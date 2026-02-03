Carne moída: 7 receitas práticas e deliciosas para o jantar

Variedades

Berinjela recheada com carne moída (Imagem: nelea33 | Shutterstock)
Berinjela recheada com carne moída (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

A carne moída é uma opção deliciosa e extremamente versátil para o preparo de receitas no jantar. Seu sabor único combina bem com uma ampla variedade de temperos e ingredientes, permitindo criar pratos que agradam aos mais diversos paladares. Rica em proteínas, ela contribui para uma alimentação equilibrada e pode ser combinada com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos completos e nutritivos.

Além disso, sua textura e facilidade de preparo a tornam uma aliada perfeita para quem busca refeições simples, práticas e saborosas. De receitas tradicionais a versões reinventadas, a carne moída estimula a criatividade na cozinha e se transforma em refeições cheias de personalidade.

A seguir, confira 7 receitas deliciosas com carne moída para o jantar!

1. Berinjela recheada com carne moída

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 5 colheres de sopa de manteiga
  • 500 g de carne moída
  • 1 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
  • 1/2 xícara de chá de migalhas de pão
  • Água
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e disponha sobre uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do vegetal. Reserve a polpa e a casca da berinjela.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a carne e refogue até dourar. Adicione a polpa da berinjela, o tomate e as migalhas de pão e misture. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, recheie as cascas de berinjela com a mistura e transfira para uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Finalize polvilhando com cebolinha e sirva em seguida.

Dica: sirva com molhos da sua preferência.

2. Refogado de pimentão com carne moída

Ingredientes

  • 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 pimentões verdes sem sementes e picado
  • 300 g de carne moída
  • 150 g de bacon picado
  • Sal, azeite, cominho, alecrim, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 1 colher de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, os pimentões e os temperos e refogue por cerca de 8 minutos. Por último, coloque o bacon e o molho de tomate, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Fricassê de carne moída

Ingredientes

  • 200 ml de requeijão
  • 250 g de batata-palha
  • 250 g de queijo muçarela fatiado
  • 500 g de carne moída
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, páprica defumada, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Refogue até a carne atingir uma coloração marrom-escuro. Desligue o fogo, adicione a salsinha e reserve. Em um refratário, disponha o requeijão e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Acrescente a carne moída, a batata-palha e, por último, o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Bolo de carne em um recipiente metálico com cenoura cozida e cebola caramelizada
Bolo de carne (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

4. Bolo de carne

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • Sal, molho barbecue e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 4 minicenouras
  • 4 minicebolas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o molho inglês, o ketchup, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, molde a mistura em formato de bolo e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Cubra com o molho barbecue, coloque as minicenouras e as minicebolas em volta e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida.

5. Medalhão de carne moída

Ingredientes

  • 1/2 kg de carne moída
  • 1 kg de creme de cebola
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 20 fatias de bacon
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bacon, e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne e modele no formato de uma bolinha. Após, enrole em uma fatia de bacon e prenda com um palito. Repita o processo com toda a carne e disponha os medalhões sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Refratário branco com arroz de forno com frango cremoso em cima de uma mesa branca
Arroz de forno com carne moída (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Arroz de forno com carne moída

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 300 g de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e queijo parmesão ralado a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, o molho de tomate, o milho-verde, a ervilha, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.

Unte um refratário com azeite e faça camadas de arroz cozido, molho de carne moída e queijo muçarela, repetindo o processo até preencher todo o recipiente. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

7. Torta de carne moída

Ingredientes

  • 1 kg de carne moída
  • 2 ovos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 4 folhas de repolho cortadas em tiras
  • 3 colheres de sopa de farinha de rosca
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne, os ovos, o alho, a cebola, a cenoura, o repolho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e a farinha de rosca e misture. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com óleo e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e coloque o tomate e a muçarela sobre a torta. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

