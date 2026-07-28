Chocolate depois do almoço: entenda por que o cérebro pede açúcar após a refeição

Depois do almoço, basta um quadradinho de chocolate para muita gente sentir que a refeição está completa. Em dias mais estressantes, a vontade parece ainda maior. O hábito, bastante comum entre os brasileiros, vai além da preferência pelo sabor doce: envolve mecanismos do cérebro relacionados ao prazer, à recompensa e até à busca por conforto emocional.

Estudos reunidos pela National Geographic Brasil em 2025, com base em pesquisas publicadas na revista Science e em análises do National Institutes of Health (NIH), mostram que compostos presentes no cacau, como a teobromina, associados ao açúcar, estimulam áreas cerebrais ligadas ao sistema de recompensa. Esse processo favorece a liberação de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, relacionados à sensação de prazer e bem-estar.

Segundo o médico Renato Gama, professor de pós-graduação em Neurologia da Afya Educação Médica do Rio de Janeiro, essa resposta do organismo ajuda a explicar por que o chocolate costuma ser associado à sensação de conforto, principalmente após refeições ou em momentos de maior tensão.

“Quando comemos chocolate, principalmente os que combinam açúcar e gordura, ocorre a ativação do sistema de recompensa cerebral. Há liberação de dopamina, que está relacionada à sensação de prazer, e isso faz com que o cérebro registre aquele alimento como algo desejável. Em situações de estresse, quando os níveis de cortisol estão elevados, essa busca por alimentos altamente palatáveis tende a aumentar justamente porque o organismo procura uma recompensa rápida”, diz.

O efeito estimulante do cacau

Além da sensação de prazer, muitas pessoas relatam sentir mais disposição após consumir chocolate. Esse efeito, segundo o neurologista, é real, mas costuma ser passageiro. Existe um aumento temporário da energia provocado principalmente pelo açúcar e pela presença da teobromina, um estimulante natural do cacau semelhante à cafeína, porém mais suave. Esse estímulo costuma durar pouco tempo e não deve ser confundido com um ganho real de desempenho físico ou cognitivo ao longo do dia.

Pesquisas continuam investigando como o cacau atua no cérebro. O estudo “Astringent flavanol fires the locus-noradrenergic system, regulating neurobehavior and autonomic nerves”, publicado na revista Current Research in Food Science, identificou, em experimentos com animais, que os flavanóis presentes no cacau podem estimular áreas cerebrais relacionadas ao estado de alerta e à atenção ainda durante a percepção do sabor, antes mesmo da absorção dos compostos pelo organismo. Embora os resultados ainda precisem ser confirmados em humanos, o trabalho amplia a compreensão sobre os efeitos do alimento além da ação do açúcar.

A escolha do tipo de chocolate faz diferença para a saúde (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

Nem todo chocolate oferece os mesmos benefícios

Apesar dos benefícios atribuídos ao cacau, a nutricionista Andressa Cabral, professora da Afya Unigranrio nos campi Duque de Caxias e Nova Iguaçu, explica que a escolha do tipo de chocolate faz diferença para a saúde. “Quanto maior a concentração de cacau, maior também a quantidade de compostos bioativos, como os flavonoides, que possuem ação antioxidante. Já os chocolates ao leite e, principalmente, os brancos, apresentam maior quantidade de açúcar e gordura e menor teor desses compostos benéficos”, alerta.

Segundo a nutricionista, isso não significa que seja necessário eliminar completamente os chocolates mais doces da rotina, mas o consumo deve ocorrer com equilíbrio. “O chocolate pode fazer parte de uma alimentação saudável, desde que consumido com moderação. O ideal é que ele complemente uma rotina alimentar equilibrada e não seja utilizado como estratégia para aliviar emoções ou compensar situações de estresse. Quando isso acontece com frequência, vale observar se essa relação com a comida não está substituindo outras formas de lidar com as emoções”, afirma.

Por Maria Clara Montanha