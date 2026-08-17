Cardápio saudável: 5 receitas proteicas com frango para deixar o almoço da semana mais prático

Para manter uma alimentação equilibrada durante a semana, contar com preparações nutritivas e fáceis de organizar pode fazer toda a diferença. O frango é uma boa fonte de proteína e combina com diferentes ingredientes, permitindo montar refeições variadas sem complicar a rotina. Além de contribuir para a manutenção dos músculos, o alimento ajuda na saciedade.
A seguir, veja 5 receitas proteicas com frango para deixar o almoço da semana mais prático!
1. Coxa de frango assada com cogumelos e legumes
Ingredientes
- 600 g de coxas de frango
- 150 g de cogumelo paris fatiado
- 100 g de cogumelo shimeji
- 150 g de brócolis em floretes
- 120 g de cenoura cortada em rodelas
- 100 g de vagem picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere as coxas de frango com alho, páprica, orégano, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Distribua as coxas em uma assadeira e regue com o azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e acrescente a cenoura e a vagem ao redor. Volte ao forno por mais 15 minutos. Acrescente o brócolis e os cogumelos e asse por mais 15 a 20 minutos, até que o frango esteja completamente cozido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.
2. Salada de frango com grão-de-bico e abacate
Ingredientes
- 400 g de peito de frango
- 200 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 abacate cortado em cubos
- 100 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 80 g de pepino cortado em rodelas finas
- 1/2 cebola-roxa picada
- Suco de 2 limões
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de cominho
- Cebolinha fatiada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com cominho, metade do suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione metade do azeite. Grelhe o frango até ficar dourado por fora e completamente cozido por dentro. Corte em tiras. Reserve. Em um recipiente, tempere o grão-de-bico com o restante do azeite e do suco do limão. Em uma tigela grande, distribua o frango, o grão-de-bico, o abacate, o tomate-cereja, o pepino e a cebola-roxa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
3. Frango gratinado com brócolis e couve-flor
Ingredientes
- 500 g de peito de frango
- 200 g de brócolis cozido e cortado em floretes
- 200 g de couve-flor cozida e cortada em floretes
- 340 g de iogurte natural
- 150 g de ricota
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de orégano
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com alho, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure o frango dos dois lados. Após, desfie ou corte em pedaços pequenos. Em uma tigela, misture o iogurte natural com metade da ricota e a salsinha. Em um refratário, distribua o frango, o brócolis e a couve-flor. Cubra com o molho de iogurte e finalize com o restante da ricota. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.
4. Salada cremosa de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 170 g de iogurte natural
- 1 maçã-verde cortada em cubos
- 100 g de salsão picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de chá de azeite
- 1/2 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, a mostarda e o azeite até obter um molho cremoso. Acrescente o frango desfiado, a maçã-verde, o salsão e a cebola-roxa. Misture delicadamente até que todos os ingredientes fiquem envolvidos pelo molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Finalize com a páprica e sirva em seguida.
5. Frango ao molho de tomate com lentilha
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 200 g de lentilha cozida e escorrida
- 300 g de tomate picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano
- 1 folha de louro
- 100 ml de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com orégano, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue até o frango ficar dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e a água. Adicione a folha de louro, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os tomates se desmancharem e formar um molho. Retorne o frango à panela e cozinhe em fogo baixo até ficar completamente cozido. Acrescente a lentilha e misture delicadamente. Cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Retire a folha de louro e sirva em seguida.