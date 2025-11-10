Celulite facial: conheça os sintomas e os perigos dessa condição para a saúde

A celulite facial é um problema de saúde grave que exige atenção médica imediata. Diferentemente das ondulações na pele que surgem nas nádegas e nas coxas, essa condição é uma infecção bacteriana que afeta as camadas mais profundas da pele e dos tecidos subcutâneos do rosto.

“A celulite facial é um processo infeccioso e bacteriano que acontece no tecido de gordura abaixo da pele. É importante não confundir com a lipodistrofia ginoide, o que popularmente chamamos de celulite, que são aquelas irregularidades naturais da pele causadas pelo modo que a gordura e o tecido fibroso se organizam”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A celulite facial é uma emergência médica e deve ser tratada imediatamente. “A celulite facial, na verdade, é um tipo de celulite infecciosa, que pode ocorrer em qualquer área do corpo. Mas a grande questão com a celulite facial é que a localização é muito próxima do sistema nervoso central, então é mais perigosa, podendo evoluir para uma meningite ou outra complicação maior. Por isso deve ser tratada com urgência”, acrescenta a médica.

Causas e fatores de risco para a celulite facial

Segundo a Dra. Aline Lamaita, a celulite infecciosa pode ocorrer em qualquer situação em que uma bactéria rompe a barreira da pele, geralmente por uma lesão como uma espinha, e encontra um sistema imunológico incapaz de combatê-la, levando a uma proliferação bacteriana no local.

“Áreas de micose, picadas de inseto, machucados e pelos encravados são as portas mais comuns. E pacientes com lesões crônicas na pele como disidrose, psoríase ou com baixa imunidade são mais propícios ao problema”, afirma a médica.

Sintomas da celulite facial

Conforme a dermatologista Dra. Thais Guerreiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP), por ser uma condição pouco conhecida fora do meio médico, a celulite facial pode passar despercebida nos estágios iniciais. “No entanto, a rapidez de evolução e o risco de complicações exigem atenção médica imediata aos primeiros sinais”, acrescenta.

Ela explica que os sinais mais comuns incluem vermelhidão intensa, dor, inchaço, calor local e sensibilidade ao toque, geralmente em apenas um lado do rosto. “Além disso, o paciente pode apresentar febre, calafrios e mal-estar geral. Quando a infecção atinge a região ao redor dos olhos, o que pode indicar uma celulite orbitária, surgem sintomas como dificuldade para movimentar os olhos, dor ocular intensa, visão turva e, em casos mais avançados, confusão mental ou sonolência”, diz a dermatologista.

Para evitar a celulite facial, é importante evitar manipular machucados na pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Formas de prevenção contra a doença

Felizmente, é possível evitar a celulite infecciosa por meio de alguns cuidados, principalmente com relação à prevenção das portas de entrada. “Evitar manipulação de machucados, espinhas e picadas de insetos, higienizar adequadamente cortes e lesões e hidratar a pele para melhorar a barreira cutânea são maneiras de prevenir a celulite infecciosa”, diz a Dra. Aline Lamaita.

A médica também aconselha reforçar o sistema imunológico com alimentação rica em fibras, frutas e verduras, que, além de serem fontes de vitaminas e oligoelementos, contribuem para uma boa função intestinal.

Tratamento para celulite facial

O tratamento da condição normalmente é realizado por meio do uso de antibióticos sistêmicos, podendo ser via oral em casos leves, ou venosa nos quadros mais graves. “Medicamentos para controle da dor e da febre também são indicados. Em situações mais avançadas, pode haver necessidade de drenagem cirúrgica de abscessos ou internação”, diz a Dra. Thais Guerreiro.

Outros cuidados também podem ser necessários. “Normalmente os sintomas melhoram em 10 dias após o início do uso de antibióticos. Mas, para ajudar no tratamento, é importante também que o paciente repouse e mantenha o membro afetado elevado durante trinta minutos três vezes ao dia para diminuir a dor e o inchaço, além de manter a área infectada sempre limpa”, finaliza a Dra. Aline Lamaita.

Por Paula Amoroso