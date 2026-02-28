Churrasco sem carne: 3 receitas fáceis e saborosas para a Quaresma

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a Quaresma, período de reflexão que antecede a Páscoa no calendário cristão, muitas pessoas optam por reduzir o consumo de carne como forma de prática espiritual e disciplina alimentar. Essa tradição atravessa gerações e continua presente na rotina de muitas famílias. Ainda assim, fazer churrasco permanece possível com criatividade e variedade vegetal.

Abaixo, confira três receitas para um churrasco sem carne na Quaresma!

1. Espetinho de cogumelo e berinjela

Ingredientes

300 g de cogumelo paris inteiro

paris inteiro 1 berinjela cortada em rodelas grossas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

Espetos de madeira ou metal

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o azeite de oliva, o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino moída e a páprica defumada. Adicione o cogumelo e a berinjela à tigela e misture bem para que todos os pedaços fiquem envolvidos na marinada. Deixe descansar por 20 minutos em temperatura ambiente.

Monte os espetinhos intercalando cogumelo e pedaços de berinjela. Aqueça a churrasqueira até atingir brasa média. Coloque os espetos sobre a grelha e asse por aproximadamente 12 a 15 minutos, virando na metade do tempo, até que estejam dourados e levemente marcados pela grelha. Sirva em seguida.

Espetinho de tofu com molho de amendoim (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

2. Espetinho de tofu com molho de amendoim

Ingredientes

Espetinho

400 g de tofu firme

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

Espetos de madeira ou metal

Molho de amendoim

4 colheres de sopa de pasta de amendoim

3 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de melado de cana

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de água morna

Modo de preparo

Espetinho

Envolva o tofu em papel-toalha e pressione levemente por 15 minutos para retirar o excesso de líquido. Corte o tofu em cubos grandes e uniformes. Em uma tigela grande, misture o azeite de oliva, a páprica defumada, a cúrcuma em pó, o alho em pó, o sal, a pimenta-do-reino moída e o suco de limão. Adicione os cubos de tofu e misture com cuidado para não despedaçar. Deixe marinar por 20 a 30 minutos.

Monte os espetinhos colocando os cubos de tofu lado a lado, sem apertar demais. Aqueça a churrasqueira até atingir brasa média. Coloque os espetos sobre a grelha e asse por aproximadamente 10 a 12 minutos, virando com cuidado até formar crosta dourada e marcas de grelha.

Molho de amendoim

Em uma tigela pequena, misture a pasta de amendoim e o leite de coco. Adicione o gengibre ralado, o melado de cana e o suco de limão. Acrescente a água morna aos poucos e misture até obter um molho cremoso e levemente espesso. Sirva os espetinhos ainda quentes acompanhados do molho de amendoim.

3. Espetinho de abacaxi com pimentão e cebola-roxa

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos grandes

cortado em cubos grandes 1 cebola-roxa cortada em pétalas grossas

1 pimentão verde cortado em quadrados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de melado de cana

Suco de 1/2 limão

Espetos de madeira ou metal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite de oliva, o sal, a páprica defumada, o melado de cana e o suco de limão. Adicione o abacaxi, a cebola-roxa e o pimentão verde e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Depois, monte os espetinhos alternando os ingredientes. Grelhe na churrasqueira por aproximadamente 8 a 10 minutos, até o abacaxi caramelizar levemente e os vegetais ficarem macios. Sirva em seguida.