Cardápio rico em proteínas: 5 receitas leves para variar as refeições da semana

Montar um cardápio equilibrado e saboroso não precisa ser complicado. As proteínas são fundamentais para manter a saciedade, a disposição e a construção muscular, e podem aparecer de muitas formas no prato, do frango ao grão-de-bico. Pensando nisso, reunimos cinco receitas leves e nutritivas que vão deixar as suas refeições mais variadas ao longo da semana, sem abrir mão do sabor. Confira o passo a passo a seguir!

1. Frango ao molho de amendoim

Ingredientes

Arroz

1 xícara de chá de arroz branco

branco 2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de óleo

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

Sal a gosto

Frango

500 g de peito de frango cortado em pedaços

1 colher de sopa de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de amendoim

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1/2 xícara de chá de leite de coco

Pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

Amendoim torrado picado, cebolinha e salsinha picadas a gosto

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte o arroz e refogue por mais 1 minuto, mexendo. Acrescente a água e o sal, misture e deixe ferver. Abaixe o fogo, tampe a panela parcialmente e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue e reserve.

Frango

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma frigideira e doure o frango em fogo médio-alto, mexendo de vez em quando, até ficar cozido por dentro e dourado por fora. Reserve.

Molho de amendoim

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o alho, o gengibre, o suco de limão e o mel. Acrescente o leite de coco aos poucos, mexendo, até obter um molho liso e cremoso. Tempere com pimenta-do-reino. Se quiser o molho mais fluido, leve a uma panela em fogo baixo com um pouco mais de leite de coco, mexendo até aquecer.

Montagem

Volte o frango à frigideira, junte o molho de amendoim e misture em fogo baixo até os pedaços ficarem bem envolvidos e o molho aquecer. Sirva sobre o arroz e finalize com o amendoim torrado picado, a cebolinha e a salsinha.

2. Omelete de forno com espinafre

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de espinafre picado

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de queijo ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino moída até ficar homogêneo. Acrescente o espinafre, a cebola, o queijo ralado e o cheiro-verde, misturando bem. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.

Abobrinha recheada com carne moída e grão-de-bico (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

3. Abobrinha recheada com carne moída e grão-de-bico

Ingredientes

Abobrinha

3 abobrinhas italianas

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Recheio

300 g de carne moída magra

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate sem pele, sem sementes e picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de azeite

Cominho, salsinha picada, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de iogurte

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1 dente de alho amassado

Sal a gosto

Molho de páprica

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica picante

Finalização

Hortelã seca a gosto

Modo de preparo

Abobrinha

Lave as abobrinhas e corte as pontas. Com um descascador, faça riscos no sentido do comprimento, deixando algumas listras da casca, e corte cada uma em pedaços de cerca de 8 cm. Com o auxílio de uma colher pequena, retire o miolo de cada pedaço, formando um tubo, sem furar o fundo. Regue com o azeite, tempere com o sal e cozinhe no vapor ou em água fervente por cerca de 5 minutos, apenas para amaciar. Escorra e reserve.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a carne moída e refogue, mexendo, até dourar e secar a água. Acrescente o tomate, o extrato de tomate, o grão-de-bico, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída. Cozinhe por mais alguns minutos, misture a salsinha e desligue.

Molho de iogurte

Em uma tigela, misture o iogurte natural com o alho e o sal, até obter um creme homogêneo. Reserve na geladeira.

Molho de páprica

Em uma panela pequena, aqueça o azeite em fogo baixo, desligue e misture a páprica, mexendo rapidamente para não queimar.

Montagem

Recheie os tubos de abobrinha com a mistura de carne moída e grão-de-bico, pressionando levemente. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até ficarem macias e levemente douradas. Sirva com o molho de iogurte por cima, regue com o molho de páprica e finalize com a hortelã seca.

4. Hambúrguer de atum com quinoa

Ingredientes

150 g de atum sólido ao natural escorrido

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 ovo

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com a quinoa, o ovo, a cebola, o alho, a farinha de aveia, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até dar liga. Modele os hambúrgueres com as mãos. Depois, coloque em uma forma, pincele com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de abóbora com carne moída e lentilha

Ingredientes

Purê de abóbora

500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Recheio

300 g de carne moída magra

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate sem pele, sem sementes e picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de azeite

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê de abóbora

Em uma panela, cubra a abóbora-cabotiá com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente, formando um purê. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela, doure o alho e junte o purê. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada, mexendo até ficar liso e encorpado. Reserve.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a carne moída e refogue, mexendo, até dourar e secar a água. Acrescente o tomate, o extrato de tomate e a lentilha, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos. Misture o cheiro-verde e desligue.

Montagem

Em um refratário, espalhe o recheio de carne com lentilha e cubra com o purê de abóbora, nivelando com as costas de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.