Comida de boteco: 8 receitas vegetarianas fáceis e saborosas

Ir a um barzinho de rua para petiscar é um hábito querido por muitos brasileiros. Mas quem segue uma dieta vegetariana não precisa abrir mão desse prazer: é totalmente possível preparar em casa petiscos saborosos e cheios de criatividade, sem usar ingredientes de origem animal. Pensando nisso, selecionamos 8 receitas irresistíveis para você curtir o clima de boteco no conforto da sua cozinha. Confira abaixo!

1. Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de cheiro-verde

1 xícara de chá de hortelã

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 cebola-roxa

3 dentes de alho

1 colher de café de sal

Pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

1 colher de sopa de azeite

de azeite Azeite para untar

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe o grão-de-bico de molho por 24 horas. Escorra a água, lave-os e os seque. Em um processador, bata o cheiro-verde, a hortelã, o grão-de-bico, a cebola-roxa e o alho até obter a consistência de massa. Em seguida, tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho e processe mais um pouco. Transfira para um recipiente, acrescente o azeite e misture bem.

Leve à geladeira por 10 minutos. Após, modele os bolinhos, coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Na metade do tempo, vire os bolinhos para assarem por igual. Sirva em seguida.

Dica: se preferir, frite os bolinhos em uma panela com óleo quente.

2. Espetinho de tofu com legumes

Ingredientes

100 g de tofu cortado em cubos

8 tomates-cereja

2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

2 cebolas cortadas em 4 partes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de curry

Palitos para churrasco

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os vegetais e o tofu com suco de limão, sal, pimenta-do-reino, curry e azeite. Monte os espetinhos intercalando os vegetais e o tofu. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 190 ºC por 10 minutos. Vire depois de 5 minutos para que os dois lados fiquem dourados. Sirva em seguida.

Pastel de palmito (Imagem: Augusto Barraza clicks | Shutterstock)

3. Pastel de palmito

Ingredientes

300 g de palmito picado em cubos pequenos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar

3 colheres de sopa de requeijão vegetal

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de massa para pastel

Água para fechar os pastéis

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue por mais alguns segundos, apenas até perfumar. Adicione o palmito picado e refogue por 2 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Acrescente a farinha de trigo e misture bem, envolvendo todo o refogado. Aos poucos, despeje o leite vegetal, mexendo sempre, até formar um creme encorpado.

Desligue o fogo, acrescente o requeijão vegetal, ajuste o sal, a pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Misture bem até obter um recheio cremoso e homogêneo. Deixe esfriar completamente antes de montar os pastéis. Abra a massa para pastel sobre uma superfície limpa, distribua o recheio no centro, dobre a massa e pressione as bordas com um garfo, umedecendo levemente com água para selar bem. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio-alto e frite os pastéis aos poucos, até ficarem dourados e crocantes. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva imediatamente.

4. Chips de batata-doce com alecrim

Ingredientes

2 batatas-doces

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco picado

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e, se preferir manter a casca, seque-as cuidadosamente com papel-toalha. Corte em fatias finas e irregulares, mantendo o formato rústico. Coloque as fatias em uma tigela grande, regue com o azeite de oliva e misture bem com as mãos para que todas fiquem levemente envolvidas. Acrescente o alecrim picado, o sal e a pimenta-do-reino, misturando novamente para distribuir os temperos de forma uniforme.

Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Distribua as fatias de batata-doce no cesto, formando uma camada única, sem sobrepor. Leve para assar por cerca de 12 a 15 minutos, abrindo o cesto na metade do tempo para mexer e virar os chips, garantindo que dourem por igual. Retire quando estiverem dourados e crocantes nas bordas. Sirva imediatamente.

5. Bolinho de batata e abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha

2 batatas descascadas

1 cebola

3 colheres de sopa de pimentão vermelho picado

2 folhas de couve picadas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, rale a abobrinha, as batatas e a cebola. Depois, escorra o máximo de líquido possível, pressionando a mistura em uma peneira fina. Em um recipiente, misture o pimentão, a couve e a mistura reservada. Adicione sal, pimenta-do-reino, alho em pó e farinha de trigo e misture até obter uma massa lisa. Molde os bolinhos com a massa. Coloque o óleo em uma panela funda e aqueça em fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Coxinha vegetariana (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock)

6. Coxinha vegetariana

Ingredientes

1 l de leite de aveia

1 kg de batata cozida e amassada

2 colheres de sopa de margarina vegetal

2 cubos de caldo de legumes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

em flocos finos 3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo quente para fritar

1 xícara de chá de proteína de soja refogada e temperada

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a batata, a margarina, o cubo de caldo de legumes, a aveia e o sal e leve ao fogo médio para ferver, mexendo sempre. Acrescente a farinha de trigo e mexa até soltar do fundo da panela. Coloque a massa em uma superfície lisa e seca e deixe esfriar. Em uma tigela, coloque a proteína de soja, as azeitonas e o cheiro-verde e misture. Com as mãos, abra a massa em círculos, recheie e feche no formato de coxinha. Passe na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela funda e aqueça em fogo médio. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

7. Croquete de forno de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

vermelha 100 g de tofu firme amassado

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de água

Óleo para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho em água por 6 horas. Escorra e lave em água corrente. Em um liquidificador ou processador, bata a lentilha com o tofu, a farinha de arroz, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter uma massa homogênea e moldável. Modele os croquetes no formato desejado, passe-os na água e, em seguida, empane na farinha de rosca. Disponha os croquetes em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva quente.

8. Isca crocante de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em tiras grossas

cortada em tiras grossas 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de farinha de milho fina

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite

Água

Óleo para untar

Modo de preparo

Coloque as tiras de berinjela em um recipiente com água e sal por 15 minutos. Escorra, lave e seque bem. Em uma tigela, misture a farinha de rosca, a farinha de milho, a páprica, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a berinjela com o suco de limão e o azeite, misture bem e empane nas farinhas. Disponha em assadeira untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva quente.