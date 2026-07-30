Como escolher um produto de qualidade e licenciado? Especialista dá 5 dicas

Produtos de personagens fazem sucesso entre crianças, adolescentes e adultos. Brinquedos, pelúcias, roupas, canecas e colecionáveis estão entre os itens mais procurados, mas nem sempre é fácil identificar se um produto é realmente original e se oferece a qualidade esperada.

Segundo Erica Giacomelli, CEO da 360BR, empresa especializada em licenciamento de marcas, para escolher um produto oficial é preciso estar atento aos detalhes. “Quando uma marca faz o licenciamento de um produto, existe todo um trabalho de aprovação das empresas, controle e acompanhamento dos desenvolvimentos, qualidade dos produtos e certificações de cada segmento para garantir que aquele item represente corretamente a propriedade intelectual. Isso dá mais segurança para quem compra e ajuda a preservar o valor da marca”, afirma.

A seguir, a especialista lista cinco pontos que merecem atenção antes da compra.

1. Verifique se o produto é oficialmente licenciado

Antes de finalizar a compra, confira se a embalagem informa quem é o fabricante e se há indicação de que o produto é oficialmente licenciado. “Essas informações ajudam a identificar a procedência do item“, diz Erica Giacomelli.

2. Observe a qualidade dos materiais

Acabamento, impressão, costuras e materiais utilizados dizem muito sobre a qualidade do produto. “Itens oficiais costumam seguir padrões de fabricação e passam por processos de controle antes de chegarem ao mercado”, reforça.

Antes de fechar a compra, pesquise a reputação do vendedor (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

3. Prefira lojas e vendedores autorizados

Comprar em estabelecimentos de confiança reduz as chances de adquirir produtos falsificados. “Em compras pela internet, vale pesquisar a reputação do vendedor e conferir avaliações de outros consumidores”, recomenda Erica Giacomelli.

4. Pense no uso que o produto terá

Antes da compra, considere quem vai utilizar o item e com que frequência. “No caso de brinquedos, por exemplo, é importante verificar a faixa etária indicada e se o produto possui as certificações exigidas para garantir a segurança”, alerta.

5. Escolha personagens com os quais você realmente se identifica

Além da qualidade, vale optar por produtos que tenham significado para você ou para quem vai recebê-los. Isso faz com que o item tenha um valor que vai além da função e se torne uma lembrança por muito mais tempo.

Erica Giacomelli também reforça que a escolha por produtos oficiais traz benefícios para o consumidor. “Quem compra um produto oficial sabe de onde ele veio, quem o produziu e quais padrões e certificação de qualidade e segurança que foram seguidos. Já os produtos falsificados não passam por nenhum tipo de controle e podem apresentar problemas de qualidade, acabamento e durabilidade, principalmente em categorias nas quais a segurança é crítica, como em brinquedos, cosméticos e alimentos”, finaliza.

Por Denise Bispo