Carnaval em forma: dicas para chegar à folia com energia total

Com a proximidade do Carnaval, muitas pessoas passam a repensar hábitos e rotinas em busca de mais disposição para aproveitar os dias de festa. Mesmo com pouco mais de um mês disponível, ajustes consistentes podem gerar impactos perceptíveis no corpo, como a perda de peso, e no bem-estar.

Segundo o personal trainer Wel, do Quintal do Funcional, esse período é suficiente para promover mudanças reais no condicionamento físico. “Não se trata de transformações radicais, mas de ganhar mais disposição, reduzir medidas, melhorar o sono e perceber o corpo mais firme”, explica.

Para isso, ele aponta os treinos funcionais e o HIIT como aliados estratégicos, por trabalharem o corpo todo e elevarem o gasto calórico. A proposta envolve constância, respeito aos limites individuais e escolhas equilibradas, fugindo de soluções extremas que comprometem resultados e saúde no médio prazo.

Progressão e constância fazem a diferença

A palavra-chave é progressão. “A intensidade deve aumentar aos poucos. Respeitar a técnica e o ritmo do corpo evita lesões, dores e aquela frustração que faz muita gente desistir no meio do caminho”, afirma Wel. Alimentação equilibrada, hidratação adequada e descanso também entram na equação. O erro mais comum, segundo ele, é tentar acelerar demais o processo. Para o profissional, “constância vale mais do que exagero”.

Pequenas mudanças positivas na alimentação fazem grande diferença no projeto para emagrecer até o Carnaval (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

Ajustes na alimentação ajudam nos resultados

Na alimentação, pequenos ajustes fazem grande diferença. A nutricionista Janaína Porto Alegre explica que organizar proteínas e carboidratos conforme os treinos, reduzir ultraprocessados e beber mais água ajudam a diminuir o inchaço e melhorar a definição corporal. “Concentrar os carboidratos no pré e no pós-treino melhora a performance e a recuperação. Já as proteínas são essenciais para preservar e construir massa muscular”, destaca.

Álcool, retenção de líquidos e suplementação

Reduzir o consumo de álcool também impacta diretamente os resultados. “Além de calórico, o álcool atrapalha a queima de gordura, a recuperação muscular e a qualidade do sono”, alerta Janaína Porto Alegre. Para quem sofre com retenção de líquidos, alimentos ricos em potássio, frutas com ação digestiva, chás naturais e uma boa hidratação ajudam a trazer mais leveza ao corpo.

A suplementação, quando bem orientada, pode ser uma aliada nesse período, especialmente para repor eletrólitos, melhorar a recuperação e facilitar o consumo de proteínas nos dias mais quentes. Já dietas muito restritivas são desaconselhadas. “Com altas temperaturas e treinos mais intensos, comer pouco demais compromete a saúde e o rendimento”, reforça a nutricionista.

Energia e bem-estar além da estética

Mais do que buscar um corpo ideal para o carnaval, os especialistas defendem um objetivo maior: chegar à folia com mais energia, vitalidade e prazer em se movimentar. O resultado estético vem como consequência — e o melhor, pode durar muito além dos dias de festa.

Por Caroline Roque