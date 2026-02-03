Carne moída: 7 receitas práticas e deliciosas para o jantar

A carne moída é uma opção deliciosa e extremamente versátil para o preparo de receitas no jantar. Seu sabor único combina bem com uma ampla variedade de temperos e ingredientes, permitindo criar pratos que agradam aos mais diversos paladares. Rica em proteínas, ela contribui para uma alimentação equilibrada e pode ser combinada com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos completos e nutritivos.

Além disso, sua textura e facilidade de preparo a tornam uma aliada perfeita para quem busca refeições simples, práticas e saborosas. De receitas tradicionais a versões reinventadas, a carne moída estimula a criatividade na cozinha e se transforma em refeições cheias de personalidade.

A seguir, confira 7 receitas deliciosas com carne moída para o jantar!

1. Berinjela recheada com carne moída

Ingredientes

2 berinjelas

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

5 colheres de sopa de manteiga

500 g de carne moída

1 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

1/2 xícara de chá de migalhas de pão

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e disponha sobre uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do vegetal. Reserve a polpa e a casca da berinjela.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a carne e refogue até dourar. Adicione a polpa da berinjela, o tomate e as migalhas de pão e misture. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, recheie as cascas de berinjela com a mistura e transfira para uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Finalize polvilhando com cebolinha e sirva em seguida.

Dica: sirva com molhos da sua preferência.

2. Refogado de pimentão com carne moída

Ingredientes

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 pimentões verdes sem sementes e picado

300 g de carne moída

150 g de bacon picado

picado Sal, azeite, cominho, alecrim, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

1 colher de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, os pimentões e os temperos e refogue por cerca de 8 minutos. Por último, coloque o bacon e o molho de tomate, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Fricassê de carne moída

Ingredientes

200 ml de requeijão

250 g de batata-palha

250 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 500 g de carne moída

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal, páprica defumada, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Refogue até a carne atingir uma coloração marrom-escuro. Desligue o fogo, adicione a salsinha e reserve. Em um refratário, disponha o requeijão e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Acrescente a carne moída, a batata-palha e, por último, o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Bolo de carne (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

4. Bolo de carne

Ingredientes

500 g de carne moída

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de molho inglês

2 colheres de sopa de ketchup

Sal, molho barbecue e pimenta-do-reino moída a gosto

4 minicenouras

4 minicebolas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o molho inglês, o ketchup, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, molde a mistura em formato de bolo e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Cubra com o molho barbecue, coloque as minicenouras e as minicebolas em volta e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida.

5. Medalhão de carne moída

Ingredientes

1/2 kg de carne moída

1 kg de creme de cebola

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

20 fatias de bacon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bacon, e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne e modele no formato de uma bolinha. Após, enrole em uma fatia de bacon e prenda com um palito. Repita o processo com toda a carne e disponha os medalhões sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne moída (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Arroz de forno com carne moída

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e queijo parmesão ralado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, o molho de tomate, o milho-verde, a ervilha, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.

Unte um refratário com azeite e faça camadas de arroz cozido, molho de carne moída e queijo muçarela, repetindo o processo até preencher todo o recipiente. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

7. Torta de carne moída

Ingredientes

1 kg de carne moída

2 ovos

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 4 folhas de repolho cortadas em tiras

3 colheres de sopa de farinha de rosca

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

100 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne, os ovos, o alho, a cebola, a cenoura, o repolho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e a farinha de rosca e misture. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com óleo e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e coloque o tomate e a muçarela sobre a torta. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.