Carne assada: 5 receitas leves e saudáveis para o almoço 

A carne assada pode, sim, fazer parte de um almoço equilibrado, nutritivo e cheio de sabor. Com cortes selecionados, legumes variados e temperos naturais, é possível preparar refeições leves, suculentas e práticas para o dia a dia, sem abrir mão da alimentação saudável.
Além de realçar o sabor dos ingredientes, o preparo no forno reduz a necessidade de excesso de gordura, tornando os pratos mais leves e nutritivos. A combinação entre proteínas, vegetais e ervas aromáticas também contribui para refeições mais completas e saborosas.
A seguir, veja 5 receitas leves e saudáveis de carne assada para o almoço!
1. Carne assada com legumes
Ingredientes
- 1 kg de lagarto bovino
- 4 dentes de alho amassados
- 6 batatas cortadas em pedaços
- 2 cenouras cortadas em pedaços
- 1 cebola roxa cortada em pedaços
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Alecrim para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere a carne com o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 20 minutos. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola roxa e refogue até começar a dourar. Adicione o caldo de legumes caseiro, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 50 minutos, virando a carne na metade do tempo. Transfira a carne para uma assadeira e distribua as batatas e as cenouras ao redor. Regue com o molho do cozimento e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos, até os legumes ficarem macios e dourados. Retire do forno, fatie a carne, finalize com o alecrim e sirva em seguida.
2. Espetinho de carne com legumes
Ingredientes
- 600 g de patinho em cubos
- 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
- 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
- 1 berinjela cortada em rodelas grossas
- 1 cebola roxa cortada em pedaços
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para servir
- Espetos de churrasco para assar
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o patinho e tempere com o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos. Monte os espetinhos alternando os cubos de carne bovina com o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, a berinjela e a cebola roxa. Disponha os espetinhos em uma assadeira e distribua a água no fundo da assadeira para ajudar a manter a carne suculenta durante o preparo. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 35 minutos, virando os espetinhos na metade do tempo para dourarem de maneira uniforme. Retire do forno e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.
3. Lagarto assado com abóbora e alecrim
Ingredientes
- 1 kg de lagarto bovino
- 500 g de abóbora cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de alecrim fresco
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, o azeite, o alecrim fresco, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o tempero sobre o lagarto e deixe descansar por 30 minutos. Em uma assadeira, distribua a cebola e acomode o lagarto por cima. Coloque os cubos de abóbora ao redor da carne e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos, regando a carne com o caldo da assadeira durante o preparo, até dourar bem e a abóbora ficar macia. Retire do forno, fatie o lagarto e sirva acompanhado da abóbora assada e do molho formado na assadeira.
4. Lombo suíno assado com maçã
Ingredientes
- 1 kg de lombo suíno
- 2 maçãs descascadas e cortadas em pedaços
- 3 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de mostarda
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de alecrim seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o suco de limão, o azeite, a páprica doce, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero sobre o lombo suíno e deixe descansar por 30 minutos para absorver os sabores. Em uma assadeira, coloque o lombo suíno e os pedaços de maçã ao redor da carne e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 25 minutos, regando a carne com o caldo da assadeira durante o preparo, até dourar bem por fora e ficar macia por dentro. Retire do forno, fatie o lombo suíno e sirva acompanhado dos pedaços de maçã.
5. Fraldinha assada com brócolis e alho
Ingredientes
- 1 kg de fraldinha
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de tomilho seco
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, o azeite, o tomilho seco, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Passe o tempero por toda a fraldinha e deixe descansar por 30 minutos. Em uma assadeira, acomode a fraldinha e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 50 minutos. Retire o papel-alumínio, coloque os floretes de brócolis ao redor da carne e volte ao forno por mais 25 minutos, até a fraldinha dourar e os brócolis ficarem macios. Retire do forno, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de fatiar e sirva acompanhada dos brócolis assados e do caldo formado na assadeira.