Casos de mpox aumentam no Brasil; veja os sintomas e os cuidados para prevenção

O Brasil registrou 665 casos confirmados de mpox em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados em novembro. Outubro foi o mês com maior número de confirmações, com 119 registros. Apesar de o total representar uma redução de 94% em relação a 2022, quando o país contabilizou mais de 10 mil casos, o cenário reforça a importância da prevenção e da identificação precoce da doença.

A mpox, segundo o médico patologista Raimundo Nonato, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, se trata de uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, pertencente ao gênero Orthopoxvirus. Anteriormente conhecida como varíola dos macacos, a infecção pode ser transmitida de animais para seres humanos, mas a disseminação entre pessoas também é uma das principais formas de contágio.

Sintomas da mpox

Os sintomas da mpox incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, cansaço e aumento dos linfonodos, conhecidos como ínguas. Uma das manifestações mais características é o surgimento de lesões na pele, que podem aparecer no rosto, nas mãos, nos pés e nas regiões genital e anal. “Essas lesões se assemelham à catapora ou à sífilis até formarem uma espécie de crosta, que depois cai”, alerta Raimundo Nonato.

Ao apresentar sintomas suspeitos, a orientação é procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação e diagnóstico.

A mpox pode ser transmitida por meio do contato direto com lesões, fluidos corporais e mucosas de pessoas infectadas (Imagem: wutianzeri | Shutterstock)

Formas de transmissão da doença

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões, fluidos corporais e mucosas de pessoas infectadas, além do compartilhamento de objetos contaminados, como toalhas, roupas e roupas de cama. O contato próximo e prolongado com secreções respiratórias também pode representar risco.

Tratamento e recuperação

Pessoas com diagnóstico confirmado devem permanecer em isolamento até que todas as lesões estejam completamente cicatrizadas. “A principal forma de transmissão ocorre através do contato pele a pele ou pelo contato com objetos pessoais de um paciente infectado”, reforça o especialista.

A mpox geralmente apresenta evolução leve a moderada, com recuperação em duas a quatro semanas. O tratamento é voltado ao controle dos sintomas, com medicamentos para dor e febre, hidratação e cuidados com as lesões. Entretanto, crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão podem apresentar maior risco de complicações e precisam de acompanhamento médico.

Prevenção e vacinação contra a mpox

A prevenção envolve evitar contato físico próximo com pessoas infectadas, não compartilhar objetos pessoais e manter a higienização das mãos e de superfícies. Além disso, existem vacinas disponíveis para prevenção da doença, mas o Ministério da Saúde não recomenda a imunização em massa da população, pois as medidas preventivas são eficazes.

No Brasil, a vacinação é direcionada a grupos prioritários, incluindo pessoas com imunossupressão importante e profissionais de laboratório com exposição ao vírus. Também pode ser indicada para pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos confirmados, conforme avaliação das autoridades de saúde.

Por Camila Crepaldi