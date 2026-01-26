Cardápio semanal com peixe: 5 receitas saudáveis e fáceis

Incluir peixe no dia a dia não precisa ser complicado nem sem graça. Com ingredientes simples e preparos rápidos, é possível montar um cardápio semanal cheio de sabor, leveza e benefícios para a saúde. Isso porque esse alimento é rico em proteínas de alta qualidade, gorduras boas e um grande aliado da alimentação equilibrada.
Pensando nisso, abaixo, selecionamos 5 receitas com peixe que vão transformar as suas refeições da semana. Confira!
1. Peixe grelhado com limão-siciliano e alecrim
Ingredientes
- 2 filés de peixe branco (tilápia, linguado ou pescada)
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 1 ramo de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, coloque os filés de peixe e grelhe, sem mexer, até formar uma crosta dourada. Vire com cuidado, acrescente o ramo de alecrim e grelhe o outro lado até o peixe ficar macio e se desfazer em lascas. Desligue o fogo e finalize com um fio de azeite de oliva. Se preferir, sirva com uma fatia de limão-siciliano.
2. Salmão assado com tomilho
Ingredientes
- 2 postas de salmão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, disponha o salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, azeite de oliva e tomilho. Deixe descansar por 20 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C até o peixe ficar macio e levemente dourado. Sirva em seguida.
3. Peixe cozido com legumes
Ingredientes
- 300 g de filé de merluza cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e fatiada
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola rapidamente. Acrescente a batata, a cenoura, o tomate, a água e o sal. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Adicione o filé de merluza, tampe a panela e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo e, se necessário, acerte o sal. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Risoto de salmão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 150 g de salmão cortado em cubos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o arroz e mexa por 1 minuto, apenas para envolvê-lo na gordura. Acrescente o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo sempre, até o arroz ficar macio e cremoso. Junte o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o peixe ficar macio. Desligue o fogo, junte o suco de limão-siciliano e misture delicadamente. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
5. Escarola refogada com sardinha
Ingredientes
- 320 g de sardinha sem espinha em óleo
- 2 dentes de alho descascados e fatiados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 maço de escarola fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça uma frigideira com 3 colheres de sopa de óleo de sardinha e refogue o alho até dourar. Adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente a escarola e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até as folhas murcharem. Junte a sardinha e misture delicadamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.