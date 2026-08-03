Cardápio saudável: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço e o jantar da semana 

Incluir uma boa quantidade de proteínas nas principais refeições do dia é uma estratégia importante para promover maior saciedade, contribuir para a manutenção e o desenvolvimento da massa muscular e tornar a alimentação mais equilibrada. Com escolhas simples e preparos práticos, é possível montar pratos completos e nutritivos para o almoço e o jantar sem abrir mão do sabor.
A seguir, veja como preparar 5 receitas ricas em proteínas para o almoço e o jantar da semana!
1. Filé de tilápia grelhado com legumes
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de peixe com alho, páprica, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Reserve por alguns minutos para absorver os temperos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Disponha os filés e grelhe dos dois lados até ficarem dourados e cozidos por dentro. Transfira para um prato e reserve.
Na mesma panela, adicione a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Refogue até os legumes ficarem levemente macios, preservando a textura. Acrescente os tomates-cereja e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e cozinhe apenas até os tomates começarem a amolecer. Volte os filés de peixe para a panela, acomode-os sobre os legumes e cozinhe por mais alguns instantes para incorporar os sabores. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Salada de lentilha com frango e espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola-roxa cortada em fatias
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o peito de frango e misture até aquecer. Acrescente a lentilha e misture delicadamente para incorporar os sabores. Retire do fogo e deixe amornar. Em uma tigela grande, coloque o espinafre, o tomate e a cebola-roxa. Adicione a mistura de frango com lentilha. Reserve. Em um recipiente, misture o suco de limão, a mostarda dijon, o mel, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho, misture delicadamente para envolver todos os ingredientes e sirva em seguida.
3. Quibe de grão-de-bico recheado com queijo cottage
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Água para cozinhar
Recheio
- 250 g de queijo cottage
- 2 colheres de sopa de cebolinha fatiada
- 1 colher de sopa de orégano seco
Modo de preparo
Massa
Lave a quinoa em água corrente. Coloque em uma panela, cubra com água e cozinhe até que os grãos fiquem macios e toda a água seja absorvida. Deixe amornar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Transfira o refogado para um processador e adicione o grão-de-bico, a quinoa, a hortelã, a salsinha, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea, com textura firme, mas ainda levemente granulada. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture o queijo cottage com a cebolinha e o orégano até formar um recheio cremoso. Em um refratário untado com azeite, espalhe metade da massa, pressionando delicadamente para nivelar. Distribua o recheio de queijo cottage sobre a massa e cubra com o restante da mistura de grão-de-bico, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a superfície ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
4. Arroz com tofu, legumes e ovos
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 300 g de tofu firme cortado em cubos
- 2 ovos
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 xícara de chá de edamame cozido
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de gergelim
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o tofu e doure todos os lados. Empurre o tofu para uma das laterais da panela, acrescente os ovos e mexa delicadamente até ficarem cozidos. Junte o alho, a cebola, a cenoura, a ervilha e o edamame. Refogue até os legumes ficarem macios, mantendo uma leve crocância. Acrescente o arroz integral, a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os ingredientes e aqueça por completo. Regue com o suco de limão, misture novamente e cozinhe por mais alguns instantes para incorporar os sabores. Finalize com a cebolinha e o gergelim e sirva em seguida.
5. Pimentão recheado com lentilha e brócolis
Ingredientes
- 4 pimentões vermelhos
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de preparo
Corte a parte superior dos pimentões e retire as sementes e as membranas internas. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho e a cebola até ficarem macios. Adicione a lentilha, o brócolis, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até o brócolis ficar macio e o recheio incorporar os sabores. Desligue o fogo, acrescente a salsinha e misture.
Recheie os pimentões com a mistura e acomode-os em um refratário. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C até os pimentões ficarem macios. Retire o papel-alumínio e asse por mais alguns minutos para dourar levemente a superfície. Sirva em seguida.