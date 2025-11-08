Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado

Nada combina mais com o sábado do que uma boa picanha na manteiga. Macia por dentro e com um toque dourado irresistível por fora, esse clássico é garantia de elogios à mesa. E o melhor: dá para preparar em casa sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 3 opções para você testar no fim de semana. Confira!

Picanha na manteiga de ervas

Ingredientes

1 peça de picanha (cerca de 1 kg)

4 colheres de sopa de manteiga

1 ramo de alecrim fresco

fresco 1 ramo de tomilho fresco

1 colher de sopa de salsinha picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a picanha com sal grosso e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, coloque a gordura da picanha voltada para baixo e deixe dourar até formar uma crosta. Vire a carne e sele o outro lado.

Enquanto isso, em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga com o alho, o alecrim e o tomilho. Deixe perfumar por alguns minutos e desligue o fogo. Coloque a picanha em uma assadeira, pincele parte dessa manteiga sobre a carne e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno, fatie a carne e finalize regando com o restante da manteiga derretida e salsinha. Sirva em seguida.

Picanha suína na manteiga com cebola caramelizada

Ingredientes

400 g de picanha suína a vácuo

2 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de manteiga

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de açúcar

1 l de água fervente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Leve uma panela de pressão ao fogo médio e caramelize metade do açúcar. Adicione metade da manteiga e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, tempere a picanha suína com sal e pimenta-do-reino. Disponha na panela de pressão com a gordura virada para baixo e refogue até formar uma crosta, virando para dourar todos os lados. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Corte a picanha em fatias e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, caramelize o restante do açúcar. Adicione o restante da manteiga e a cebola e doure. Desligue o fogo, despeje a cebola caramelizada sobre as fatias de picanha e sirva em seguida.

Picanha na manteiga com alho (Imagem: cesarasf | Shutterstock)

Picanha na manteiga com alho

Ingredientes

1 peça de picanha (cerca de 1 kg)

3 colheres de sopa de manteiga

4 dentes de alho descascados e picados

descascados e picados Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a picanha em fatias médias e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma chapa, derreta a manteiga e refogue o alho até dourar levemente. Adicione a picanha com a gordura virada para baixo e frite até formar uma crosta. Vire e doure o outro lado, cobrindo a carne com a manteiga derretida da chapa. Sirva em seguida.