Como a finalização transforma o visual masculino

O corte de cabelo é um dos principais elementos na construção do visual masculino, mas o resultado final depende de um passo que muitas vezes é deixado de lado: a finalização. Além de modelar os fios, essa etapa ajuda a valorizar o formato do corte, controlar o volume, definir texturas e prolongar a aparência de cabelo recém-saído do salão.

Com uma variedade cada vez maior de produtos e técnicas disponíveis, os homens passaram a buscar mais informações sobre como cuidar dos fios em casa e reproduzir o efeito conquistado no atendimento profissional. A escolha do finalizador ideal, a quantidade aplicada e a forma de uso fazem diferença para alcançar um acabamento natural, estruturado ou com mais definição.

Segundo Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede de salões Jacques Janine, a finalização é uma extensão do trabalho realizado pelo profissional. “O corte cria a base do visual, mas é a forma como o cabelo é finalizado no dia a dia que revela todo o potencial daquele estilo. Ensinar o cliente a cuidar dos fios em casa faz parte de uma experiência completa de beleza”, explica.

A seguir, o especialista lista cinco dicas para transformar a rotina de cuidados e manter o cabelo masculino sempre alinhado. Confira!

1. Escolha o finalizador de acordo com o efeito desejado

Antes de aplicar qualquer produto, é importante entender qual resultado se busca. Pomadas e ceras costumam ser indicadas para quem deseja mais controle e definição, enquanto cremes e leave-ins ajudam no controle do frizz e na hidratação dos fios. Já sprays podem contribuir para fixação e manutenção do penteado ao longo do dia.

“O produto certo não deve brigar com o cabelo, mas trabalhar a favor da textura natural dos fios. Um cabelo mais fino, por exemplo, precisa de produtos leves para não perder movimento, enquanto fios mais grossos podem precisar de maior controle”, explica Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Cera Fixação Extra Forte Charming Barbershop.

2. Menos produto pode entregar um resultado melhor

Um dos erros mais comuns na finalização masculina é exagerar na quantidade de produto. O excesso pode deixar os fios pesados, com aparência oleosa ou sem movimento. “A recomendação é sempre começar com uma pequena quantidade e aumentar se necessário. O ideal é espalhar bem o produto nas mãos antes de aplicar no cabelo, garantindo uma distribuição uniforme”, orienta o hairstylist.

3. A forma de aplicar muda completamente o acabamento

A técnica de aplicação influencia diretamente no resultado final. Para um visual mais natural, o produto pode ser distribuído com os dedos, respeitando a textura dos fios. Já para estilos mais alinhados, como topetes ou cortes com laterais marcadas, o uso de pente e escova ajuda a criar precisão. “O movimento das mãos direciona o cabelo. A mesma pomada pode criar acabamentos completamente diferentes dependendo da forma como é aplicada”, afirma Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Escova Profissional Pro Flexi, da ProArt.

O secador contribui para dar forma aos fios e destacar ainda mais o corte masculino (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. O secador também é um aliado da finalização masculina

Muitos homens associam o secador apenas à rotina feminina, mas a ferramenta pode ser uma grande aliada para potencializar cortes e modelagens. Com a técnica correta, é possível criar volume, direcionar os fios e aumentar a durabilidade do penteado. “O segredo é usar o calor para construir a forma antes da aplicação do produto. Depois, o finalizador entra para definir e fixar o acabamento”, explica o profissional.

5. Uma rotina simples mantém o resultado do salão por mais tempo

Para muitos homens, praticidade é um fator decisivo na escolha dos cuidados diários. Por isso, uma rotina eficiente não precisa ser complexa: bons produtos, aplicação correta e atenção às necessidades do cabelo já fazem diferença. “Não é necessário ter muitos produtos, mas entender o que o cabelo precisa. Um shampoo adequado, um condicionador ou tratamento e um finalizador bem escolhido já ajudam a preservar a saúde dos fios e o estilo do corte”, finaliza Mauricio Pina.

Por Caroline Amorim