de apoio, preferencialmente nas laterais da cama, para não comprometer o fluxo energético do quarto. Para fortalecer a harmonia e a união do casal, o ideal é manter luminárias e mesas de cabeceira dos dois lados da cama, evitando obstáculos na circulação.

Por Analú Barbosa e Redação EdiCase