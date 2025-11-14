Variedades

Carne de panela: 7 receitas que vão te surpreender

Carne de panela com legumes

A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e gostosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.

A seguir, confira 7 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparos que farão toda a diferença no seu dia a dia.

Carne de panela com legumes

Ingredientes

  • 1 kg de músculo cortado em pedaços
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 ramos de alecrim
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, folhas de louro e alecrim. Adicione as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com vinho tinto

Ingredientes

  • 1 kg de patinho cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 2 folhas de louro
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, as folhas de louro, o sal e o orégano. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com mandioca

Ingredientes

  • 1 kg de costela bovina desossada
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela bovina com sal, pimenta-do-reino e cominho. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte a carne e doure todos os lados. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Abra a panela, acrescente a mandioca e cozinhe em fogo médio até ela ficar cremosa. Sirva em seguida.

Carne de panela com molho de tomate em travessa em cima de tábua de madeira
Carne de panela com cenoura (Imagem: vsl | Shutterstock)

Carne de panela com cenoura

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 400 g de tomate pelado
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure todos os lados. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com bacon

Ingredientes

  • 1 kg de coxão duro cortado em pedaços
  • 100 g de bacon picado
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com cerveja preta em uma panela preta sobre uma mesa de madeira
Carne de panela com cerveja preta (Imagem: stockcreations | Shutterstock)

Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 350 ml de cerveja preta
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro, o sal e a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela cremosa

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Ramos de tomilho para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Polvilhe com farinha de trigo e misture. Adicione o extrato de tomate, o caldo de carne e mexa até dissolver a farinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e cominho. Reduza o fogo e, com a panela semi-tampada, cozinhe até que a carne fique macia e o molho encorpado. Finalize com tomilho e sirva em seguida.

