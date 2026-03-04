Variedades

Chá de gengibre: 3 receitas fáceis para ajudar a fortalecer a imunidade

- Atualizado: 04/03/26 15h06
Chá de gengibre com limão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
O gengibre é considerado um excelente aliado para ajudar a fortalecer a imunidade devido às suas diversas propriedades benéficas para o organismo. Rico em compostos bioativos, como o gingerol, ele apresenta ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam o corpo a combater agentes que podem causar doenças, como vírus e bactérias. Quando utilizado no preparo de chás, seus compostos são liberados na água quente, tornando a bebida uma opção natural, aromática e reconfortante para incluir na rotina.

Abaixo, confira 3 receitas de chá de gengibre para ajudar a fortalecer a imunidade!

1. Chá de gengibre com limão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 1/2 limão cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 3 folhas de hortelã
  • 1 ramo de tomilho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e adicione o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as rodelas de limão, a hortelã e o tomilho. Tampe e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e adoce com o mel. Sirva em seguida.

2. Chá de gengibre, laranja e mel

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 1/2 laranja cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 8 minutos. Acrescente as rodelas de laranja e deixe em infusão por 3 a 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.

chaleira de vidro com chá vermelho. ela está em cima de tábua com canela, anis-estrelado e gengibre
Chá de gengibre com canela (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)

3. Chá de gengibre com canela

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 1 canela em pau
  • 1 anis-estrelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a canela e o anis-estrelado. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 3 a 5 minutos com a panela tampada. Coe e adoce com mel. Sirva ainda quente.

