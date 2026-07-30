Como é a mulher do signo de Leão? Veja 8 curiosidades sobre a leonina

A mulher de Leão, signo do elemento Fogo regido pelo Sol, costuma chamar a atenção por sua presença marcante, autoconfiança e capacidade de inspirar as pessoas ao seu redor. Em geral, é determinada, generosa e gosta de assumir o protagonismo nas situações em que acredita poder fazer a diferença. Também valoriza o reconhecimento pelos seus esforços e costuma demonstrar grande lealdade com quem ama.

Além disso, segundo a astróloga Thaís Mariano, as nativas de Leão gostam de comandar a própria vida — tendo sempre o seu esforço reconhecido. “A busca por reconhecimento é algo bem presente na nativa deste signo. Isso pode, inclusive, se tornar um desafio, fazendo com que ela aja fora de seus princípios e do que realmente quer somente para receber reconhecimento”, alerta.

A seguir, confira outras curiosidades sobre as mulheres do signo de Leão!

1. São generosas

As leoninas costumam ser generosas, leais e têm facilidade para reconhecer e valorizar as qualidades das pessoas ao seu redor. Por isso, frequentemente se tornam um importante ponto de apoio para familiares, amigos e parceiros. No entanto, segundo Thaís Mariano, esse traço também exige atenção. “Com esse seu lado generoso, a nativa pode entrar em relacionamentos com pessoas com personalidade mais fraca e apagada, exercendo o papel de servir de apoio a essas pessoas”, alerta.

2. Adoram um elogio

As nativas de Leão amam quando são tratadas como rainhas: não é à toa que os elogios fazem os olhos delas brilharem. Por isso, se você quer conquistar uma mulher desse signo, a melhor forma é começar levantando o seu ego. Se o foco é um relacionamento sério e duradouro, demonstre lealdade e seja fiel a ela.

3. Têm espírito criativo

As mulheres de Leão costumam ter talentos para artes, música, dança ou qualquer forma de expressão criativa. Elas gostam de exibir sua originalidade e estilo próprio, buscando sempre se destacar e inspirar os outros com sua energia vibrante e paixão pela vida. Suas criações são uma forma de comunicação que reflete a personalidade confiante e o desejo de serem reconhecidas pela autenticidade.

4. Possuem um senso de humor marcante

As nativas de Leão sabem rir das situações e de si mesmas. Elas não têm receio de agir de forma espontânea e adoram fazer todos ao seu redor rirem até a barriga doer. Seu bom humor contagiante costuma inspirar quem está por perto, e não é raro as leoninas conseguirem aliviar tensões e melhorar o clima em momentos difíceis.

As mulheres de Leão gostam de presentes que demonstrem o seu poder (Imagem: Gorbash Varvara | Shutterstock)

5. Gostam de presentes caros

A vaidade está entre as características marcantes das leoninas, que gostam de estar sempre arrumadas e perfumadas. De modo geral, elas apreciam tudo que pode demonstrar ainda mais o seu poder, como roupas e acessórios de grifes. Para surpreendê-las, a aposta certeira é dar presentes que brilham, como pedras preciosas e ouro.

6. São resistentes às mudanças

Embora sejam reconhecidas pela coragem e pela autoconfiança, muitas leoninas também podem sentir insegurança diante do desconhecido e preferem refletir cuidadosamente antes de tomar decisões importantes. Segundo a astróloga Thaís Mariano, isso acontece porque “possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”. Por essa razão, tendem a buscar mais certezas antes de mudar de direção ou assumir novos desafios.

7. Estão sempre preocupadas com quem ama

As mulheres de Leão costumam ser extremamente afetuosas e protetoras com quem amam. Elas se preocupam genuinamente com o bem-estar das pessoas próximas e demonstram esse carinho por meio de gestos generosos e de um cuidado constante. No amor, costumam viver os sentimentos com intensidade e se entregam de corpo e alma aos relacionamentos.

8. São líderes naturais

As mulheres de Leão costumam assumir a liderança de forma espontânea. Elas têm facilidade para organizar pessoas, tomar decisões e inspirar quem está ao redor. Essa postura confiante faz com que frequentemente sejam vistas como referência em ambientes profissionais, familiares e entre amigos.