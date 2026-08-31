Casa livre de poeira e ácaros: veja como a limpeza pode ajudar a reduzir crises de rinite e asma

Para quem convive com rinite alérgica ou asma, cuidar do ambiente onde vive pode fazer parte da rotina de prevenção de crises. Poeira, ácaros, mofo e outros agentes presentes em superfícies, tecidos e objetos podem contribuir para o desconforto respiratório. Por isso, além do acompanhamento médico, alguns hábitos de limpeza e organização ajudam a manter a casa mais agradável.

“Muitas vezes, o paciente foca apenas no tratamento medicamentoso, mas esquece que o sucesso do controle da rinite depende também da redução da carga de alérgenos nos ambientes onde ele dorme e vive. A limpeza adequada de tecidos e superfícies pode ajudar nesse cuidado”, explica a médica alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti.

Abaixo, confira algumas dicas para manter a casa saudável e reduzir poeira e ácaros!

1. Dê atenção especial ao quarto

O quarto merece cuidados frequentes, já que é um ambiente de permanência prolongada. Evite o excesso de objetos que acumulam poeira, como tapetes felpudos, muitas almofadas e pilhas de livros. Manter as superfícies mais livres também facilita a limpeza.

2. Lave roupas de cama regularmente

Lençóis e fronhas devem ser higienizados com frequência para reduzir o acúmulo de poeira, células da pele e ácaros. A orientação da especialista é manter uma rotina de lavagem e, sempre que possível, seguir as recomendações de temperatura indicadas na etiqueta de cada peça.

3. Mantenha os ambientes ventilados

Abrir as janelas durante o dia favorece a circulação do ar e ajuda no controle da umidade. A entrada de luz natural também contribui para um ambiente mais arejado.

O mofo pode contribuir para sintomas respiratórios e, por isso, o controle da umidade é uma medida importante (Imagem: fast-stock | Shutterstock)

4. Fique de olho na umidade e no mofo

Vazamentos em banheiros, cozinhas e outras áreas da casa devem ser corrigidos quanto antes. O mofo pode contribuir para sintomas respiratórios e, por isso, o controle da umidade é uma medida importante para quem tem sensibilidade respiratória.

5. Prefira métodos de limpeza que ajudem a reduzir a dispersão de poeira

Na limpeza de superfícies, colchões, estofados e cortinas, é importante evitar que a poeira seja simplesmente espalhada pelo ambiente. A higienização a vapor é uma alternativa. Segundo Vinícius Marin, diretor de vendas da Kärcher Brasil, a limpeza também pode ser um ato de cuidado. O vapor atua em alta temperatura e pode ser utilizado em diferentes superfícies, ajudando a remover sujeiras e alérgenos sem a necessidade de produtos químicos em determinadas aplicações.

“Equipamentos que utilizam o vapor conseguem alcançar fendas e tecidos onde a limpeza comum nem sempre chega. Para pessoas com as vias respiratórias sensibilizadas, reduzir a exposição a produtos químicos voláteis também pode ser um cuidado importante”, acrescenta a Dra. Brianna Nicoletti.

6. Redobre os cuidados com objetos de uso frequente

Brinquedos, principalmente os que entram em contato direto com as mãos e a boca das crianças, também precisam de limpeza regular. O mesmo vale para superfícies e objetos tocados com frequência. O método escolhido deve sempre ser adequado ao material do item.

7. Reduza a entrada de sujeira trazida da rua

Capachos na entrada e o hábito de retirar os sapatos ao chegar em casa podem ajudar a diminuir a entrada de poluentes e sujeiras externas. A medida é simples e complementa a rotina de limpeza dos ambientes.

Por Denise Bispo