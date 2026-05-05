Chás com canela: 7 receitas termogênicas para incluir na dieta

A canela é um ingrediente termogênico amplamente utilizado na alimentação e pode ser incorporada no preparo de chás como aliada no processo de emagrecimento. Isso acontece porque seus compostos naturais ajudam a acelerar o metabolismo, aumentando o gasto energético do organismo mesmo em repouso. Além disso, contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue, o que pode reduzir picos de fome e o desejo por doces ao longo do dia.
Abaixo, confira 7 chás com canela para incluir na dieta!
1. Chá de canela com laranja
Ingredientes
- 2 canelas em pau
- 5 rodelas de laranja
- 1 colher de sopa de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e a canela e ferva em fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione a laranja e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o mel e sirva em seguida.
2. Chá de canela com gengibre e limão
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 pedaço de gengibre fresco cortado em fatias finas
- Suco de 1/2 limão
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a canela e o gengibre. Leve ao fogo médio e, assim que ferver, reduza o fogo para baixo e deixe cozinhar por 10 minutos, mantendo a panela semitampada para concentrar os aromas. Após, desligue o fogo e adicione o suco de limão, mexendo bem. Coe e sirva quente.
3. Chá de canela com folha de louro
Ingredientes
- 500 ml de água
- 2 canelas em pau
- 2 folhas de louro secas
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Adicione as canelas e as folhas de louro, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva ainda quente.
4. Chá de canela com hibisco e cravo-da-índia
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 colher de sopa de flores de hibisco secas
- 2 cravos-da-índia
- 1 colher de chá de suco de laranja
- 500 ml de água
Modo de preparo
Aqueça a água em uma panela em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas no fundo, antes de ferver. Acrescente a canela e os cravos-da-índia e deixe por 5 minutos em fogo baixo. Em seguida, desligue o fogo e adicione as flores de hibisco, deixando a mistura descansar por mais 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de laranja. Sirva ainda quente.
5. Chá de canela com abacaxi e hortelã
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
- 5 folhas de hortelã
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a canela e o abacaxi e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e tampe a panela, deixando em infusão por 5 minutos. Coe e sirva ainda quente.
6. Chá de canela com maçã e pimenta-caiena
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 maçã cortada em cubos
- 1 pitada de pimenta-caiena
- 1 colher de chá de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a canela e os cubos de maçã e leve ao fogo médio. Após começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente a pimenta-caiena e o mel e mexa bem. Coe o chá e sirva quente.
7. Chá de canela com chá verde e anis-estrelado
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 anis-estrelado
- 1 colher de chá de folhas de chá verde
- 500 ml de água
Modo de preparo
Aqueça a água em uma panela até quase ferver, mas sem deixar borbulhar completamente (temperatura de cerca de 80 °C). Desligue o fogo e coloque a canela, o anis-estrelado e as folhas de chá verde. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Depois, coe o chá e sirva imediatamente.