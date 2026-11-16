Cardápio rico em proteínas: 5 receitas leves para variar as refeições da semana

Montar um cardápio equilibrado e saboroso não precisa ser complicado. As proteínas são fundamentais para manter a saciedade, a disposição e a construção muscular, e podem aparecer de muitas formas no prato, do frango ao grão-de-bico. Pensando nisso, reunimos cinco receitas leves e nutritivas que vão deixar as suas refeições mais variadas ao longo da semana, sem abrir mão do sabor. Confira o passo a passo a seguir!
1. Frango ao molho de amendoim
Ingredientes
Arroz
- 1 xícara de chá de arroz branco
- 2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de óleo
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- Sal a gosto
Frango
- 500 g de peito de frango cortado em pedaços
- 1 colher de sopa de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho de amendoim
- 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Finalização
- Amendoim torrado picado, cebolinha e salsinha picadas a gosto
Modo de preparo
Arroz
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte o arroz e refogue por mais 1 minuto, mexendo. Acrescente a água e o sal, misture e deixe ferver. Abaixe o fogo, tampe a panela parcialmente e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue e reserve.
Frango
Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma frigideira e doure o frango em fogo médio-alto, mexendo de vez em quando, até ficar cozido por dentro e dourado por fora. Reserve.
Molho de amendoim
Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o alho, o gengibre, o suco de limão e o mel. Acrescente o leite de coco aos poucos, mexendo, até obter um molho liso e cremoso. Tempere com pimenta-do-reino. Se quiser o molho mais fluido, leve a uma panela em fogo baixo com um pouco mais de leite de coco, mexendo até aquecer.
Montagem
Volte o frango à frigideira, junte o molho de amendoim e misture em fogo baixo até os pedaços ficarem bem envolvidos e o molho aquecer. Sirva sobre o arroz e finalize com o amendoim torrado picado, a cebolinha e a salsinha.
2. Omelete de forno com espinafre
Ingredientes
- 6 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de queijo ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino moída até ficar homogêneo. Acrescente o espinafre, a cebola, o queijo ralado e o cheiro-verde, misturando bem. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
3. Abobrinha recheada com carne moída e grão-de-bico
Ingredientes
Abobrinha
- 3 abobrinhas italianas
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Recheio
- 300 g de carne moída magra
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- Cominho, salsinha picada, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho de iogurte
- 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado
- 1 dente de alho amassado
- Sal a gosto
Molho de páprica
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica picante
Finalização
- Hortelã seca a gosto
Modo de preparo
Abobrinha
Lave as abobrinhas e corte as pontas. Com um descascador, faça riscos no sentido do comprimento, deixando algumas listras da casca, e corte cada uma em pedaços de cerca de 8 cm. Com o auxílio de uma colher pequena, retire o miolo de cada pedaço, formando um tubo, sem furar o fundo. Regue com o azeite, tempere com o sal e cozinhe no vapor ou em água fervente por cerca de 5 minutos, apenas para amaciar. Escorra e reserve.
Recheio
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a carne moída e refogue, mexendo, até dourar e secar a água. Acrescente o tomate, o extrato de tomate, o grão-de-bico, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída. Cozinhe por mais alguns minutos, misture a salsinha e desligue.
Molho de iogurte
Em uma tigela, misture o iogurte natural com o alho e o sal, até obter um creme homogêneo. Reserve na geladeira.
Molho de páprica
Em uma panela pequena, aqueça o azeite em fogo baixo, desligue e misture a páprica, mexendo rapidamente para não queimar.
Montagem
Recheie os tubos de abobrinha com a mistura de carne moída e grão-de-bico, pressionando levemente. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até ficarem macias e levemente douradas. Sirva com o molho de iogurte por cima, regue com o molho de páprica e finalize com a hortelã seca.
4. Hambúrguer de atum com quinoa
Ingredientes
- 150 g de atum sólido ao natural escorrido
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 ovo
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o atum com a quinoa, o ovo, a cebola, o alho, a farinha de aveia, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até dar liga. Modele os hambúrgueres com as mãos. Depois, coloque em uma forma, pincele com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.
5. Escondidinho de abóbora com carne moída e lentilha
Ingredientes
Purê de abóbora
- 500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
Recheio
- 300 g de carne moída magra
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê de abóbora
Em uma panela, cubra a abóbora-cabotiá com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente, formando um purê. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela, doure o alho e junte o purê. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada, mexendo até ficar liso e encorpado. Reserve.
Recheio
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a carne moída e refogue, mexendo, até dourar e secar a água. Acrescente o tomate, o extrato de tomate e a lentilha, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos. Misture o cheiro-verde e desligue.
Montagem
Em um refratário, espalhe o recheio de carne com lentilha e cubra com o purê de abóbora, nivelando com as costas de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.