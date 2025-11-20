Como deixar a casa sofisticada: 5 ideias práticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O conceito de luxo na arquitetura moderna deixou de se limitar à aparência e passou a incorporar sensações e experiências. Conforto térmico, iluminação natural e funcionalidade são elementos tão importantes quanto o design. Para Otávio Henrique, engenheiro da Varg Engenharia, do Rio de Janeiro, o segredo está na combinação de arquitetura, acabamentos e execução de obra, criando ambientes que unem requinte, conforto e funcionalidade.

Essa visão propõe uma nova forma de enxergar a moradia: o luxo está em viver bem e com praticidade. “Luxo não é só ostentação, é experiência sensorial. Uma casa bem projetada e executada proporciona bem-estar, elegância e um equilíbrio entre estética e conforto”, explica.

Com planejamento e atenção às proporções, é possível valorizar o imóvel e criar ambientes que combinam beleza e conforto em igual medida. A seguir, Otávio Henrique detalha cinco estratégias para deixar sua casa mais sofisticada. Confira!

1. Priorize pé-direitos altos

Um dos elementos que mais transmitem sofisticação é o pé-direito elevado, acima de três metros. “Espaços com altura generosa proporcionam sensação de amplitude, valorizam a decoração e permitem melhor circulação de luz e ar”, afirma Otávio Henrique.

Ele destaca que ambientes com pé-direito duplo ou integrado a mezaninos criam um efeito visual impressionante e aumentam a percepção de luxo sem necessidade de grandes investimentos em decoração.

2. Use revestimentos naturais

Materiais naturais, como pedras, granitos e travertinos, agregam requinte e durabilidade aos ambientes. Otávio Henrique explica que “o toque e a textura dessas superfícies, aliados à sua beleza atemporal, transformam pisos, paredes e bancadas em elementos de destaque. A escolha certa do material também influencia a iluminação e a sensação térmica, além de transmitir exclusividade ao projeto”.

Ele ainda sugere combinar diferentes texturas de pedra em pontos estratégicos, como paredes de destaque e áreas de circulação.

Móveis de madeira natural ajudam a conferir sofisticação aos ambientes (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

3. Invista em madeira natural

Assoalhos, forros e móveis de madeira natural conferem aconchego e sofisticação aos ambientes. “A madeira bem trabalhada cria sensação de conforto sem perder a elegância. É importante escolher espécies nobres e duráveis, como carvalho, cumaru ou ipê, e cuidar da execução para garantir um acabamento perfeito”, recomenda Otávio Henrique. Ele acrescenta que a harmonização com outros materiais, como metal ou vidro, potencializa o efeito luxuoso.

4. Valorize a iluminação natural

A luz natural é um dos recursos mais eficazes para criar ambientes sofisticados e confortáveis. Otávio Henrique destaca que “janelas amplas, portas de vidro e claraboias permitem que a iluminação natural se torne protagonista do espaço. Além de reduzir custos com energia, a luz do dia valoriza texturas, cores e materiais, criando um ambiente acolhedor e elegante”.

Ele recomenda estudar o percurso do sol e planejar a abertura das janelas de acordo com o posicionamento da casa para aproveitar melhor a luz sem comprometer o conforto térmico.

5. Invista em mão de obra qualificada

Materiais e móveis de luxo só alcançam seu potencial quando executados por profissionais experientes. “O acabamento faz toda a diferença. Uma pedra mal assentada, uma pintura imperfeita ou uma marcenaria mal instalada comprometem o resultado final, por mais sofisticados que sejam os materiais”, alerta Otávio Henrique.

Ele recomenda contratar equipes especializadas e supervisionar cada etapa da obra, garantindo que cada detalhe seja executado com precisão e cuidado.

A importância da integração entre todos os elementos

Segundo Otávio Henrique, a chave do luxo está na integração de todos os elementos: arquitetura, materiais, iluminação e execução. “Quando cada detalhe é pensado e executado corretamente, o ambiente transmite sofisticação, conforto e valoriza ainda mais o imóvel”, finaliza.

Por Sarah Monteiro