Carnaval e alergias: 7 dicas para proteger a pele e a respiração durante a folia

Colorido, intenso e cheio de energia, para muitos brasileiros o Carnaval é a época mais esperada do ano, marcada por dias de muita música, bloquinhos e fantasias. Mas é justamente em meio a toda essa animação que a atenção com a saúde precisa ser redobrada.

Durante os dias de festa, o uso excessivo de maquiagem, sprays, glitter e roupas de materiais sintéticos, aliado ao calor e às aglomerações, cria um ambiente propício para irritações cutâneas, crises de rinite, asma e outras alergias.

Pensando nisso, a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, lista sete dicas essenciais para curtir a folia com mais segurança. Confira!

1. Dê preferência a maquiagens hipoalergênicas

Antes de escolher a maquiagem da fantasia, vale observar a composição do produto. “Maquiagens comuns, principalmente as mais baratas ou sem procedência, podem conter conservantes e corantes altamente irritantes”, explica a Dra. Brianna Nicoletti. Produtos hipoalergênicos e dermatologicamente testados reduzem o risco de dermatite de contato e coceira.

2. Cuidado com glitter e sprays de espuma

Itens muito usados no Carnaval podem ser grandes vilões para pessoas sensíveis. “O glitter pode causar microlesões na pele e nos olhos, além de desencadear inflamações. Já os sprays de espuma liberam partículas inaláveis que agravam quadros de asma e rinite”, alerta a especialista. Sempre que possível, opte por alternativas menos agressivas ou limite o uso.

3. Proteja a pele do sol e do calor intenso

O calor excessivo favorece a dilatação dos vasos e aumenta a absorção de substâncias irritantes pela pele. “O uso diário de protetor solar, reaplicado ao longo do dia, ajuda a proteger a pele e evita reações inflamatórias”, orienta a médica. Roupas leves e claras também ajudam a reduzir o desconforto.

4. Prefira tecidos naturais nas fantasias

Tecidos sintéticos dificultam a transpiração e aumentam o risco de alergias e brotoejas. “Algodão e outros tecidos naturais permitem que a pele respire melhor, diminuindo o risco de irritações, principalmente em ambientes quentes e úmidos”, explica a Dra. Brianna Nicoletti.

Além de prevenir a desidratação, beber água durante a folia ajuda a reduzir o risco de irritações na pele e nas vias respiratórias (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

5. Mantenha a hidratação em dia

Beber água regularmente é uma medida simples e eficaz. “A hidratação adequada contribui para a integridade da pele e das vias respiratórias, tornando o organismo mais resistente a agentes irritantes”, afirma a especialista. Alternar bebidas alcoólicas com água também ajuda a evitar desidratação.

6. Não suspenda medicamentos de uso contínuo

Quem faz tratamento para rinite, asma ou outras condições alérgicas não deve interromper o uso das medicações durante a folia. “Manter o tratamento em dia é fundamental para prevenir crises, especialmente em um período de maior exposição a gatilhos”, reforça a médica.

7. Fique atento aos primeiros sinais de alergia

Coceira intensa, vermelhidão, falta de ar, espirros frequentes ou inchaço são sinais de alerta. “Ao perceber qualquer reação, o ideal é interromper a exposição ao agente suspeito e procurar orientação médica, principalmente se os sintomas forem respiratórios”, orienta a Dra. Brianna Nicoletti.

Com informação e prevenção, é possível aproveitar o Carnaval com mais segurança. “A ideia não é deixar de curtir a festa, mas adaptar alguns hábitos para proteger a saúde e evitar que alergias atrapalhem a folia”, conclui a especialista.