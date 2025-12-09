Cloud Dancer: 5 formas de usar a cor de 2026 na decoração

Variedades

Por EdiCase
- Atualizado: 09/12/25 18h06
A cor da Pantone para o próximo ano é um branco sofisticado e de suavidade marcante (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui)

A Pantone anunciou o Cloud Dancer como a cor de 2026, um branco sofisticado que se destaca pela suavidade e pela capacidade de transformar qualquer ambiente. Para a arquiteta Camila Palladino, à frente do escritório Palladino Arquitetura, trata-se de um tom versátil, perfeito para quem busca elegância sem excessos. “O branco traz uma atmosfera limpa e serena, que se adapta a diferentes estilos, do minimalista ao contemporâneo”, comenta.

A seguir, a arquiteta dá dicas de como aplicar a cor na decoração. Confira!

1. Banheiro 

Banheiro com paredes e revestimento branco, com detalhes em dourado como puxadores, borda do box, chuveiro, torneiras e objetos de decoração
No banheiro, o branco pode ser usado como o protagonista do ambiente (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui)

O clássico all white ganha força com o tom e pode aparecer tanto de maneira protagonista quanto em pequenos toques. Quando usado em grande escala, cria efeitos atemporais. Detalhes em dourado, por exemplo, elevam a proposta e reforçam o ar sofisticado, seja em puxadores, luminárias ou acessórios.

2. Área gourmet

Sala de jantar unida a varanda com as paredes cinza claro, e revestimento da churrasqueira e cadeiras brancas com mesa em madeira
A cor funciona também em revestimentos e cria continuidade visual (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui)

A cor funciona bem em marcenarias, revestimentos e painéis, criando continuidade visual. Mas também pode ser aplicada de forma pontual, como no revestimento que contorna a churrasqueira na área gourmet, trazendo unidade quando combinado ao mobiliário em tons semelhantes, como cadeiras brancas, fibras naturais ou acabamentos metálicos leves.

3. Sala de estar

Sala de estar com TV na parede, as paredes em tons de branco e cinza-claro com móveis em branco com detalhe preto e sofá cinza-claro com almofadas estampadas em tons claros
Na sala de estar, o branco traz a sensação de calma (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui)

A tradicional parede branca volta a ganhar protagonismo, principalmente em áreas de descanso, como salas de TV. O tom neutro favorece a sensação de calma e contribui para destacar peças de design, tapetes texturizados ou mobiliários em madeiras claras. E se a intenção é evitar que o ambiente fique monótono, vale apostar em obras de arte, porta-retratos e objetos decorativos que criam contraste e personalidade.

4. Closet

Closet com paredes e móveis brancos, e tapete branco também com parede de vidro e cortina branca e piso de madeira e cadeira em acrílico
O branco no closet reforça a luminosidade (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui)

No closet, o branco reforça a sensação de ordem e luminosidade. Para equilibrar, a arquiteta sugere compor com pisos de madeira escura, criando um contraste elegante que valoriza tanto o espaço quanto as peças expostas.

5. Mobiliário 

Sala de jantar com cadeiras brancas e mesa com tampo de madeira e vidro com paredes em cores claras
Aplicada no mobiliário, a cor atua como ponto de luz no ambiente (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

No mobiliário, o branco pode aparecer como detalhe: em portas, nichos, tampos de mesa, cadeiras, ou até mesmo no tecido das cortinas. Usado com intenção, ele funciona como ponto de luz, trazendo frescor sem dominar o ambiente.

Por Bruna Rodrigues

