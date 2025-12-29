Ceia de Ano-Novo mágica: veja como usar itens e alimentos alinhados à força de Marte

Em 2026, o ano será regido por Marte, planeta associado à ação, à força vital e à abertura de caminhos, trazendo uma energia especialmente intensa para a virada do ano. De acordo com a bruxa Tânia Gori, essa regência irá estimular a coragem, movimentar a prosperidade e dar início a novos ciclos com mais determinação.
A influência marciana também favorecerá rituais voltados à vitalidade, ao fortalecimento do brilho pessoal e à renovação de energias, tornando o período ideal para quem deseja começar o novo ano com impulso, confiança e propósito.
Para alinhar a ceia de Ano-Novo à vibração marciana, Tânia Gori preparou um guia completo com alimentos, gestos mágicos e pratos energéticos perfeitos para atrair proteção, expansão e prosperidade. Confira!
Ritualística inicial
Abaixo, veja o que colocar na mesa para Marte abençoar 2026!
1. Moeda dourada na mesa
A moeda pode ser real ou simbólica. Ela representa prosperidade, fluxo financeiro e segurança. Após a ceia, leve-a por sete dias na bolsa ou carteira.
2. Vela dourada ou amarela
Traz expansão, brilho pessoal e abertura de novos ciclos. Antes de acender, Tânia Gori orienta mentalizar: “Que meu ano se abra com coragem, luz e crescimento.”
3. Folha de louro no prato de cada pessoa
Não é para comer. O louro simboliza vitória, oportunidade e portas abertas. Cada convidado leva sua folha após a ceia.
4. A magia das uvas para 2026
Em vez das 12 uvas tradicionais, coma apenas 3, mentalizando: equilíbrio, abundância e proteção.
5. Água energizada para purificação
Prepare um jarro de água com cascas de limão, maçã e hortelã. Traz limpeza, vitalidade e renascimento.
6. Abra portas e janelas por 1 minuto
Pouco antes da meia-noite, abra portas e janelas por 1 minuto. Um gesto simples para renovar energias e permitir que o novo entre.
7. Essência ou perfume na nuca
Na nuca, utilize essência ou perfume de rosa, baunilha, jasmim ou patchouli suave, pois ativam brilho pessoal e magnetismo.
8. Cores para vestir
- Vermelho: coragem e ação (cor de Marte)
- Dourado: prosperidade
- Branco: paz
- Lilás: espiritualidade
- Azul: equilíbrio emocional
Pratos regidos por Marte
Abaixo, a bruxa Tânia Gori indica opções de pratos para abrir caminhos em 2026. “Marte abre caminhos pela ação, não pela espera. Cada alimento preparado com intenção torna-se uma ferramenta de poder. Uma ceia alinhada ao regente do ano é um convite para receber 2026 com força, luz e propósito”, afirma.
Entrada mágica: salada da renovação
Um prato leve para abrir os caminhos e elevar a vibração.
Para a salada, utilize:
- Folhas verdes
- Maçã-verde (renovação)
- Sementes de romã (prosperidade)
- Nozes ou castanhas (abundância)
- Pepino (limpeza)
- Hortelã (vitalidade)
- Azeite
- Mel
- Raspas de limão
- Pimenta-rosa (ativadora da energia marciana)
Enquanto monta, mentalize: “Que o novo ano entre leve, próspero e repleto de boas escolhas.”
Prato principal: pernil da prosperidade e força
Um clássico ritualístico que une fartura, proteção e coragem, atributos de Marte.
Para o perfil, utilize:
- Sal grosso (purificação)
- Alho (proteção)
- Alecrim (bênção do lar)
- Louro (vitória)
- Suco de laranja (abertura de caminhos)
- Mel ou melaço (prosperidade)
- Vinho branco (alegria)
Ao temperar, passe as mãos sobre a carne e declare: “Que este alimento traga força, coragem e prosperidade ao meu caminho.” Finalize com mel para ativar brilho e expansão.
Acompanhamento 1: arroz dourado da abundância
Para o arroz, utilize:
- Arroz
- Cúrcuma ou açafrão
- Azeite
- Alho
- Castanhas
- Uva-passa amarelas
- Água
Mexa os grãos antes de cozinhar e diga: “Que cada grão me traga prosperidade em 2026.”
Acompanhamento 2: batatas ao forno com ervas e solarização
As batatas representam estabilidade e firmeza, essenciais para um ano regido por Marte.
Para a batata, utilize:
- Alecrim
- Tomilho
- Alho
- Azeite
Antes de servir, toque o prato e mentalize raízes fortes e passos conscientes.
Acompanhamento 3: farofa dourada da riqueza
Farofa com manteiga, cebola, castanhas, uva-passa e abacaxi, fruta solar que ilumina e adoça o novo ano. Simboliza multiplicação, fartura e alegria.
Sobremesa solar: musse de laranja e mel com calda dourada
Uma sobremesa leve e iluminada para iniciar o ano com força, expansão e prosperidade, atributos solares e marcianos.
Para a musse, utilize:
- Laranja (abre caminhos)
- Mel (prosperidade)
- Açafrão (energia dourada e expansão)
- Louro (vitória)
- Amêndoa (multiplicação)
Finalize com calda dourada, raspas de laranja e uma castanha no topo. Antes de servir, Tânia Gori orienta dizer: “Que 2026 seja doce, iluminado e próspero para todos nós.”
Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.
Por Rodrigo Almeida