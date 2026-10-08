Como falar sobre sentimentos com crianças? Veja 5 cuidados ao contar histórias

Uma personagem sente medo diante de uma novidade. Outra acumula perguntas ou enfrenta uma situação que não sabe explicar. Na literatura infantil, essas experiências podem dar início a conversas sobre sentimentos que nem sempre são fáceis de colocar em palavras.

Para a psicopedagoga e escritora infantojuvenil Paula Furtado, a ficção oferece uma oportunidade de abordar essas questões a partir das situações vividas na narrativa. A proposta é preservar o prazer da história e permitir que cada criança encontre sua própria forma de participar.

Um exemplo é a personagem Bibi, protagonista de “Nó no Peito”, obra em que uma menina tenta compreender um aperto que surge entre dúvidas, medos e pensamentos de “e se…?”. “Quando a literatura preserva a metáfora, a fantasia e a beleza da história, ela cria uma distância segura. É muito mais fácil a criança falar sobre o que acontece com a Bibi para, depois, conseguir falar sobre o que acontece com ela mesma”, explica a autora.

Para colocar essa ideia em prática no dia a dia, alguns cuidados ajudam a organizar o momento de leitura e a conversa em família. Confira!

1. Preserve o prazer de acompanhar a história

Antes de propor qualquer conversa sobre emoções, vale dar espaço à aventura, ao humor, à curiosidade e às descobertas que o livro oferece. A leitura não precisa terminar com uma lição nem com uma explicação sobre o comportamento dos personagens.

Escolha uma obra que desperte o interesse da criança e permita que ela explore o enredo no próprio ritmo. Ao final, é importante perguntar a opinião da criança, o que achou do final, se mudaria alguma coisa e por quê. O que chama sua atenção pode ser diferente daquilo que o adulto considera mais importante.

2. Comece pelo que o personagem vive

Uma conversa sobre a história pode ser um convite mais leve ao diálogo do que abordar diretamente a vida da criança. “O que será que deixou essa personagem preocupada?” ou “o que você achou dessa parte?”, são possibilidades.

Evite procurar uma resposta certa ou estabelecer comparações imediatas, como “você faz igual a ele”. O objetivo é ouvir a interpretação do pequeno sem exigir que ele reconheça em si o mesmo sentimento.

As ilustrações também fazem parte da narrativa e podem despertar diferentes interpretações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Dê espaço para observar as ilustrações

As imagens também fazem parte da narrativa. Expressões, cores, gestos e detalhes do cenário oferecem outros caminhos para explorar o que acontece ao longo da leitura.

O adulto pode perguntar o que a criança percebe em uma página ou deixá-la escolher uma imagem sobre a qual queira comentar. Não é necessário explicar cada elemento: uma mesma ilustração pode despertar impressões diferentes; o adulto pode ajudá-la a construir a própria leitura.

4. Respeite a vontade de falar ou ficar em silêncio

Nem toda experiência com um livro resulta em uma conversa, e isso não significa que o encontro perdeu seu valor. A criança pode preferir escutar, voltar a uma página, fazer uma pergunta sobre outro assunto ou simplesmente acompanhar a narrativa.

Se surgir um relato pessoal, acolha o que ela disser sem minimizar sua experiência com frases como “isso não é nada”. Também não é preciso insistir em detalhes que ela não queira compartilhar.

5. Deixe espaços para outros momentos

O diálogo não precisa acabar na última página. A história pode voltar a ser assunto durante uma brincadeira, um desenho ou em outro momento de leitura, caso a criança demonstre interesse.

Mais do que obter uma resposta imediata, a proposta é oferecer tempo e disponibilidade para escutar. Assim, o livro mantém seu espaço de imaginação e descoberta, com liberdade para perguntas, comentários e novas interpretações.

Por Elenice Costola