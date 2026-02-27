Chia, quinoa e linhaça: 10 receitas fáceis para turbinar a dieta

As sementes de chia, quinoa e linhaça contêm altos índices de fibras, vitaminas, minerais e proteínas que auxiliam no funcionamento adequado do organismo. Além disso, durante a dieta, elas são importantes aliadas, pois ajudam a manter a saciedade. A seguir, confira 10 receitas deliciosas com essas sementes para inserir no seu dia a dia!

1. Tabule de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida e resfriada

1 xícara de chá de pepino cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de tomate cortado em cubos e sem sementes

1 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos e sem sementes

1/2 xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

1/2 xícara de chá de salsa fresca picada

1/4 de xícara de chá de hortelã fresca picada

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque a quinoa, o pepino, o tomate, o pimentão amarelo, a cebola-roxa, a salsa e a hortelã e misture. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, o cheiro-verde e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Panqueca de quinoa com linhaça

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de quinoa

1 colher de sopa de sementes de linhaça

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de quinoa, as sementes de linhaça e o fermento químico e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo, o leite de aveia e o mel e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa na panela e doure por 2 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

3. Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de sementes de linhaça hidratadas em 2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa cozida, a farinha de aveia, a cenoura, a cebola, o alho, as sementes de linhaça hidratadas e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os hambúrgueres sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Biscoito de linhaça, aveia e chia (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)

4. Biscoito de linhaça, aveia e chia

Ingredientes

100 g de farinha de aveia

150 g de flocos de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de sementes de linhaça

2 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de mel

Suco de 1 laranja

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e os flocos de aveia e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque as sementes de chia, as sementes de linhaça e a água e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, adicione a mistura à aveia reservada. Por último, junte o mel e o suco de laranja e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um cortador de biscoito, corte a massa em círculos e coloque sobre uma assadeira untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 170 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

5. Bolo de banana com quinoa

Ingredientes

3 ovos

6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1 colher de sopa de óleo de coco

2 xícaras de chá de quinoa em flocos

em flocos 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a quinoa em flocos e o fermento químico e bata por mais 4 minutos. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e polvilhe com farinha de aveia. Despeje a mistura sobre a forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

6. Torta integral com quinoa, chia e legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de quinoa em flocos

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1/4 de xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de chia

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

1/2 xícara de chá de abobrinha picada

picada 1/2 xícara de chá de cenoura picada

1/2 xícara de chá de brócolis picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a quinoa em flocos, a farinha de trigo integral, a chia, o fermento, sal e pimenta-do-reino. Acrescente os ovos, o leite vegetal e o azeite, misturando até formar uma massa homogênea. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho, adicione os legumes e cozinhe por alguns minutos até ficarem levemente macios. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com a farinha de trigo integral e espalhe o recheio por cima. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30-35 minutos ou até a torta ficar firme e dourada. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.

7. Almôndega de quinoa com couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de couve-flor cozida e triturada

cozida e triturada 1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa cozida, a couve-flor triturada, a cebola, o alho, a farinha de aveia e os temperos. Misture bem até formar uma massa firme. Modele bolinhas com as mãos. Disponha as almôndegas em uma assadeira com papel-manteiga e pincele com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas e firmes. Sirva em seguida.

Pão de linhaça (Imagem: spb2015 | Shutterstock)

8. Pão de linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de linhaça

5 claras de ovo

2 ovos

1/2 xícara de chá de água

5 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá sal

Farinha de linhaça para polvilhar

para polvilhar Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as claras e os ovos e bata até obter uma espuma. Adicione a água e o óleo vegetal e bata por mais 2 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de linhaça e o fermento químico e mexa. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque sal e mexa para incorporar. Unte uma assadeira para bolo inglês com óleo vegetal e polvilhe com farinha de linhaça. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

9. Pastel de linhaça recheado com legumes

Ingredientes

Massa

100 g de linhaça marrom

100 ml de água

Farinha de aveia para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Água para umedecer a massa

Recheio

50 g de brócolis picado

picado 50 g de cenoura descascada e picada

20 g de uva-passa

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque a linhaça marrom e bata até obter uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola e deixe descansar por 20 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os legumes e a uva-passa e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Com o auxílio de uma faca, corte a massa em quadrados e coloque o recheio no centro. Feche a massa dobrando ao meio, prense as laterais com um garfo e umedeça com água para não abrir. Unte uma assadeira com óleo de coco, coloque os pastéis sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

10. Pudim de chia com leite de coco e manga

Ingredientes

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de mel

Polpa de 1 manga cortada em cubos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de coco, a essência de baunilha e o mel e misture. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira e coloque os cubos de manga por cima do pudim. Sirva em seguida.