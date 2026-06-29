Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta

Manter uma alimentação equilibrada pode ser mais fácil do que parece. Com ingredientes simples e ricos em proteínas magras, é possível preparar refeições saudáveis, saborosas e práticas para o dia a dia. Além de favorecerem a manutenção da massa muscular, as proteínas promovem maior saciedade e contribuem para o bom funcionamento do organismo. Quando combinadas com legumes, verduras e temperos naturais, elas ajudam a compor refeições completas, leves e adequadas para diferentes momentos da rotina.

A seguir, confira 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta!

1. Omelete de espinafre com cogumelo

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo por cerca de 3 minutos. Acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura. Quando começar a firmar, distribua o refogado de espinafre e cogumelos. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o interior ficar firme. Finalize com cebolinha e sirva.

2. Tilápia assada com ervas

Ingredientes

2 filés de tilápia

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de alecrim picado

1 colher de chá de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, alho, azeite, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o peixe ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Ensopado de grão-de-bico com tomate

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 xícara de chá de caldo de legumes caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue até começarem a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a páprica, a cúrcuma e o cominho e misture bem. Acrescente o grão-de-bico e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar levemente. Finalize com salsa picada e sirva.

Carne moída com legumes (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

4. Carne moída com legumes

Ingredientes

500 g de patinho moído

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 alho-poró cortado em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 cenoura cortada em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e a cenoura e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o patinho moído e mexa até perder a cor rosada e dourar. Junte o pimentão e o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e cozinhe por aproximadamente 8 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios e o líquido reduzir. Sirva em seguida.

5. Frango desfiado com abobrinha

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 abobrinhas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Adicione o tomate e refogue até começar a desmanchar. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente macia. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 3 minutos para incorporar os sabores. Sirva em seguida.