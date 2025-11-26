Como cada signo vai vivenciar o final de 2025: previsões imperdíveis

O final de 2025 se desenha como um período de conclusão e amadurecimento coletivo. Saturno e Netuno retornarão a Peixes, reacendendo temas ligados à cura emocional, à espiritualidade, a limites e à responsabilidade interior. Ao mesmo tempo, Urano voltará a Touro, retomando processos de transformação ligados ao corpo, às finanças, aos valores e ao senso de segurança. O cenário astrológico reforçará a necessidade de fechar pendências, dissolver velhas estruturas e reconstruir fundamentos com autenticidade. Cada signo sentirá esse movimento de maneira particular, em um encontro entre fé, disciplina e renovação.

A seguir, veja o que cada nativo pode esperar do final de 2025!

Áries

A volta de Saturno e Netuno a Peixes fechará um ciclo de purificação interior. Áries sentirá como se questões antigas estivessem sendo drenadas, preparando um novo estado de ser. Urano em Touro reorganizará as finanças, os valores pessoais e a relação com o prazer; o que não for verdadeiro ficará no passado. No final de 2025, Áries encontrará um eixo mais estável entre o impulso e a autoconsciência.

Touro

Urano regressará ao seu signo trazendo o último grande capítulo de libertação. Antigos padrões finalmente se desprenderão de seu campo de energia. Saturno e Netuno em Peixes fortalecerão alianças verdadeiras e romperão os vínculos que não se alinham mais com seus ideais. Será um período de mudanças efetivas: você fechará 2025 mais autêntico e com uma visão expandida de si mesmo.

Gêmeos

Com Saturno e Netuno voltando ao ápice de seu mapa natal, o fim do ano pedirá foco, responsabilidade e capacidade de transformar sonhos em realidade. Será um período de maior visibilidade, especialmente no trabalho e de metas realistas, sem perder a inspiração. Urano em Touro ativará o inconsciente e despertará intuições poderosas: 2025 terminará com revelações internas e clareza sobre os próximos passos.

Câncer

O retorno de Saturno e Netuno a Peixes reabrirá portais de fé, espiritualidade e sentido de vida; você voltará a acreditar. Viagens, estudos e busca por um propósito ganharão força e destaque. Urano em Touro movimentará amizades e projetos que envolvem a coletividade, trazendo pessoas diferentes e construindo novas redes de apoio. O fim de 2025 marcará um período de expansão, maturidade e um olhar mais expandido sobre a própria vida.

Leão

2025 se encerrará com uma grande faxina emocional. Saturno e Netuno em Peixes pedirão profundidade, entrega e coragem para renascer. Será um tempo para olhar para padrões afetivos cristalizados, medos de perdas e assuntos financeiros compartilhados. Urano em Touro trará mudanças na carreira e reposicionará a sua imagem pública. Será um período de imprevistos, mas ao mesmo tempo, libertador.

Virgem

Os relacionamentos entrarão em um processo de revisão profunda com a volta de Saturno e Netuno em Peixes. Parcerias serão testadas na prática: o que possui estrutura permanecerá, o que faz parte de fantasias irá se desfazer. Urano em Touro abrirá portas para os estudos, viagens e/ou mudança de país. O fim de 2025 pedirá confiança, entrega e capacidade de reconstruir conexões mais maduras e verdadeiras.

Libra

Saturno e Netuno regressarão a Peixes reorganizando sua rotina, olhando com mais carinho para o seu corpo e a saúde e trazendo novos projetos de trabalho. Você fechará 2025 mais consciente dos seus limites e da necessidade de cuidar de si mesmo. Será um período de cura da saúde integral. Urano em Touro trará mudanças repentinas nas finanças e em suas emoções. Será um tempo de libertação de medos antigos, de dívidas internas e externas. O ano terminará com você mais leve e mais forte.

Escorpião

Com Saturno e Netuno voltando a Peixes, seu coração abrirá espaços para um amor mais real, mais comprometido e sensível. Filhos, projetos criativos e romances ganharão profundidade. Urano em Touro reverá algumas mudanças nas relações pessoais e nas parcerias comerciais: acordos serão renovados, limites, redesenhados. O fim de 2025 será marcado pelo amadurecimento emocional.

Sagitário

A volta de Saturno e Netuno a Peixes reorganizará sua casa interna, que envolve família, suas raízes e seu passado emocional. Será um tempo de cura de memórias, de despedidas e reestruturação de emoções antigas. Urano em Touro mexerá em sua rotina e trará seu olhar para o corpo, exigindo novos hábitos. O fim de 2025 pedirá equilíbrio entre descanso e produtividade e devolverá um sentimento de pertencimento mais sólido.

Capricórnio

Saturno e Netuno em Peixes refinarão a comunicação e sensibilizarão a sua voz. Será uma fase de estudos, escrita, expressão criativa e conversas profundas. Irmãos, vizinhos e seu próprio movimento passarão a ganhar mais foco. Urano em Touro reacenderá o fogo criativo e trará necessidade de liberdade afetiva. O fim do ano mostrará novos caminhos e mais autenticidade na expressão de suas ideias.

Aquário

Com Urano de volta a Touro, sua estrutura emocional passará por uma última grande virada. Mudança de casa, de família, de estrutura interior, de cidade e até mesmo de país poderá acontecer nesse período. Saturno e Netuno em Peixes estabilizarão suas finanças e pedirão responsabilidade com seus recursos. O fim de 2025 promete segurança, mas somente depois de libertar antigos medos e padrões herdados.

Peixes

Saturno e Netuno voltarão ao seu signo, marcando um gesto final de lapidação de tudo o que foi transformado nos últimos anos. O ciclo espiritual e cármico iniciado em março de 2023 começará a se encerrar. Você estará mais maduro(a), consciente e vivendo com limites saudáveis, depois de experimentar uma espécie de renascimento. Urano em Touro fortalecerá sua voz, seu pensamento e sua comunicação. Assim, você encerrará 2025 mais forte, mais inteiro(a) e com uma clareza rara sobre quem é e o que realmente deseja para si e para sua vida.

Por astróloga Eunice Ferrari