Carne assada: 3 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de sábado

O almoço de sábado pede uma receita especial, daquelas que perfumam a cozinha e reúnem a família e os amigos ao redor da mesa. Com poucos ingredientes e um bom tempero, a carne assada se transforma na opção perfeita. Suculenta e cheia de sabor, ela combina com diferentes acompanhamentos e garante uma refeição irresistível para o fim de semana.

A seguir, confira 3 receitas de carne assada fáceis e deliciosas para o almoço de sábado!

1. Carne assada com cenoura e cebola

Ingredientes

1,5 kg de contrafilé em peça

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de tomilho seco

1 colher de chá de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 cebola cortada em pedaços grandes

200 ml de caldo de carne

300 g de cenoura pequena

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o alho, a manteiga, a mostarda, o molho inglês, a páprica, o tomilho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta. Espalhe esse tempero por toda a peça de carne, massageando bem. Em uma frigideira bem quente, sele a carne por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado, até formar uma crosta dourada.

Coloque a cebola e as cenouras em uma assadeira. Disponha a carne sobre os legumes e despeje o caldo de carne no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 a 30 minutos, regando a carne com o próprio caldo da assadeira para que fique brilhante e caramelizada. Retire do forno e deixe a carne descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

2. Carne assada com cerveja preta e cebola

Ingredientes

1,5 kg de acém

350 ml de cerveja preta

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 4 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele a peça de carne de todos os lados até dourar. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Adicione as cebolas, o molho de tomate, a folha de louro e a cerveja preta. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, regando a carne algumas vezes com o molho da própria assadeira. Retire do forno, aguarde 10 minutos e fatie. Sirva em seguida.

Lombo bovino assado com manteiga de ervas (Imagem: marakustudio | Shutterstock)

3. Lombo bovino assado com manteiga de ervas

Ingredientes

1,2 kg de lombo bovino

3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de chá de tomilho fresco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a manteiga, o alho, a salsinha, o alecrim e o tomilho até obter uma pasta homogênea. Reserve. Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Espalhe a manteiga de ervas por toda a superfície da carne, massageando bem para os temperos penetrarem. Transfira para uma assadeira, regue com azeite de oliva e adicione a água no fundo da forma. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos.

Retire o papel-alumínio, regue a carne com o caldo da assadeira e volte ao forno até dourar. Retire do forno e deixe a carne descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de legumes assados e salada.