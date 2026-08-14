Ceviche, gaspacho, carpaccio e tartare: receitas ricas em proteínas e refrescantes para preparar sem usar o fogão

Nem sempre é preciso ligar o fogão para servir algo gostoso e nutritivo. Frias, práticas e cheias de sabor, opções como gaspacho, ceviche, carpaccio e tartare caíram no gosto de quem busca refeições leves nos dias quentes. Reunimos quatro receitas ricas em proteínas para você preparar de forma simples e refrescante. Veja como fazer!

1. Ceviche

Ingredientes

500 g de peixe branco cortado em cubos

branco cortado em cubos Suco de 6 limões

1 cebola-roxa cortada em fatias finas

1/2 maço de coentro picado

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela de vidro, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e alho, misturando delicadamente. Cubra o peixe com o suco dos limões, garantindo que os cubos fiquem imersos. Deixe descansar na geladeira por cerca de 10 a 15 minutos. Durante esse tempo, o peixe vai “cozinhar” no ácido do limão, ficando opaco e firme por fora. Após, acrescente a cebola-roxa e o coentro e misture com cuidado. Ajuste o sal, se necessário. Sirva imediatamente, bem gelado, no próprio caldo de limão (o famoso “leite de tigre”), decorando com rodelas de limão-siciliano.

2. Gaspacho

Ingredientes

1 kg de tomate maduro picado

maduro picado 1 pepino (metade para a sopa, metade em cubos para finalizar)

1 dente de alho

1/2 pimentão vermelho picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

1 fatia de pão amanhecido em molho com água por 5 minutos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água gelada para ajustar a consistência

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os tomates, metade do pepino, o alho, o pimentão, o azeite, o vinagre, o pão escorrido e o grão-de-bico. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Se necessário, acrescente um pouco de água gelada para chegar à consistência desejada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e bata novamente para incorporar. Passe por uma peneira, se quiser um creme mais fino. Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas, até ficar bem gelado. Na hora de servir, mexa bem, distribua em tigelas e finalize com o restante do pepino e folhas de salsinha. Sirva gelado.

Carpaccio de carne bovina (Imagem: Shebeko | Shutterstock)

3. Carpaccio de carne bovina

Ingredientes

400 g de filé mignon (peça limpa, em pedaço único)

1 maço de rúcula

100 g de queijo parmesão em lascas

2 colheres de sopa de alcaparras

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Embrulhe o filé mignon em plástico-filme, modelando um cilindro firme, e leve ao freezer por cerca de 1 a 2 horas, apenas até endurecer levemente (sem congelar por completo) para facilitar o corte. Com uma faca bem afiada (ou um fatiador), corte a carne em fatias o mais finas possível. Se desejar, coloque cada fatia entre dois pedaços de plástico-filme e pressione delicadamente com um batedor ou rolo para deixá-las ainda mais finas. Distribua as fatias de carne cobrindo todo o fundo de um prato grande, formando uma camada única. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Espalhe a rúcula por cima, distribua as lascas de parmesão e finalize com as alcaparras. Sirva imediatamente.

4. Tartare de carne

Ingredientes

400 g de filé-mignon

1/2 cebola-roxa bem picada

2 colheres de sopa de alcaparra picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de mostarda dijon

dijon 1 colher de chá de molho inglês

1 fio de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gema de ovo para finalizar

Modo de preparo

Deixe a carne bem gelada e, com uma faca afiada, corte-a em fatias finas, depois em tirinhas e, por fim, em cubos bem pequenos, até obter uma textura picada fina (evite processar no liquidificador, para não virar pasta). Transfira para uma tigela gelada e tempere com a mostarda, o molho inglês, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente. Incorpore a cebola-roxa, a alcaparra e a salsinha. Com a ajuda de um aro culinário, modele a carne no centro do prato, formando um disco firme. Faça uma leve cavidade no topo e coloque a gema de ovo com cuidado. Sirva imediatamente, bem gelado.