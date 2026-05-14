Clássicos do cinema: 5 filmes imperdíveis para assistir pelo menos uma vez na vida

Alguns filmes conseguem ir muito além do entretenimento e se transformam em verdadeiras experiências inesquecíveis para o público. Seja pelas atuações marcantes, histórias emocionantes ou impacto cultural, certas produções atravessam gerações e continuam conquistando fãs ao redor do mundo. De clássicos do suspense e da ficção científica até animações emocionantes e dramas intensos, esses longas se tornaram referências, permanecendo atuais mesmo décadas após seus lançamentos.

A seguir, confira 5 filmes que merecem ser assistidos pelo menos uma vez na vida!

1. Django Livre (2012)

“Django Livre” entrega uma história intensa de vingança, coragem e busca por liberdade em meio às injustiças do período escravocrata nos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“Django Livre” se tornou um dos filmes mais marcantes da carreira do diretor Quentin Tarantino. A história acompanha Django, um ex-escravizado que conquista a liberdade após cruzar o caminho do caçador de recompensas Dr. King Schultz. Enquanto aprende as habilidades necessárias para se tornar um caçador de recompensas, Django passa a perseguir criminosos procurados e, ao mesmo tempo, tenta reencontrar sua esposa Broomhilda, separada dele pelo sistema escravista.

A busca leva os personagens até a fazenda Candyland, comandada pelo cruel Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio. Ambientado no sul dos Estados Unidos pouco antes da Guerra Civil, o longa mistura faroeste, ação e crítica social em uma narrativa intensa e provocativa. Com diálogos marcantes, cenas impactantes e atuações elogiadas, a produção venceu dois Oscars e segue sendo lembrada pela forma como aborda temas como racismo, vingança e liberdade.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e HBO Max.

2. Alien: O Oitavo Passageiro (1979)

O filme “Alien: O Oitavo Passageiro” transformou o medo do desconhecido em um dos maiores clássicos do terror espacial (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

Considerado um dos maiores clássicos da ficção científica e do terror, o filme “Alien: O Oitavo Passageiro”, dirigido por Ridley Scott, acompanha a tripulação da nave Nostromo, que recebe um misterioso sinal vindo de um planeta desconhecido durante sua viagem espacial. Ao investigar o local, os tripulantes acabam entrando em contato com uma criatura alienígena extremamente perigosa, desencadeando uma sequência de acontecimentos aterrorizantes dentro da própria nave.

O clima claustrofóbico, a tensão crescente e o design assustador da criatura transformaram o longa em uma referência definitiva do gênero sci-fi horror. A protagonista Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, tornou-se uma das personagens femininas mais importantes da história do cinema.

Muito além dos sustos, o filme também aborda temas como sobrevivência, isolamento e os limites da ambição humana diante do desconhecido. Décadas após o lançamento, a produção segue influenciando franquias, videogames e filmes de suspense espacial em todo o mundo.

Onde assistir: Disney+, Prime Video e HBO Max.

3. A Viagem de Chihiro (2001)

“A Viagem de Chihiro” emociona diferentes gerações ao unir fantasia, amadurecimento e reflexões profundas em uma jornada mágica inesquecível (Imagem: Reprodução digital | Europa Filmes)

Produzida pelo Studio Ghibli, “A Viagem de Chihiro” é muito mais do que uma simples animação. A história acompanha Chihiro, uma garota de 10 anos que, durante a mudança para uma nova cidade, acaba entrando em um misterioso mundo habitado por espíritos, criaturas mágicas e feitiços. Depois que seus pais são transformados em porcos, a menina precisa encontrar coragem para sobreviver naquele universo desconhecido e tentar salvar sua família.

Com direção de Hayao Miyazaki, o longa se tornou um fenômeno mundial por sua narrativa sensível, visual encantador e mensagens sobre amadurecimento, identidade e empatia. A animação venceu o Oscar de Melhor Animação em 2003 e é frequentemente apontada como uma das maiores obras da história do cinema japonês. Entre cenários mágicos, personagens inesquecíveis e reflexões profundas, o filme consegue emocionar diferentes gerações até hoje.

Onde assistir: Prime Video e Netflix.

4. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

O longa “Batman: O Cavaleiro das Trevas” marcou o cinema de super-heróis ao apresentar uma narrativa sombria, complexa e repleta de tensão psicológica (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Os apaixonados por universos de super-heróis realmente ficaram encantados após o diretor Christopher Nolan entregar um dos maiores filmes do gênero já produzidos. Protagonizado por Christian Bale, “Batman: O Cavaleiro das Trevas” mostra Gotham vivendo um raro momento de esperança graças às ações de Batman, do tenente Jim Gordon e do promotor Harvey Dent contra o crime organizado. No entanto, a cidade mergulha novamente no caos com a chegada do Coringa, vilão interpretado por Heath Ledger em uma atuação histórica e premiada com o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.

Mais do que um simples filme de herói, a produção discute moralidade, corrupção, medo e os limites entre justiça e vingança. A atmosfera sombria, os diálogos intensos e a construção psicológica dos personagens ajudaram a transformar o longa em uma das obras mais aclamadas da cultura pop. Até hoje, o filme é lembrado como um marco que elevou o gênero de super-heróis a um novo patamar dentro do cinema mundial.

Onde assistir: Netflix, Telecine, Prime Video e HBO Max.

5. Um Sonho de Liberdade (1994)

“Um Sonho de Liberdade” conquistou o público com uma história sensível sobre esperança, amizade e resistência diante das adversidades (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

“Um Sonho de Liberdade” acompanha Andy Dufresne, um banqueiro condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa e do amante dela, mesmo alegando inocência. Dentro da penitenciária de Shawshank, ele passa a enfrentar a violência do sistema carcerário enquanto constrói uma forte amizade com Ellis “Red” Redding, interpretado por Morgan Freeman.

Dirigido por Frank Darabont e baseado em uma obra de Stephen King, o filme aborda temas como esperança, amizade, persistência e liberdade. Mesmo sem grande sucesso imediato, a produção ganhou reconhecimento ao longo dos anos e hoje é considerada uma das obras mais amadas da história do cinema. A atuação de Tim Robbins e Morgan Freeman, somada ao roteiro emocionante, ajudou a transformar o longa em referência absoluta de drama.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.