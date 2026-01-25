Comida paulista: 9 receitas tradicionais de São Paulo

São Paulo, um dos estados mais diversificados do Brasil, oferecendo opções gastronômicas para todos os gostos. Nos restaurantes, é possível encontrar desde o tradicional virado à paulista até o famoso pastel de feira, compondo um verdadeiro mosaico culinário — um convite irresistível a uma viagem por sabores únicos.
O aniversário da cidade, celebrado em 25 de janeiro, é uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos e saborear pratos típicos da culinária paulista, visto que esta data simboliza a história, a diversidade cultural e as tradições que ajudaram a construir a identidade do município.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos 9 receitas típicas da região que vão enriquecer sua mesa e tornar a celebração ainda mais especial. Confira!
1. Cuscuz paulista
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de milho flocada
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1 l de caldo de legumes quente
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado (reserve algumas rodelas para decoração)
- 1 pimentão amarelo sem sementes e picado (reserve algumas rodelas para decoração)
- 2 tomates sem sementes e picados (reserve algumas rodelas para decoração)
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 300 g de sardinha (reserve algumas para decoração)
- 3 ovos cozidos cortados em rodelas
- 1/4 de xícara de chá de azeitona verde picada
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Acrescente os tomates, a ervilha e o milho-verde. Refogue por 5 minutos. Junte as sardinhas ao refogado, quebrando levemente os pedaços. Adicione a farinha de milho e a farinha de mandioca e misture. Aos poucos, coloque o caldo quente, mexendo constantemente até que a mistura fique bem úmida e homogênea. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e a cebolinha e reserve.
Em uma forma com furo no centro, untada com azeite de oliva, disponha as rodelas de tomate, pimentão, ovos cozidos e azeitona no fundo e nas laterais. Coloque também algumas sardinhas inteiras nas laterais da forma e despeje a mistura do cuscuz sobre elas, pressionando bem para compactar. Deixe descansar por alguns minutos para firmar. Desenforme em um prato grande e sirva em seguida.
2. Virado à paulista
Ingredientes
- 500 g de feijão-carioca
- 200 g de bacon picado
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 4 ovos fritos
- 4 bistecas de porco
- 1 maço de couve cortado em tiras finas
- 4 bananas-nanicas descascadas e cortadas ao meio
- 1 xícara de chá de arroz branco
- Óleo para fritar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, cubra o feijão-carioca com água e adicione as folhas de louro. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça calabresa, a cebola e 2 dentes de alho e refogue até ficarem macios. Junte o feijão-carioca cozido, com um pouco do caldo, e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Aos poucos, acrescente a farinha de mandioca, mexendo sempre, até atingir a consistência desejada. Em um recipiente, tempere as bistecas com sal e pimenta-do-reino e frite-os em uma frigideira em fogo médio com um pouco de óleo até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, doure 2 dentes de alho e refogue a couve até murchar. Tempere com sal e reserve.
Após, em outra frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e doure as bananas-nanicas. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, aqueça um pouco de óleo em fogo médio e refogue o restante do alho até dourar. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Cubra com água e tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até a água secar. Sirva o feijão com as bistecas, os ovos fritos, a couve refogada, as bananas fritas e o arroz branco.
3. Cachorro-quente com purê de batata
Ingredientes
- 8 salsichas
- 8 pães para cachorro-quente
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Azeite de oliva, sal e batata-palha a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse as batatas. Em outra panela, aqueça o leite e a manteiga em fogo médio. Adicione as batatas amassadas e mexa até formar um purê cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Acrescente as salsichas e cozinhe por mais 5 minutos. Abra os pães de cachorro-quente e coloque uma porção de purê de batata dentro de cada um. Adicione uma salsicha por cima do purê e cubra com batata-palha. Sirva em seguida.
4. Arroz biro-biro
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 150 g de linguiça calabresa picada
- 3 ovos batidos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de batata-palha
Modo de preparo
Em uma panela grande, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Acrescente a linguiça calabresa e refogue por alguns minutos. Junte a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Em seguida, acrescente os ovos e mexa até formar ovos mexidos.
Adicione o arroz cozido e a manteiga e mexa bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por alguns minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo, finalize com cheiro-verde e sirva com batata-palha por cima.
5. Pastel de feira
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de cachaça
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de água morna
- Óleo para fritar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 300 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a cachaça e o óleo. Aos poucos, coloque a água morna, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Em uma superfície limpa, sove até ficar elástica. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor rosada. Acrescente o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até o tomate desmanchar. Desligue o fogo e adicione o cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Divida a massa em pequenas porções e abra com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando retângulos finos. Coloque uma porção de recheio no centro de cada retângulo. Em seguida, dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar bem. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e frite os pastéis até dourarem. Retire com uma escumadeira e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva em seguida.
6. Pizza marguerita
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 300 ml de água morna
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Azeite de oliva para untar
Molho e cobertura
- 400 g de tomates pelados
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, folhas de manjericão, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- 300 g de queijo muçarela fatiado
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico, o sal e o açúcar. Faça um buraco no centro e adicione a água morna e o azeite de oliva. Misture até formar uma massa homogênea e sove até a massa ficar elástica e macia. Cubra com um pano úmido e deixe descansar até dobrar de tamanho.
Molho e cobertura
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione os tomates pelados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Depois, aguarde o refogado amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um molho liso. Adicione algumas folhas de manjericão e reserve.
Divida a massa em duas porções e abra em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando discos de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Coloque os discos de pizza em assadeiras untadas com azeite de oliva e espalhe o molho de tomate sobre eles. Cubra com as fatias de queijo muçarela, regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 250 °C por 10 minutos. Retire do forno e adicione as folhas de manjericão fresco por cima. Sirva em seguida.
7. Bolovo
Ingredientes
- 5 ovos
- 500 g de carne moída
- 1/2 cebola descascada e ralada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 2 ovos batidos
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo para empanar
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca para empanar
- Óleo vegetal para fritar
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque 4 ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os ovos para um recipiente com água gelada. Após, descasque-os e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída com 1 ovo cru, cebola, alho, sal, pimenta-do-reino, cheiro-verde e farinha de rosca. Amasse até formar uma massa homogênea e moldável.
Divida a carne em quatro porções iguais. Pegue uma porção, achate na palma da mão e envolva completamente um ovo cozido com a carne. Modele em formato arredondado ou levemente ovalado e repita o processo com as demais porções.
Passe cada bolovo na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e frite os bolovos até que fiquem dourados. Transfira para um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.
8. Bolinho de chuva
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até espumar levemente. Adicione o leite, a farinha de trigo e o sal, mexendo com uma colher até formar uma massa homogênea e levemente firme. Por último, misture o fermento químico delicadamente. Em um recipiente, misture o açúcar e a canela. Reserve.
Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com duas colheres, modele porções pequenas da massa e coloque no óleo. Frite em pequenas quantidades, virando para dourar por igual. Transfira para um recipiente com papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.
9. Beirute
Ingredientes
- 1 pão sírio grande
- 150 g de rosbife fatiado
- 2 fatias de presunto
- 2 fatias de queijo prato
- 2 ovos
- 2 fatias de bacon
- 2 folhas de alface higienizadas
- 2 rodelas de tomate
- 2 colheres de sopa de maionese
- Sal, pimenta-do-reino moída e manteiga a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, aqueça um pouco de manteiga e frite os ovos rapidamente, mantendo a gema levemente mole. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.
Abra o pão sírio ao meio e passe manteiga na parte interna. Leve à frigideira para aquecer levemente. Em seguida, disponha o rosbife, o presunto e o queijo prato, deixando aquecer até o queijo começar a derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente os ovos e o bacon. Finalize com alface, tomate e maionese. Feche o sanduíche, pressione levemente e sirva em seguida.