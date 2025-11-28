Variedades

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Dezembro promete movimentar as salas de cinema com estreias aguardadas, unindo grandes produções, emoção e histórias envolventes para todos os gostos. Entre os destaques, “Avatar: Fogo e Cinzas” marca o retorno de uma das franquias mais bem-sucedidas, trazendo uma nova ameaça à Pandora e colocando Jake e Neytiri diante de desafios inéditos. O filme “Perfeitos Desconhecidos”, por sua vez, aposta no drama e na tensão ao transformar um simples encontro entre amigos em um jogo perigoso de revelações.

1. Soldado de Chumbo (04/12)

Imagem de três homens um ao lado do outro com expressões sérias, um deles tem o cabelo cacheado e está usando uma roupa azul-escura e um óculos azul e barba, o outro tem o cabelo curto e barba e está usando uma camiseta verde e o outro tem o cabelo branco e a barba branca e está usando uma roupa preta. Com uma explosão e helicópteros embaixo.
Em “Soldado de Chumbo”, Nash retorna ao passado ao se infiltrar em uma seita perigosa para impedir uma ameaça ao país (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

No filme, Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um ex-combatente marcado pelo passado, é convocado pelas autoridades para participar de uma operação de alto risco. Ao lado do experiente agente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), ele precisa retornar a um local que conhece muito bem: a base de uma seita da qual já fez parte.

O grupo é liderado por Bokushi (Jamie Foxx), uma figura influente que atrai veteranos e militares com a promessa de um novo sentido para suas vidas, oferecendo acolhimento, propósito e um futuro diferente após a guerra.

Diante do crescimento acelerado da organização — formada por membros altamente treinados, armados e extremamente fiéis ao líder —, o governo passa a enxergar uma séria ameaça. Para conter esse avanço, é montada uma estratégia para desestabilizar Bokushi a partir de dentro. Assim, Nash se vê obrigado a encarar antigos companheiros e reviver conflitos intensos, em um embate perigoso que coloca em jogo sua sobrevivência e o destino de muitas pessoas.

2. D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion (04/12)

Imagem de três crianças, um menino usando terno e gravata amarelo, uma menina usando terno e gravata azul e o outro usando um terno e gravata verde com o nome do filme colorido na imagem e abaixo a imagem de 2 mulheres uma usando preto e a outra azul, e do outro lado dois homens um usando uma capa vermelha e o outro uma capa marrom
Em “D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion”, Mel e Zeca atravessam um portal mágico para resgatar Max em um reino cheio de mistérios (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

A rotina dos Detetives do Prédio Azul é interrompida quando Max (Samuel Minervino) desaparece de forma inexplicável. Para encontrá-lo, Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini) atravessam um estranho portal localizado no apartamento 333 e acabam transportados para uma dimensão mágica cercada por uma floresta encantada, habitada por criaturas fantásticas e cenários surpreendentes.

Ao explorar esse novo universo, a dupla enfrenta desafios, resolve quebra-cabeças perigosos e percorre vilas cheias de elementos extraordinários, enquanto tenta descobrir pistas sobre o paradeiro do amigo. 

3. Perfeitos Desconhecidos (11/12)

Imagem de grupo de amigos vendo mensagem no celular em sala com mesa de jantar
Em “Perfeitos desconhecidos”, um churrasco entre amigos se transforma em um jogo arriscado quando todos decidem revelar mensagens do celular (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

O longa é a adaptação brasileira da comédia romântica homônima dirigida pelo italiano Paolo Genovese, lançada em 2016. O filme acompanha Carla (Sheron Menezzes) e Gabriel (Danton Mello), que organizam um churrasco simples para comemorar a casa nova ao lado de amigos próximos. O encontro, que tinha tudo para ser tranquilo e descontraído, muda completamente de clima quando surge um atrito entre Carla e sua filha adolescente, Alice (Madu Almeida), provocado pela tentativa da mãe de controlar a vida da jovem por meio do celular.

Para provar que não tem nada a esconder, a garota propõe um desafio ousado: todos os convidados devem deixar seus aparelhos sobre a mesa e compartilhar publicamente cada mensagem ou ligação recebida. A partir dessa decisão, segredos vêm à tona, relações são colocadas à prova e o clima da reunião muda completamente, revelando verdades que transformam a noite — e a vida de todos os presentes.

4. Avatar: Fogo e Cinzas (18/12)

Imagem de uma pessoa com a pele azul e preta com maquiagem vermelha na testa e cabelo trançado e faíscas de fogo ao redor
Em “Avatar: Fogo e Cinzas”, Jake e Neytiri enfrentam um novo clã ameaçador para proteger o futuro de Pandora (Imagem: Reprodução digital | Disney e 20th Century Studios)

Após sofrer um duro golpe com as ações da RDA e a morte de seu primogênito, Jake Sully e Neytiri se veem obrigados a reagir diante de um novo perigo que surge em Pandora. A paz entre os povos é ameaçada pela aparição de um clã extremamente hostil: o Povo das Cinzas, um grupo de Na’vi dominado pela fúria, pela ambição e pelo domínio das chamas, liderado pelo temido Varang. A força desse exército e sua devoção inabalável representam um risco real para o futuro do planeta.

Enquanto tentam lidar com o luto e proteger sua família, Jake e Neytiri são lançados em um conflito ainda mais intenso, que envolve territórios desconhecidos, disputas violentas e alianças frágeis. Diante de um inimigo movido pelo poder e pela destruição, o destino de Pandora volta a ficar por um fio, exigindo sacrifícios e coragem como nunca antes.

5. Anaconda (25/12)

Grupo de pessoas correndo na floresta, um deles com um porco amarrado na cabeça e atrás imagem de uma cobra gigante
Em “Anaconda”, um grupo de amigos vê um antigo sonho de cinema virar um pesadelo ao encarar uma criatura mortal na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

No filme, um grupo de amigos que atravessa uma fase de insatisfação pessoal decide resgatar um sonho antigo: refazer o filme que marcou a juventude deles. Para isso, eles seguem até a Amazônia acompanhados de uma equipe de gravação, dispostos a transformar nostalgia em um novo projeto cinematográfico. A viagem, que começa com entusiasmo e espírito de aventura, rapidamente foge do controle quando a natureza passa a impor seus próprios desafios.

O que era para ser apenas uma recriação acaba se transformando em uma luta desesperada pela sobrevivência após a aparição de uma anaconda real, extremamente perigosa, passando a ameaçar todos no set. Cercados por riscos da selva e sem rota de fuga segura, o grupo precisa encontrar forças para escapar com vida.

