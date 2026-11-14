Como evitar que o pré-diabetes evolua para diabetes? Conheça os cuidados

Em 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, data que chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil possui cerca de 16,6 milhões de adultos entre 20 e 79 anos com a condição. Mas o seu desenvolvimento começa muito antes do diagnóstico, com alterações na glicose que passam despercebidas por anos.

Reconhecer o pré-diabetes é fundamental, pois a condição sinaliza alterações na saúde metabólica e permite adotar medidas preventivas antes que evolua para o diabetes tipo 2, reduzindo as complicações associadas, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), responsáveis por cerca de um terço das mortes no país, segundo registros oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) do Ministério da Saúde, consolidados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

“O diabetes é uma condição em que o organismo não consegue manter a glicose do sangue em níveis adequados. No tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, e a pessoa passa a depender da aplicação do hormônio desde o diagnóstico, que costuma acontecer na infância ou na adolescência”, explica o endocrinologista Vinicius Ribeiro, do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.

O diabetes tipo 2 atinge a maioria das pessoas diagnosticadas com a doença. Nele, conforme o médico, o corpo passa a responder mal à insulina, enquanto o pâncreas deixa de dar conta da demanda. “O pré-diabetes faz parte desse caminho, quando a glicose já está acima do normal, mas ainda abaixo do nível de diagnóstico. Como o tipo 2 tem forte relação com os hábitos de vida, é também o que mais pode ser prevenido”, ressalta.

Abaixo, especialistas da Rede Américas, rede de hospitais, explicam cuidados para evitar a progressão do pré-diabetes para o diabetes tipo 2 e preservar a saúde do coração. Confira!

1. Movimentar o corpo é a principal prevenção

A prática regular de atividade física ajuda o organismo a utilizar a glicose de maneira mais eficiente e melhora a sensibilidade à insulina, hormônio responsável por regular a entrada de glicose nas células. Por isso, o movimento é um dos componentes importantes da prevenção do diabetes tipo 2.

A revisão “Efficacy of exercise-based interventions for prediabetes: an umbrella review of meta-analyses of randomised controlled trials”, publicada em 2025 na revista científica eClinicalMedicine, que analisou 162 ensaios clínicos envolvendo 18.583 participantes com pré-diabetes, identificou melhorias no controle glicêmico com diferentes modalidades de prática física. Os resultados destacaram a importância da atividade física na prevenção do diabetes tipo 2, com a escolha e a frequência dos exercícios adaptadas às condições de cada pessoa.

Por isso, não é necessário começar com treinos intensos. Caminhar, utilizar escadas e interromper períodos prolongados sentado são formas de reduzir o sedentarismo. Para quem está começando, o ideal é aumentar a atividade gradualmente, respeitando as condições físicas e as orientações profissionais.

“Manter uma rotina ativa não precisa significar passar horas na academia. O importante é encontrar uma modalidade compatível com a realidade de cada pessoa e criar regularidade. Quando há dificuldade para começar, estabelecer metas pequenas e aumentar o ritmo aos poucos pode ajudar a transformar atividade física em um hábito duradouro”, explica Vinicius Ribeiro.

2. Não é só o consumo de açúcar que precisa de atenção redobrada

Reduzir o consumo de bebidas açucaradas e alimentos com excesso de açúcares adicionados pode ajudar, mas a prevenção não se resume a retirar um ingrediente do cardápio. A qualidade geral da alimentação, o aumento do consumo de fibras, o cuidado com ultraprocessados e o equilíbrio entre ingestão de energia e gasto do organismo também influenciam a saúde metabólica.

“Carboidratos e açúcares merecem atenção, mas não são os únicos. Uma dieta com uma ingestão adequada de proteína e rica em fibras, associada à redução do consumo de alimentos ultraprocessados e de gordura saturada, contribui para o controle da glicose e para a saúde metabólica. O mais importante é adotar mudanças possíveis de manter a longo prazo em vez de recorrer a restrições radicais insustentáveis”, explica Pedro Cabral, endocrinologista do Hospital Brasília, no Distrito Federal.

3. Não espere sentir algum sintoma para investigar

A identificação do pré-diabetes pode ser feita por exames de sangue, principalmente a glicemia de jejum, que mede a concentração de glicose após um período sem alimentação, e a hemoglobina glicada (HbA1c), que indica a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos dois a três meses. Em alguns casos, o médico também pode solicitar o teste oral de tolerância à glicose, conhecido como curva glicêmica, para avaliar como o organismo responde após a ingestão de uma quantidade padronizada de glicose.

Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o rastreamento deve começar aos 35 anos para todos os adultos, mesmo sem fatores de risco. Antes disso, a partir dos 18 anos, a investigação é indicada para quem tem sobrepeso ou obesidade associados a pelo menos um fator de risco. Quando os resultados são normais, os exames podem ser repetidos a cada três anos; quem tem pré-diabetes ou vários fatores de risco deve refazê-los pelo menos uma vez por ano.

“Pessoas com sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, histórico familiar de diabetes tipo 2, hipertensão ou antecedentes de diabetes gestacional podem apresentar maior risco. Por isso, a avaliação médica é importante para identificar a necessidade de exames e definir a frequência do acompanhamento de acordo com o histórico clínico de cada pessoa”, explica Vinicius Ribeiro.

Monitorar a pressão arterial permite identificar alterações que exigem atenção e acompanhamento para proteger o coração (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock)

4. O risco não termina no monitoramento da glicose: cuide também do coração

O diabetes é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares porque a exposição prolongada a níveis elevados de glicose pode comprometer os vasos sanguíneos e favorecer processos que contribuem para infarto e AVC. Além disso, pessoas com a condição frequentemente apresentam outros fatores de risco, como pressão arterial elevada, alterações no colesterol e excesso de gordura abdominal.

Segundo dados divulgados pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) em janeiro deste ano, o percentual de brasileiros com diabetes aumentou 135% entre 2006 e 2024. No mesmo período, o percentual de pessoas com hipertensão cresceu 31% e o de pessoas com obesidade, 118%.

Por isso, a prevenção precisa considerar a saúde metabólica e cardiovascular de forma conjunta. Além de acompanhar a glicemia, é importante avaliar a pressão arterial, os níveis de colesterol e triglicerídeos e outros fatores individuais de risco, como tabagismo e histórico familiar de doença cardiovascular precoce. Identificar essas alterações precocemente permite orientar mudanças nos hábitos de vida e, quando necessário, iniciar o tratamento adequado para reduzir a probabilidade de complicações futuras.

“O risco cardiovascular não depende de um único indicador. A combinação de alterações metabólicas, pressão alta, colesterol elevado e outros fatores pode aumentar o risco ao longo do tempo, mesmo antes de a pessoa receber o diagnóstico de diabetes. Por isso, a avaliação individual é fundamental para identificar quais fatores precisam de atenção e definir estratégias de prevenção”, explica o cardiologista Marcos Cairo Vilela, gerente médico das unidades críticas do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

5. Se houver sobrepeso ou obesidade, priorize mudanças sustentáveis

O sobrepeso e a obesidade, especialmente quando associados ao acúmulo de gordura abdominal, à resistência à insulina e a alterações metabólicas, podem dificultar o controle da glicose. Ao longo do tempo, esses fatores favorecem o desenvolvimento da aterosclerose e aumentam o risco de complicações cardiovasculares, como infarto e AVC.

Quando indicado, o tratamento pode incluir medicamentos para o controle do peso, como os agonistas do receptor de GLP-1. “A semaglutida, por exemplo, tem formulações aprovadas para o tratamento da obesidade e pode ser indicada a pacientes que atendam aos critérios clínicos, incluindo pré-diabetes. A prescrição deve considerar o histórico de saúde, os benefícios esperados e os possíveis efeitos adversos”, explica Vinicius Ribeiro, que acrescenta: “Vale ressaltar que esses medicamentos não substituem a alimentação equilibrada, a atividade física nem o acompanhamento médico”.

6. Continue acompanhando a saúde mesmo quando os exames melhorarem

Identificar o pré-diabetes é uma oportunidade para agir precocemente, mas resultados favoráveis não significam que o acompanhamento deva ser interrompido. A manutenção dos hábitos saudáveis e a realização de exames no intervalo recomendado pelo médico ajudam a monitorar a evolução da glicose e dos demais fatores de risco.

Em muitas pessoas, mudanças consistentes no estilo de vida podem normalizar os níveis de glicose ou retardar a progressão para diabetes tipo 2. Em outras, pode ser necessário um acompanhamento mais próximo e, conforme a avaliação médica, tratamento adicional.

O pré-diabetes não significa que o diabetes seja inevitável. Identificar os fatores de risco, buscar orientação profissional e manter cuidados que beneficiem tanto a saúde metabólica quanto a cardiovascular são medidas que ajudam a transformar um alerta precoce em uma oportunidade de prevenção.

Por Janaina Lira