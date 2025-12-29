Ceia de Ano-Novo mágica: veja como usar itens e alimentos alinhados à força de Marte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2026, o ano será regido por Marte, planeta associado à ação, à força vital e à abertura de caminhos, trazendo uma energia especialmente intensa para a virada do ano. De acordo com a bruxa Tânia Gori, essa regência irá estimular a coragem, movimentar a prosperidade e dar início a novos ciclos com mais determinação.

A influência marciana também favorecerá rituais voltados à vitalidade, ao fortalecimento do brilho pessoal e à renovação de energias, tornando o período ideal para quem deseja começar o novo ano com impulso, confiança e propósito.

Para alinhar a ceia de Ano-Novo à vibração marciana, Tânia Gori preparou um guia completo com alimentos, gestos mágicos e pratos energéticos perfeitos para atrair proteção, expansão e prosperidade. Confira!

Ritualística inicial

Abaixo, veja o que colocar na mesa para Marte abençoar 2026!

1. Moeda dourada na mesa

A moeda pode ser real ou simbólica. Ela representa prosperidade, fluxo financeiro e segurança. Após a ceia, leve-a por sete dias na bolsa ou carteira.

2. Vela dourada ou amarela

Traz expansão, brilho pessoal e abertura de novos ciclos. Antes de acender, Tânia Gori orienta mentalizar: “Que meu ano se abra com coragem, luz e crescimento.”

3. Folha de louro no prato de cada pessoa

Não é para comer. O louro simboliza vitória, oportunidade e portas abertas. Cada convidado leva sua folha após a ceia.

4. A magia das uvas para 2026

Em vez das 12 uvas tradicionais, coma apenas 3, mentalizando: equilíbrio, abundância e proteção.

5. Água energizada para purificação

Prepare um jarro de água com cascas de limão, maçã e hortelã. Traz limpeza, vitalidade e renascimento.

6. Abra portas e janelas por 1 minuto

Pouco antes da meia-noite, abra portas e janelas por 1 minuto. Um gesto simples para renovar energias e permitir que o novo entre.

7. Essência ou perfume na nuca

Na nuca, utilize essência ou perfume de rosa, baunilha, jasmim ou patchouli suave, pois ativam brilho pessoal e magnetismo.

8. Cores para vestir

Vermelho : coragem e ação (cor de Marte)

: coragem e ação (cor de Marte) Dourado : prosperidade

: prosperidade Branco : paz

: paz Lilás : espiritualidade

: Azul: equilíbrio emocional

Pratos regidos por Marte

Abaixo, a bruxa Tânia Gori indica opções de pratos para abrir caminhos em 2026. “Marte abre caminhos pela ação, não pela espera. Cada alimento preparado com intenção torna-se uma ferramenta de poder. Uma ceia alinhada ao regente do ano é um convite para receber 2026 com força, luz e propósito”, afirma.

Entrada mágica: salada da renovação

Um prato leve para abrir os caminhos e elevar a vibração.

Para a salada, utilize:

Folhas verdes

Maçã-verde (renovação)

Sementes de romã (prosperidade)

Nozes ou castanhas (abundância)

Pepino (limpeza)

Hortelã (vitalidade)

Azeite

Mel

Raspas de limão

Pimenta-rosa (ativadora da energia marciana)

Enquanto monta, mentalize: “Que o novo ano entre leve, próspero e repleto de boas escolhas.”

Prato principal: pernil da prosperidade e força

Um clássico ritualístico que une fartura, proteção e coragem, atributos de Marte.

Para o perfil, utilize:

Sal grosso (purificação)

Alho (proteção)

Alecrim (bênção do lar)

Louro (vitória)

Suco de laranja (abertura de caminhos)

Mel ou melaço (prosperidade)

Vinho branco (alegria)

Ao temperar, passe as mãos sobre a carne e declare: “Que este alimento traga força, coragem e prosperidade ao meu caminho.” Finalize com mel para ativar brilho e expansão.

Acompanhamento 1: arroz dourado da abundância

Para o arroz, utilize:

Arroz

Cúrcuma ou açafrão

Azeite

Alho

Castanhas

Uva-passa amarelas

Água

Mexa os grãos antes de cozinhar e diga: “Que cada grão me traga prosperidade em 2026.”

Acompanhamento 2: batatas ao forno com ervas e solarização

As batatas representam estabilidade e firmeza, essenciais para um ano regido por Marte.

Para a batata, utilize:

Alecrim

Tomilho

Alho

Azeite

Antes de servir, toque o prato e mentalize raízes fortes e passos conscientes.

Acompanhamento 3: farofa dourada da riqueza

Farofa com manteiga, cebola, castanhas, uva-passa e abacaxi, fruta solar que ilumina e adoça o novo ano. Simboliza multiplicação, fartura e alegria.

Sobremesa solar: musse de laranja e mel com calda dourada

Uma sobremesa leve e iluminada para iniciar o ano com força, expansão e prosperidade, atributos solares e marcianos.

Para a musse, utilize:

Laranja (abre caminhos)

Mel (prosperidade)

Açafrão (energia dourada e expansão)

Louro (vitória)

Amêndoa (multiplicação)

Finalize com calda dourada, raspas de laranja e uma castanha no topo. Antes de servir, Tânia Gori orienta dizer: “Que 2026 seja doce, iluminado e próspero para todos nós.”

Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

