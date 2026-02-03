Carne moída: 7 receitas práticas e deliciosas para o jantar

A carne moída é uma opção deliciosa e extremamente versátil para o preparo de receitas no jantar. Seu sabor único combina bem com uma ampla variedade de temperos e ingredientes, permitindo criar pratos que agradam aos mais diversos paladares. Rica em proteínas, ela contribui para uma alimentação equilibrada e pode ser combinada com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos completos e nutritivos.
Além disso, sua textura e facilidade de preparo a tornam uma aliada perfeita para quem busca refeições simples, práticas e saborosas. De receitas tradicionais a versões reinventadas, a carne moída estimula a criatividade na cozinha e se transforma em refeições cheias de personalidade.
A seguir, confira 7 receitas deliciosas com carne moída para o jantar!
1. Berinjela recheada com carne moída
Ingredientes
- 2 berinjelas
- 1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 5 colheres de sopa de manteiga
- 500 g de carne moída
- 1 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
- 1/2 xícara de chá de migalhas de pão
- Água
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e disponha sobre uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do vegetal. Reserve a polpa e a casca da berinjela.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a carne e refogue até dourar. Adicione a polpa da berinjela, o tomate e as migalhas de pão e misture. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, recheie as cascas de berinjela com a mistura e transfira para uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Finalize polvilhando com cebolinha e sirva em seguida.
Dica: sirva com molhos da sua preferência.
2. Refogado de pimentão com carne moída
Ingredientes
- 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 2 pimentões verdes sem sementes e picado
- 300 g de carne moída
- 150 g de bacon picado
- Sal, azeite, cominho, alecrim, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- 1 colher de sopa de molho de tomate
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, os pimentões e os temperos e refogue por cerca de 8 minutos. Por último, coloque o bacon e o molho de tomate, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Fricassê de carne moída
Ingredientes
- 200 ml de requeijão
- 250 g de batata-palha
- 250 g de queijo muçarela fatiado
- 500 g de carne moída
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, páprica defumada, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Refogue até a carne atingir uma coloração marrom-escuro. Desligue o fogo, adicione a salsinha e reserve. Em um refratário, disponha o requeijão e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Acrescente a carne moída, a batata-palha e, por último, o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
4. Bolo de carne
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 2 colheres de sopa de ketchup
- Sal, molho barbecue e pimenta-do-reino moída a gosto
- 4 minicenouras
- 4 minicebolas
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o molho inglês, o ketchup, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, molde a mistura em formato de bolo e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Cubra com o molho barbecue, coloque as minicenouras e as minicebolas em volta e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida.
5. Medalhão de carne moída
Ingredientes
- 1/2 kg de carne moída
- 1 kg de creme de cebola
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 20 fatias de bacon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bacon, e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne e modele no formato de uma bolinha. Após, enrole em uma fatia de bacon e prenda com um palito. Repita o processo com toda a carne e disponha os medalhões sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
6. Arroz de forno com carne moída
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 300 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e queijo parmesão ralado a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, o molho de tomate, o milho-verde, a ervilha, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.
Unte um refratário com azeite e faça camadas de arroz cozido, molho de carne moída e queijo muçarela, repetindo o processo até preencher todo o recipiente. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
7. Torta de carne moída
Ingredientes
- 1 kg de carne moída
- 2 ovos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 4 folhas de repolho cortadas em tiras
- 3 colheres de sopa de farinha de rosca
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne, os ovos, o alho, a cebola, a cenoura, o repolho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e a farinha de rosca e misture. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com óleo e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e coloque o tomate e a muçarela sobre a torta. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.