Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em janeiro de 2026

O ano de 2026 abre com um calendário cinematográfico que aposta na diversidade para renovar o interesse do público. Janeiro traz adaptações literárias muito aguardadas, produções nacionais com humor característico e dramas de época que exploram relações humanas e marcos culturais. Entre títulos de grande apelo popular e obras mais intimistas, as salas de cinema oferecem um leque de filmes que dialoga com diferentes faixas etárias e expectativas, garantindo uma temporada marcada pela pluralidade de narrativas.

A seguir, veja 5 filmes que entram em cartaz no cinema em janeiro!

1. A Empregada (01/01)

“A Empregada” acompanha uma jovem com passado turbulento que descobre os segredos sombrios da família milionária para qual trabalha (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Baseado no romance best-seller de Freida McFadden que vendeu impressionantes 4,5 milhões de cópias, “A Empregada” chega aos cinemas sob a direção de Paul Feig, conhecido por comédias como “Missão Madrinha de Casamento” e “As Espiãs que Sabiam Demais”, desta vez explorando o território do suspense psicológico.

O roteiro de Rebecca Sonnenshine adapta a trama que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo, apresentando a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney), uma jovem com um passado problemático que busca recomeçar a vida ao ser contratada como empregada doméstica pelo casal milionário Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

O que parecia ser uma oportunidade de renovação logo se transforma em um pesadelo quando Millie descobre que os segredos da família Winchester são ainda mais sombrios e perigosos do que os seus próprios. O filme explora as camadas de manipulação e segredos que envolvem a relação entre patrões e empregada, com Nina tornando o trabalho de Millie cada vez mais difícil por meio de sabotagens deliberadas, mentiras e chantagem psicológica contra o próprio marido Andrew.

2. Família de Aluguel (08/01)

“Família de Aluguel” mostra a jornada de um ator que encontra novos sentidos para sua vida ao interpretar familiares para desconhecidos no Japão (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Brendan Fraser, vencedor do Oscar de Melhor Ator por “A Baleia” em 2023, protagoniza esta coprodução entre Estados Unidos e Japão que explora os limites entre performance e autenticidade nas relações humanas.

Dirigido por Mitsuyo Miyazaki, com roteiro desenvolvido em parceria com Stephen Blahut, o filme acompanha a jornada de Phillip Vandarpleog, um ator norte-americano em crise profissional que encontra uma segunda chance ao trabalhar em uma agência japonesa especializada em “aluguel de família“. O conceito, que pode soar inusitado para o público ocidental, é baseado em um serviço real existente no Japão, em que pessoas contratam estranhos para interpretar parentes, amigos ou parceiros em eventos sociais e situações cotidianas.

A trama se aprofunda quando o personagem começa a estabelecer vínculos com seus clientes, transformando o que seria apenas mais um trabalho em algo que questiona a própria essência das conexões humanas. O elenco conta com Mari Yamamoto no papel de Aiko, Takehiro Hira como Shinji e Akira Emoto interpretando Kikuo Hasegawa.

3. Agentes Muito Especiais (08/01)

“Agentes Muito Especiais” é uma comédia policial sobre uma dupla que se infiltra em uma penitenciária carioca (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

Com direção de Pedro Antonio e roteiro desenvolvido por Fil Braz a partir do argumento criado por Paulo Gustavo, Renato Fagundes, João Paulo Horta e o próprio Braz, o filme marca a estreia de Pedroca Monteiro no cinema ao lado de Majella, formando a dupla de protagonistas Jeff e Johnny. A história acompanha dois aspirantes a policiais que recebem uma missão inusitada: infiltrar-se em uma penitenciária carioca para desmantelar o temido “Bando da Onça”, organização criminosa que aterroriza a cidade do Rio de Janeiro.

O filme reúne um elenco de peso do cinema e da televisão brasileira, incluindo Dira Paes como a Onça, líder da quadrilha, Malu Valle interpretando Marister, Chico Diaz no papel do Comandante Queiroz e participações de Bárbara Reis, Demétrio Nascimento, Dudu Azevedo e Big Jaum. “Agentes Muito Especiais” mistura ação e humor típicos do cinema popular nacional, culminando em um grande evento de moda em que criminosos e policiais se encontram para o desfecho da trama.

4. O Beijo da Mulher-Aranha (15/01)

“O Beijo da Mulher-Aranha” explora como arte e imaginação se tornam ferramentas de sobrevivência em contexto de opressão (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Bill Condon dirige esta nova adaptação cinematográfica do romance de Manuel Puig, trazendo para as telas um musical dramático que revisita a história de amor e resistência em meio à ditadura argentina dos anos 1980. Diego Luna interpreta Valentín Arregui, um preso político que divide cela com Luis Molina, vivido por Tonatiuh, um ex-decorador de vitrines detido por atentado ao pudor.

A química entre os dois atores sustenta uma narrativa que alterna entre a brutalidade da prisão política e as fantasias coloridas de musicais clássicos de Hollywood, com Jennifer Lopez desempenhando o triplo papel de Aurora, Ingrid Luna e Mulher-Aranha, personagens que habitam o universo imaginário de Molina.

O longa combina os gêneros de comédia musical, drama e romance para explorar como a arte e a imaginação se tornam ferramentas de sobrevivência em contextos de opressão. A narrativa acompanha o desenvolvimento do vínculo entre Valentín e Molina conforme este último usa as histórias de seu musical favorito para escapar da realidade política brutal que os cerca, criando um espaço onde romance e fantasia confrontam a violência do regime ditatorial.

5. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (29/01)

“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é um drama sobre a tragédia familiar que inspirou a criação da peça de Shakespeare (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Chloé Zhao, a cineasta que fez história como a segunda mulher a conquistar o Oscar de Melhor Direção por “Nomadland” em 2021, retorna com um drama histórico que reimagina a vida pessoal de William Shakespeare por meio da perspectiva de sua esposa.

Baseado no romance de Maggie O’Farrell, que também assina o roteiro ao lado da diretora, o filme acompanha o casal formado por Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) e Will (Paul Mescal) durante a tragédia da morte de seu filho Hamnet, aos 11 anos, vítima de uma das pragas que devastaram a Inglaterra no século XVI. A narrativa rejeita a imagem intocável do gênio literário para apresentar um artista profundamente influenciado por suas experiências domésticas e pelo luto que transformaria sua obra.

Paul Mescal, que recentemente estrelou “Aftersun” e “Todos Nós Desconhecidos”, e Jessie Buckley formam um casal central poderoso, com Emily Watson interpretando Mary e Joe Alwyn no papel de Bartholomew. A coprodução entre Reino Unido e Estados Unidos, com distribuição da Universal Pictures, explora temas de perda e morte enquanto acompanha a rotina de uma família em uma pequena vila inglesa do passado, culminando na história de amor que inspirou a criação de “Hamlet”, uma das mais importantes tragédias do teatro mundial.