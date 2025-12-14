Coleira não é tudo igual: veja como escolher o modelo ideal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além de ajudar no gasto de energia, o passeio é fundamental para a saúde emocional dos cães. As caminhadas estimulam a socialização, reduzem o estresse e fortalecem o vínculo entre tutor e animal. Mas, para que esse momento seja realmente prazeroso, a escolha dos acessórios certos faz toda a diferença, sendo a coleira o principal deles.

“A coleira ideal deve proporcionar conforto, segurança e liberdade de movimento, permitindo que o pet explore o ambiente sem desconfortos. Materiais macios, leves e resistentes evitam atritos na pele e garantem que o animal se sinta à vontade durante todo o passeio”, explica Mariana Belloni, médica-veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Além disso, a coleira certa também ajuda a manter o cachorro sempre por perto e protegido do perigo de se perder ou sofrer algum acidente. “Ajustes anatômicos e fechos seguros também são essenciais para impedir escapes e garantir que o tutor tenha o controle necessário, mesmo em ambientes mais movimentados”, acrescenta.

Quando o pet está confortável, ele passeia melhor, interage mais e vive essa experiência de forma mais tranquila, destaca a médica-veterinária. Da mesma forma, acessórios bem pensados também oferecem conforto ao tutor, permitindo conduzir o animal sem esforço excessivo e com total confiança.

Investir na coleira certa não é apenas uma questão estética, é um cuidado que impacta diretamente o bem-estar e a qualidade de vida do animal. A seguir, veja indicações de coleiras conforme porte do animal, estilo de passeio e segurança desejada!

1. Coleira ajustável tradicional (tipo “colar”)

Boa para cães de porte pequeno a médio e passeios curtos. Permite ajuste fácil, é leve e confortável.

2. Peitoral (arnês)

Especialmente recomendado para cães de médio a grande porte, ou para pets que têm tendência a puxar. Distribui a pressão pelo tronco e ombros, evitando machucar o pescoço, além de oferecer melhor controle.

3. Peitoral antiescape ou com fitas reforçadas

Ideal se o pet for forte ou muito agitado no passeio. Esse tipo de peitoral oferece segurança extra, minimizando o risco de fuga.

A guia retrátil oferece mais liberdade de movimento aos cachorros (Imagem: Migel Radriges | Shutterstock)

4. Guia retrátil (em conjunto com coleira ou peitoral apropriado)

Pode ser útil para dar mais liberdade de movimento em locais seguros (como parques ou áreas abertas), mas exige atenção: importante garantir que o cachorro tenha controle e que o tutor esteja atento para evitar acidentes.

5. Coleiras com acolchoamento interno ou forro macio

Ótimo para cães com pele sensível ou que sentem desconforto com abrasões. Ajudam a evitar atrito, especialmente em passeios mais longos.

6. Peitoral tipo “Y” ou “H” com regulagens múltiplas

Para garantir melhor ajuste e conforto, especialmente em cães de portes variáveis ou que estão crescendo.

Por Camila Souza Crepaldi