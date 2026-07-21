Cinema em agosto de 2026: confira 5 estreias imperdíveis no mês 

Agosto chega aos cinemas com produções para diferentes gostos, reunindo histórias que vão do drama emocionante à animação infantil, passando por fantasia, comédia e ficção científica. Entre reencontros marcantes, heróis reinventados, aventuras cheias de ação e mundos pós-apocalípticos, as estreias do mês prometem conquistar públicos de diversas idades e garantir boas sessões nas telonas.

A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que estreiam em agosto no cinema!

1. Champagne – Uma Viagem de Pai e Filho (06/08)

Em “Champagne – Uma Viagem de Pai e Filho”, uma viagem se torna a oportunidade ideal para pai e filho resolverem questões que ficaram pendentes ao longo dos anos (Imagem: Reprodução digital | Autoral Distribuidora)

Ao saber que o pai, Hans (Huub Stapel), está nos últimos meses de vida, Maarten (Leo Alkemade) decide interromper a rotina para lhe proporcionar uma experiência inesquecível: uma viagem pela região de Champagne, na França. O que começa como a realização de um antigo sonho acaba se tornando a oportunidade ideal para pai e filho resolverem questões que ficaram pendentes ao longo dos anos.

Durante o percurso, a dupla encara diferenças, memórias e emoções que nunca conseguiram colocar em palavras. Entre paisagens encantadoras, encontros inesperados e momentos de leveza, pai e filho descobrem que ainda há tempo para fortalecer o vínculo entre eles antes da despedida.

2. A Morte de Robin Hood (13/08)

“A Morte de Robin Hood” apresenta um herói lendário diante dos fantasmas do passado e em busca de redenção (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Depois de uma vida dedicada a feitos que o transformaram em uma figura lendária, Robin Hood (Hugh Jackman) precisa enfrentar a própria fragilidade quando sai gravemente ferido de um confronto. Resgatado por uma mulher enigmática (Jodie Comer), ele encontra um refúgio inesperado, onde tem tempo para refletir sobre as escolhas que marcaram sua trajetória.

À medida que tenta se recuperar, antigas lembranças e arrependimentos voltam à tona, obrigando o famoso arqueiro a encarar as consequências de seu passado. Em uma releitura mais sombria e emocional do clássico personagem, o filme acompanha sua busca por paz e redenção, mostrando o homem por trás da lenda.

3. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (13/08)

“Patrulha Canina: Uma Aventura Dino” leva os filhotes a uma ilha repleta de dinossauros para enfrentar uma missão cheia de desafios (Imagem: Reprodução digital | Paramount)

Depois de serem surpreendidos por uma forte tempestade, os filhotes da Patrulha Canina chegam a uma ilha desconhecida, habitada por dinossauros. No local, eles conhecem Rex, um cão que vive ali há anos e se torna um importante aliado para explorar o ambiente e superar os desafios que surgem pelo caminho.

A aventura ganha novos rumos quando o Prefeito Humdinger coloca toda a ilha em perigo ao iniciar uma exploração irresponsável dos recursos naturais, provocando a atividade de um vulcão adormecido. Para evitar um desastre, a equipe precisa unir forças, enfrentar obstáculos gigantes e realizar uma série de resgates, provando mais uma vez que coragem, amizade e cooperação fazem toda a diferença.

4. Coyote Vs. Acme (27/08)

“Coyote Vs. Acme” mostra Wile E. Coyote processando a empresa Acme após anos de armadilhas que deram errado (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Depois de anos vendo seus planos fracassarem por causa dos produtos da Acme, o incansável Wile E. Coyote decide mudar de estratégia. Em vez de criar uma nova armadilha para capturar o Papa-Léguas, ele resolve processar a poderosa empresa, convencido de que ela é a verdadeira responsável por todos os seus desastres.

Para enfrentar a gigante corporação, o Coyote conta com a ajuda do advogado Kevin Avery (Will Forte), que aceita assumir o improvável caso. Do outro lado da disputa está Buddy Crane (John Cena), um influente advogado da Acme disposto a defender os interesses da empresa a qualquer custo. Misturando animação e live-action, a comédia acompanha essa batalha judicial repleta de situações absurdas, enquanto uma amizade inesperada surge entre o advogado e seu inusitado cliente.

5. Ponto Sem Retorno (27/08)

Em “Ponto Sem Retorno”, sobreviventes de uma pandemia atravessam um cenário pós-apocalíptico para encontrar a origem de uma misteriosa transmissão de rádio (Imagem: Reprodução digital | Disney)

Em um mundo transformado por uma pandemia, Hig (Jacob Elordi) leva uma vida isolada em um aeroporto abandonado ao lado de seu cachorro e de Bangley (Josh Brolin), um ex-militar com quem divide a missão de manter o refúgio protegido. Embora tenham personalidades opostas, os dois dependem um do outro para enfrentar os perigos de uma realidade em que sobreviver exige vigilância constante.

A rotina muda quando um sinal de rádio rompe o silêncio que domina o lugar e reacende em Hig a esperança de encontrar outras pessoas. Convencido de que ainda existe a chance de um novo começo, ele decide deixar a segurança do abrigo para seguir rumo ao desconhecido, iniciando uma jornada que coloca sua coragem e sua fé na humanidade à prova.