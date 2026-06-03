Cinema: 5 filmes imperdíveis que estreiam em 04 de junho de 2026

Para os amantes do cinema, a primeira quinta-feira de junho reúne estreias para diferentes gostos: ação e aventura de grande escala, fantasia romântica em mundo alternativo, drama histórico espanhol, animação nacional inspirada na cultura nordestina e uma aventura familiar com criaturas peludas.

Confira cinco filmes que chegam aos cinemas em 04 de junho de 2026!

1. Mestres do Universo

“Mestres do Universo” acompanha o príncipe Adam em sua missão de recuperar uma espada mítica e se tornar He-Man para salvar o reino de Eternia do vilão Esqueleto (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Quase 40 anos após o último live-action, He-Man finalmente retorna às telas com uma nova aventura. Dirigido por Travis Knight com roteiro de Chris Butler, o filme acompanha o príncipe Adam, que precisa recuperar uma espada mítica para se tornar o guerreiro He-Man e salvar o reino de Eternia das garras do vilão Esqueleto e seu exército malévolo.

Nicholas Galitzine vive o protagonista, ao lado de Camila Mendes — que deu raízes brasileiras à personagem Teela —, Alison Brie como a vilã Evil-Lyn e Idris Elba como Duncan, o Man-At-Arms. Para se preparar para o papel, Galitzine seguiu um regime intenso de musculação de três horas diárias com consumo de cinco mil calorias por dia.

2. 100 Noites de Desejo

“100 Noites de Desejo” se passa em um castelo isolado onde a chegada de um hóspede encantador transforma por completo a dinâmica entre um casal e sua criada confidente (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Para quem busca algo mais intimista e inusitado, a fantasia romântica dirigida e escrita por Julia Jackman se passa no mundo alternativo de Darkly End, controlado pelo despótico Birdman. Cherry vive um casamento infeliz com o distante Jerome, tendo como única alegria do dia a confidente e devota empregada Hero, que faz parte de uma organização secreta que preserva histórias de mulheres apagadas da história. A dinâmica se complica quando Jerome viaja e deixa a esposa sozinha com Manfred, seu charmoso e lascivo amigo. Emma Corrin, Nicholas Galitzine e Maika Monroe protagonizam o filme, com participação da cantora Charli xcx no elenco.

3. 8 Décadas de Amor

“8 Décadas de Amor” narra uma paixão intensa que atravessa a ditadura, a Segunda Guerra Mundial e a transição democrática espanhola (Imagem: Reprodução digital | Imovision)

Vencedor do Prêmio do Público no 28º Festival de Málaga, o drama espanhol dirigido e escrito por Julio Medem acompanha Adela e Octavio, dois personagens que nasceram no mesmo dia: 14 de abril de 1931, data da proclamação da Segunda República Espanhola. Apesar de viverem na mesma cidade, suas origens são opostas — ela é simples e humilde; ele vive em excelentes condições.

O destino os aproxima repetidamente ao longo de décadas, enquanto a Espanha atravessa a ditadura, a Segunda Guerra Mundial e a transição para a democracia. Mesmo casando com outras pessoas, a chama entre os dois nunca se apaga. Javier Rey e Ana Rujas protagonizam, com Álvaro Morte no elenco.

4. Cordélicos: A Origem do Cabra da Peste

“Cordélicos: A Origem do Cabra da Peste” leva um grupo de aventureiros do sertão brasileiro para uma corrida contra o tempo ao roubarem os planos de uma máquina do tempo e virarem alvo do temido vilão (Imagem: Reprodução digital | Retrato Filmes)

A animação nacional dirigida por Alê McHaddo mergulha no universo do sertão brasileiro com muita aventura, humor e referências à cultura nordestina. Na trama, um grupo de aventureiros irreverentes tem a vida virada de cabeça para baixo após roubar os misteriosos planos de uma máquina do tempo — e se tornar o alvo do lendário e temido Cabra da Peste. Durante uma perseguição repleta de confusões, perigos e situações absurdas, o grupo acaba dividido entre diferentes épocas, enfrentando figuras históricas inesperadas e versões distorcidas do próprio sertão.

Enquanto tentam encontrar o caminho de volta, descobrem segredos sobre a origem de seu perseguidor e uma ameaça capaz de alterar o destino do tempo. Com vozes de Bruno Garcia, Tadeu Mello e Marcelo Mansfield, o filme é uma produção 100% brasileira que aposta na riqueza cultural do Nordeste para entregar uma aventura divertida e cheia de personalidade.

5. Os Peludos 2

“Os Peludos 2” acompanha Finnick, uma criatura peluda travessa que finalmente encontra uma família disposta a ficar em sua casa e precisa se unir a uma jovem para resolver mistérios na cidade (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

A animação apresenta os Finns — criaturas peludas que habitam as casas humanas para cuidar do lar e guardar o fogão. Finnick é um jovem finlandês travesso que nunca teve uma família disposta a ficar em sua casa por muito tempo, até que uma nova chega e ele conhece Christine, de 13 anos. Juntos, os dois precisam se unir para resolver mistérios que começam a acontecer na cidade. Dirigida por Denis Chernov, com roteiro de Tatiana Belova e do próprio diretor, a produção é uma aventura leve e divertida para toda a família curtir nas salas de cinema.